«Сельская сходка у колодца»: почему одержимость свадьбой принца Гарри и Меган Маркл — ненормально?
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Свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в прямом эфире смотрели десятки миллионов людей по всему миру: историк моды и наш колумнист Мэган Виртанен объясняет, в чем причина ажиотажа, кто придумал свадебные традиции, и почему платье новоиспеченной принцессы от Givenchy нарушило все правила этикета.
Предыдущий Виндзор, пожелавший жениться на разведенной американке, заплатил за это отречением от престола. Впрочем, принцу Гарри стать королем и не светило, учитывая длину очереди на трон, ну а женитьба на простолюдинке успела стать привычным аттракционом для европейских монархий. Не слишком значимое с политической точки зрения событие тем не менее затмило все новости на прошлой неделе. Можно понять радость производителей сувениров, многие изделия которых даже словом «китч» назвать трудно, настолько они за гранью добра и зла.
Стоит начать говорить о свадебных традициях, как в первую очередь приходится упомянуть королеву Викторию. И во вторую очередь. И в третью. Белое свадебное платье? 1840 год, подвенечное платье Виктории, из белого атласа и кружев Хонитон, задавшее мировой стандарт на последующие полтора века. Марш Мендельсона? 1858 год, специально написан для бракосочетания дочери Виктории. Свадебные фотографии? Опять Виктория, в 1854 году, спустя 14 лет после свадьбы, повторившая церемонию специально для того, чтобы воспользоваться новомодным изобретением. Фотокарточки Виктории и Альберта в свадебных нарядах разошлись по всей Европе, и уже к 1860-м станет модно публиковать в газетах подробные отчеты об аристократических свадьбах с описанием одежды невесты, жениха и гостей.
За последующие 150 лет каждая британская, да и не только британская, королевская свадьба становилась «все ближе к народу». Кинохроника, затем телевидение, затем интернет и Youtube приносили нам все больше новостей и подробностей. В течение предыдущих недель публика активно обсуждала все детали: от социального статуса и жизненного опыта избранницы до уместности платья Givenchy, ведь хоть дизайнер и британка, фирма все же французская. Есть в этих разговорах оттенок сельской сходки у колодца, все эти вопросы «Какую невесту взял, работящу аль лядащую совсем?», «А как свадьбу-то справили, все ли как у людей?», и мимо обязательно пробежит заполошный деревенский дурачок с комментариями об этническом происхождении невесты.
В условиях современного мегаполиса мы часто не знаем, как зовут наших соседей по лестничной площадке, но архаичное желание ощутить общность путем традиционного «порядить да посудачить» никуда не делось. Роль соседей, о выходках которых можно поговорить, теперь выполняют медиа-персоны, будь то семейство Кардашьян или семейство Виндзоров. Поклонникам британской монархии не стоит спешить делать оскорбленные лица от такого сравнения. Платье Меган Маркл, грубейшим образом нарушающее правила этикета, принятые для женщины, вступающей в повторный брак, свидетельствует о том, что эта свадьба задумана как зрелище для широких масс, не хуже любого реалити-шоу. Соблюдение норм требовало бы платья пастельного оттенка, но не белого, да и фата в таких случаях не принята.
Но разве мы были бы удовлетворены зрелищем, если бы этикет был соблюден? Архетипы — это древнейшие и универсальные для всего человечества коды, так что неудивительно, что они неизменно вызывают чувственный отклик. Золушка, выходящая замуж за принца, — архетипическая фигура, и олицетворять мифологический образ она должна в белом платье. Какой бы старомодной ни была эта сказка, мы ею наслаждаемся.
Фото: Getty Images
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