Почему проект «Ассоциации» в Царском селе — начало Недели Высокой моды в Петербурге?

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«Наша тема — Екатерина I и ее супруг, истинный царь. В нашем городе так точно: мы каждый день видим его творения, его подвиг, его вклад. И большую роль в этом сыграла женщина, которая была рядом с ним и безусловно поддерживала.

На "Ассоциациях" мы всегда делаем номер, а не дефиле: в этот раз будет кусок барочного балета про то, как царь строил корабли и возводил город. В создании перфоманса нам помогали балетная трупа "Анджолини" и ансамбль Андрея Решетина. Надеемся на хорошую погоду, потому что танцевать в дождь непросто».