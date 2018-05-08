Сергей Луковский: «Насилие над телом — грех. Обнимай свою жирную жопу, целуй ее и гордись!»

Окей, красоты не существует, но модельные форматы-то остаются в деле. Что теперь, на подиум может выходить каждый?

Не то что может, на подиум должен выходить каждый, я твержу об этом уже не одно десятилетие! Шоу — это театр, театр — это провокация. Самое главное, чего я как шоумейкер должен добиться, это резонанса. Я должен провоцировать, должен показывать нестандартных моделей: короткие, кривые ноги, толстые жопы, нестандартные лица. Вылизанные фотошопом однообразные портреты сливаются в веселую карусель сезонных кампейнов, а тем временем щербинка между зубов Джорджии Мэй Джаггер взвинтила популярность лондонской косметики Rimmel, Винни Харлоу, страдающая генетическими нарушениями пигментации кожи и будто покрытая пятнами, обошла все мировые подиумы и уже несколько лет представляет Desigual, а Рик Дженест, растатуированный под зомби и ставший лицом Mugler, навеки вошел в историю моды и, увиденный однажды, будет приходить к тебе в снах. Никаких стандартов давно не существует, модель — это не безумно худая школьница, а состоявшаяся личность, гармоничный и уверенный в себе человек. К нам в академию девочки и мальчики приходят неуверенными, и мы проводим множество психологических тренингов, с нами работает психолог Ольга Либец, которая дает им главное — веру. Это важнее всего, важнее уроков дефиле и лукбуков. Потому что, по сути, пройтись по подиуму и сняться на камеру не страшно, страшнее внутри самим с собой разобраться и договориться, понять, что ты лучший. В отличие от животных, человек не имеет права бояться своего страха.

Так, с этого момента непонятно: как можно не бояться своего страха? Это как жидкое грызть, а твердое пить.

А все легко решается в бытовом плане: жидкое замораживаешь и грызешь, твердое перемалываешь и пьешь. Также и в психологии, находишь себе психологическую морозилку или психологический блендер, страх туда засовываешь, и все решается, размыкается! Только это сложнее, когда нельзя потрогать инструмент, поэтому и путь дольше. И да, надо усерд­но работать со своим инструментом.