35 самых ярких нарядов за всю историю бала Met Gala
Накануне Met Gala, темой которого в этом году стала религия, собрали самые запоминающиеся выходы за всю историю бала — платье-русалку Мелании Трамп, павлиний хвост Зои Салданы, сетчатый комбинезон Беллы Хадид и парад голых (но очень красивых!) нарядов.
Ради Бала института костюма звезды переносят концерты, а дизайнеры — показы коллекций: чтобы представить свои вариации на заданную тему, они не только несколько месяцев придумывают платья (в случае с нарядом Рианны в 2015 году — несколько лет), но и отдают за входной билет 25 000 долларов. Самую дорогую вечеринку в Нью-Йорке закатывает Анна Винтур — роль председателя и организатора бала переходит от одного редактора Vogue к другому со времен Дианы Вриланд. Именно она, устроившись куратором в Метрополитен-музей, решила привозить туда работы модельеров со всего мира, а выставки сопровождать костюмированными вечерами. В качестве приглашенных — главные американские инфлюэнсеры, которых вытащить из Studio 54 на красную дорожку тогда было очень непросто.
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Принцесса Диана в Dior в 1996 году
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Донателла и Джанни Версаче в 1996 году
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Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс в Calvin Klein в 1995 году
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Мелания Трамп в Alexander McQueen, 2005 год
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Скарлетт Йоханссон в Calvin Klein, 2004 год
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Александр Маккуин и Сара Джессика Паркер в Alexander McQueen, 2006 год
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Эмбер Валлетта в John Galliano, 2004 год
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Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен в Badgley Mischka в 2005 году
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Каролина Куркова в Viktor & Rolf в 2008 году
В 90-х за рок и поп-звездами подтянулись первые женщины государств: принцесса Диана приехала на бал под ручку с Джоном Гальяно, тогда еще дизайнером дома Dior, сделавшем для нее темно-синюю комбинацию и именную сумку, а Хиллари Клинтон узаконила моду на леопардовый принт, появившись в «зверином» платье с накидкой. Больше них обсуждали разве что трио Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон в минималистичных и блестящих нарядах Calvin Klein и молодую Донателлу Версаче в своем первом авторском платье.
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Дафна Гиннесс в Alexander McQueen в 2010 году
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Ким Кардашьян в Roberto Cavalli и Канье Уэст в 2015 году
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Майли Сайрус в Marc Jacobs, 2013 год
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Карли Клосс в Brandon Maxwell, 2016 год
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Бейонсе в Givenchy, 2015 год
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Дженнифер Лоуренс в Dior в 2015 году
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Мадонна в Givenchy в 2016 году
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Рианна в Guo Pei Couture, 2015 год
Met Gala — идеальная площадка для подобных перфомансов: показать дебют в фэшн-мастерстве, прорекламировать любимого дизайнера или сделать театральную арт-постановку. Наследница крупной пивоваренной компании Дафна Гиннесс в 2010-м собиралась на Бал института костюма на глазах публики, переодевшись в перьевое платье Alexander McQueen прямо в витрине универмага «Barneys». Шестью годами позже такой же восторг (шок-панику-непонимание) вызвал наряд актрисы Клэр Дэйнс с подъюбником из 30 батареечных упаковок. Они подсвечивали ткань так, что она мерцала ярче новогодней елки — работа Зака Позена была признана одной из лучших, а главное — соответствующей теме бала «Мода в эпоху технологий».
Игнорировать дресс-код Met Gala уже стало главной забавой мероприятия. В 2015-м году темой стал «Китай: в зазеркалье», но Ким Кардашьян решила скосплеить платье Шер 1974 года, Бейонсе — показать похудевшую к лету фигуру, а Кэти Перри — выгулять графити-работу Джереми Скотта. Хотя попадание в стилистику вечера не гарантирует полный успех: желтое платье Рианны от китайского дизайнера Гуо Пей стало в тот год главным объектом мемов. Его называли «яичницей» и «пиццей», сравнивали с Губкой Бобом и персонажем «Улицы Сезам» и помещали на огненную шляпку Сары Джессики-Паркер. На следующем балу, адресованному творчеству Рей Кавакубо, ситуация повторилась.
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Рианна в Comme des Garçons, 2017 год
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Кэти Перри в Maison Margiela, 2017 год
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Зои Салдана в Dolce & Gabbana в 2016 году
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Клэр Дэйнс в платье Zac Posen, 2016 год
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Сара Джессика Паркер в H&M, 2015 год
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Джиджи Хадид в Diane Von Furstenberg, 2015 год
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Блейк Лавли в Atelier Versace и Райан Рейнольдс, 2017 год
В этом году Рианна вместе с Амаль Клуни и Донателлой Версаче станут ведущими бала «Божественные тела: мода и католическое воображение». Звездам предложили одеться во все церковное и литургическое, как в коллекциях Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Givenchy, Dolce & Gabbana, J.W.Anderson и Prabal Gurung, чьи работы будут выставляться на трех площадках Метрополитен-музея вместе с облачением Папы Римского из Сикстинской капеллы. Шутки по этому поводу будут приравниваться к кощунству, поэтому приглашенным предстоит поработать над своими костюмами и поучиться у бессменных best-dressed события — Каролины Курковой, Эммы Уотсон, Блейк Лавли и Зои Салданы.
Фото: Shutterstock, Instagram
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