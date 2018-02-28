Мэган Виртанен о том, как искусственный интеллект уничтожает рабочие места в сфере моды

«Нужны ли мы нам?». Именно эта фраза Стругацких вспоминается при чтении новостей о достижениях искусственного интеллекта. Компания Stitch Fix продает модели одежды, созданные при помощи ИИ. Он же создаст новую коллекцию Tommy Hilfiger. В Instagram появились виртуальные девушки-модели, и они уже задействованы в рекламе косметики и показах на Неделе моды в Милане. Компании Sewbo и SoftWear выпустили «роботов-швей с искусственным интеллектом». Сервисы «виртуальных примерочных» облегчают покупки в интернет-магазинах, а боты-стилисты предложат вам новинки исходя из анализа вашей истории покупок или даже лайков в социальных сетях.

Промышленные роботы и разработки в сфере искусственного интеллекта действительно грозят уничтожить миллионы рабочих мест по всему миру. Оценки грядущих потерь разнятся, от оптимистичных 9 процентов до катастрофичных 47. Дискуссии о гарантированном базовом доходе ведутся совершенно не зря. Так стоит ли опасаться дизайнерам, стилистам, консультантам и прочим профессионалам индустрии моды?