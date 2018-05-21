«Сельская сходка у колодца»: почему одержимость свадьбой принца Гарри и Меган Маркл — ненормально?

За последующие 150 лет каждая британская, да и не только британская, королевская свадьба становилась «все ближе к народу». Кинохроника, затем телевидение, затем интернет и Youtube приносили нам все больше новостей и подробностей. В течение предыдущих недель публика активно обсуждала все детали: от социального статуса и жизненного опыта избранницы до уместности платья Givenchy, ведь хоть дизайнер и британка, фирма все же французская. Есть в этих разговорах оттенок сельской сходки у колодца, все эти вопросы «Какую невесту взял, работящу аль лядащую совсем?», «А как свадьбу-то справили, все ли как у людей?», и мимо обязательно пробежит заполошный деревенский дурачок с комментариями об этническом происхождении невесты.