Канны-2018: самые красивые образы церемонии закрытия

Хозяйка вечера, председательница жюри Кейт Бланшетт в этот раз сразила не столько своим «подарочным» образом, сколько речью со сцены Дворца фестивалей и конгрессов. Актриса вспомнила номинантов на премию, которые не смогли присутствовать на фестивале, в том числе режиссера конкурсной картины «Лето» Кирилла Серебренникова. Стейтмент-выходом также отличилась Азия Ардженто, заявившая о насилии Харви Вайнштейна во время киносмотра в Каннах 21 год назад. «Мы не позволим таким людям вернуться на фестиваль, мы будем их преследовать», — сказала итальянская актриса.