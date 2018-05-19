Канны-2018: самые красивые образы церемонии закрытия
На закрытие 71-го Каннского кинофестиваля по традиции остались самые стойкие, а точнее те, кто приехал туда не отдыхать, а работать: конкурсное жюри и актерский состав картин-номинантов. Показываем шоу-стопперов финальной церемонии — от Ольги Куриленко и Валерии Кауфман до Кейт Бланшетт и Кьяры Мастроянни.
Хозяйка вечера, председательница жюри Кейт Бланшетт в этот раз сразила не столько своим «подарочным» образом, сколько речью со сцены Дворца фестивалей и конгрессов. Актриса вспомнила номинантов на премию, которые не смогли присутствовать на фестивале, в том числе режиссера конкурсной картины «Лето» Кирилла Серебренникова. Стейтмент-выходом также отличилась Азия Ардженто, заявившая о насилии Харви Вайнштейна во время киносмотра в Каннах 21 год назад. «Мы не позволим таким людям вернуться на фестиваль, мы будем их преследовать», — сказала итальянская актриса.
А вот в выборе нарядов героини вечера не были столь же единодушны: дочь Катрин Денев, актриса Кьяра Мастроянни вышла в брючном костюме Saint Laurent, активистка Солмаз Панахи — в позолоченном «круизном» платье-футляре, а амбассадор бренда Louis Vuitton Леа Сейду — в блестящем тотал-луке, разбавленном алым цветом ногтей и помады. Ее коллеге по жюри фестиваля — Кристен Стюарт — критики во главе с Ксенией Собчак, комментировавшей церемонию закрытия в прямом эфире, присудили негласный титул самой стильной гостьи Лазурного берега. В течение всех дней события девушка «выгуливала» наряды Chanel и ни разу не промахнулась с выбором.
Фото: Getty Images, Shutterstock
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