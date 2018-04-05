«Мы называем себя богемой!»: юные модники о деньгах родителей и любви к Gosha Rubchinskiy

Андрей Бебенин

15 лет, школьник

Я не считаю себя модником. Не мое это все. Конечно, здорово, когда человек умеет одеваться и у него есть вкус, но лично я на стиле не зациклен. Мои ровесники все время гонятся за хайпом: одно время занимались борьбой, а потом внезапно стали интересоваться искусством и фэшн-показами. Их интересы во многом меняет интернет: они видят фотографии других ребят, понимают, что это классно, и хотят выглядеть так же. В прошлой школе я стал замечать, что и меня пародируют — в стиле, поведении и прическе. Но, честно говоря, мне это не очень нравилось.

«Крутизна» человека не зависит от его внешнего вида. Важно не ходить в лохмотьях, быть опрятным, а все остальное — дело привычки и вкуса. Я, к примеру, люблю комбинировать все подряд: могу надеть «спортивки» с рубашкой и чувствовать себя отлично. А еще обожаю костюмы. В этом году наткнулся на марку Cacharel — они подшивают одежду под клиента, очень удобно. Также у меня много одежды Alexander McQueen, но на данный момент мне нравится то, что делает Christian Dior, их мужская линейка. Из русских марок иногда ношу Gosha Rubchinskiy, но мне кажется, он перестал вкладываться в одежду — работал на свой имидж, на прибыль.

Мне не раз предлагали стать моделью. Когда я приходил на шопинг в «Кенгуру», владельцы хотели снять меня для лукбука магазина. А я не хотел. Зачем это? Считаю, что пацан-модель — это не круто, я планирую работать юристом. Родители думали отправить меня в Англию и Америку, но я очень люблю Россию и не хочу отсюда уезжать. Петербург — самый красивый город на свете: я езжу по Невскому, слушаю Вагнера и вдохновляюсь.