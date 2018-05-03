35 самых ярких нарядов за всю историю бала Met Gala

Накануне Met Gala, темой которого в этом году стала религия, собрали самые запоминающиеся выходы за всю историю бала — платье-русалку Мелании Трамп, павлиний хвост Зои Салданы, сетчатый комбинезон Беллы Хадид и парад голых (но очень красивых!) нарядов.

  • Андре Леон Телли и Анна Винтур в 1999 году 

  • Хиллари Клинтон в 2001 году 

  • Жаклин Кеннеди в Valentino в 1979 году 

  • Шер в Bob Mackie, 1974 год

  • Наоми Кэмпбелл в Versace в 1990 году

Ради Бала института костюма звезды переносят концерты, а дизайнеры — показы коллекций: чтобы представить свои вариации на заданную тему, они не только несколько месяцев придумывают платья (в случае с нарядом Рианны в 2015 году — несколько лет), но и отдают за входной билет 25 000 долларов. Самую дорогую вечеринку в Нью-Йорке закатывает Анна Винтур — роль председателя и организатора бала переходит от одного редактора Vogue к другому со времен Дианы Вриланд. Именно она, устроившись куратором в Метрополитен-музей, решила привозить туда работы модельеров со всего мира, а выставки сопровождать костюмированными вечерами. В качестве приглашенных — главные американские инфлюэнсеры, которых вытащить из Studio 54 на красную дорожку тогда было очень непросто.

  • Принцесса Диана в Dior в 1996 году 

  • Донателла и Джанни Версаче в 1996 году 

  • Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс в Calvin Klein в 1995 году

  • Мелания Трамп в Alexander McQueen, 2005 год 

  • Скарлетт Йоханссон в Calvin Klein, 2004 год 

  • Александр Маккуин и Сара Джессика Паркер в Alexander McQueen, 2006 год

  • Эмбер Валлетта в John Galliano, 2004 год

  • Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен в Badgley Mischka в 2005 году 

  • Каролина Куркова в Viktor & Rolf в 2008 году 

В 90-х за рок и поп-звездами подтянулись первые женщины государств: принцесса Диана приехала на бал под ручку с Джоном Гальяно, тогда еще дизайнером дома Dior, сделавшем для нее темно-синюю комбинацию и именную сумку, а Хиллари Клинтон узаконила моду на леопардовый принт, появившись в «зверином» платье с накидкой. Больше них обсуждали разве что трио Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон в минималистичных и блестящих нарядах Calvin Klein и молодую Донателлу Версаче в своем первом авторском платье.

  • Дафна Гиннесс в Alexander McQueen в 2010 году

  • Ким Кардашьян в Roberto Cavalli и Канье Уэст в 2015 году 

  • Майли Сайрус в Marc Jacobs, 2013 год

  • Карли Клосс в Brandon Maxwell, 2016 год

  • Бейонсе в Givenchy, 2015 год

  • Дженнифер Лоуренс в Dior в 2015 году 

  • Мадонна в Givenchy в 2016 году

  • Рианна в Guo Pei Couture, 2015 год

Met Gala — идеальная площадка для подобных перфомансов: показать дебют в фэшн-мастерстве, прорекламировать любимого дизайнера или сделать театральную арт-постановку. Наследница крупной пивоваренной компании Дафна Гиннесс в 2010-м собиралась на Бал института костюма на глазах публики, переодевшись в перьевое платье Alexander McQueen прямо в витрине универмага «Barneys». Шестью годами позже такой же восторг (шок-панику-непонимание) вызвал наряд актрисы Клэр Дэйнс с подъюбником из 30 батареечных упаковок. Они подсвечивали ткань так, что она мерцала ярче новогодней елки — работа Зака Позена была признана одной из лучших, а главное — соответствующей теме бала «Мода в эпоху технологий».

  • Кэти Перри в Moschino в 2015 году 

  • Белла Хадид в Alexander Wang в 2017 году 

  • Блейк Лавли в Gucci, 2014 год

  • Каролина Куркова в Marchesa в 2016 году 

  • Эмма Уотсон в Calvin Klein Collection в 2016 году 

  • Канье Уэст и Ким Кардашьян в Balmain в 2016 году

Игнорировать дресс-код Met Gala уже стало главной забавой мероприятия. В 2015-м году темой стал «Китай: в зазеркалье», но Ким Кардашьян решила скосплеить платье Шер 1974 года, Бейонсе — показать похудевшую к лету фигуру, а Кэти Перри — выгулять графити-работу Джереми Скотта. Хотя попадание в стилистику вечера не гарантирует полный успех: желтое платье Рианны от китайского дизайнера Гуо Пей стало в тот год главным объектом мемов. Его называли «яичницей» и «пиццей», сравнивали с Губкой Бобом и персонажем «Улицы Сезам» и помещали на огненную шляпку Сары Джессики-Паркер. На следующем балу, адресованному творчеству Рей Кавакубо, ситуация повторилась.

  • Рианна в Comme des Garçons, 2017 год 

  • Кэти Перри в Maison Margiela, 2017 год

  • Зои Салдана в Dolce & Gabbana в 2016 году

  • Клэр Дэйнс в платье Zac Posen, 2016 год

  • Сара Джессика Паркер в H&M, 2015 год

  • Джиджи Хадид в Diane Von Furstenberg, 2015 год

  • Блейк Лавли в Atelier Versace и Райан Рейнольдс, 2017 год

В этом году Рианна вместе с Амаль Клуни и Донателлой Версаче станут ведущими бала «Божественные тела: мода и католическое воображение». Звездам предложили одеться во все церковное и литургическое, как в коллекциях Jean Paul Gaultier, Christian Dior, Givenchy, Dolce & Gabbana, J.W.Anderson и Prabal Gurung, чьи работы будут выставляться на трех площадках Метрополитен-музея вместе с облачением Папы Римского из Сикстинской капеллы. Шутки по этому поводу будут приравниваться к кощунству, поэтому приглашенным предстоит поработать над своими костюмами и поучиться у бессменных best-dressed события — Каролины Курковой, Эммы Уотсон, Блейк Лавли и Зои Салданы.

Фото: Shutterstock, Instagram

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