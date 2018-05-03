35 самых ярких нарядов за всю историю бала Met Gala

Ради Бала института костюма звезды переносят концерты, а дизайнеры — показы коллекций: чтобы представить свои вариации на заданную тему, они не только несколько месяцев придумывают платья (в случае с нарядом Рианны в 2015 году — несколько лет), но и отдают за входной билет 25 000 долларов. Самую дорогую вечеринку в Нью-Йорке закатывает Анна Винтур — роль председателя и организатора бала переходит от одного редактора Vogue к другому со времен Дианы Вриланд. Именно она, устроившись куратором в Метрополитен-музей, решила привозить туда работы модельеров со всего мира, а выставки сопровождать костюмированными вечерами. В качестве приглашенных — главные американские инфлюэнсеры, которых вытащить из Studio 54 на красную дорожку тогда было очень непросто.