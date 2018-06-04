Мэган Виртанен о том, как порно совершило революцию в моде

Философ Вальтер Беньямин утверждал: «В любой моде заложены перверсии. Фетишизм, основанный на сексуальной привлекательности неестественного — это нерв, поддерживающий в ней жизнь». Впрочем, в годы, когда эти слова были написаны, мир моды был страшно далек от мира БДСМ. Образ сексуального желания задавал кинематограф, а издатели эротических журналов и изготовители порнографических фотокарточек действовали полуподпольно.

Сексуальная революция конца 1960-х не слишком изменила ситуацию. Десятилетием позже Вивьен Вествуд и Малькольму МакЛарену по-прежнему удавалось шокировать публику аксессуарами из секс-шопов и одеждой, вдохновленной эстетикой фетишизма. Фотографии Ги Бурдена и Хельмута Ньютона в 1970-е, отсылавшие к образам, принятым в порнографии, были одновременно новаторскими и балансирующими на грани норм приличия и хорошего вкуса.