Мэган Виртанен о том, как искусственный интеллект уничтожает рабочие места в сфере моды
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Историк моды Мэган Виртанен подписалась на всех виртуальных моделей в инстаграме и предвкушает коллекции одежды от роботов. Почему они завоевывают мир, но никогда не смогут заменить реальных дизайнеров и моделей — в ее очередном фэшн-ликбезе.
«Нужны ли мы нам?». Именно эта фраза Стругацких вспоминается при чтении новостей о достижениях искусственного интеллекта. Компания Stitch Fix продает модели одежды, созданные при помощи ИИ. Он же создаст новую коллекцию Tommy Hilfiger. В Instagram появились виртуальные девушки-модели, и они уже задействованы в рекламе косметики и показах на Неделе моды в Милане. Компании Sewbo и SoftWear выпустили «роботов-швей с искусственным интеллектом». Сервисы «виртуальных примерочных» облегчают покупки в интернет-магазинах, а боты-стилисты предложат вам новинки исходя из анализа вашей истории покупок или даже лайков в социальных сетях.
Промышленные роботы и разработки в сфере искусственного интеллекта действительно грозят уничтожить миллионы рабочих мест по всему миру. Оценки грядущих потерь разнятся, от оптимистичных 9 процентов до катастрофичных 47. Дискуссии о гарантированном базовом доходе ведутся совершенно не зря. Так стоит ли опасаться дизайнерам, стилистам, консультантам и прочим профессионалам индустрии моды?
С точки зрения идеала рациональности (а также снижения издержек и оптимизации логистики), искусственный интеллект даст фору естественному. Проанализировать несколько тысяч рекламных кампаний за последние тридцать лет, и на основе этого анализа выдать модели для новой коллекции — человеческому разуму вряд ли доступно, а вот AI Designer от Lab26 с таким справится. Если добавить к расчетам еще и данные о продажах, то результат может оказаться ошеломительным. Виртуальная модель не проспит съемку, а ИИ-стилист предложит базовый гардероб, изучив всего лишь пару ваших фотографий.
Для тех, кто относится к одежде как к «функциональным тряпкам», такое будущее может показаться прекрасным: никаких терзаний с выбором пары джинсов и футболки, все рекомендованное подходит к уже имеющейся одежде. Станет легче и тем, кому нужно «одеться для формального мероприятия» или просто «купить точно такое же платье, как у актрисы в кино», как предлагает компания The Take. Экономия времени, сужение пространства выбора до предельно необходимого минимума, полное соответствие рекомендаций нашим сложившимся предпочтениям — чего еще желать?
Тест Тьюринга, который определяет возможность машины мыслить, совершенно не зря проверяет наличие «неразумного поведения». «Платье на два размера меньше, которое я буду носить, когда похудею», купленное не как вещь, а как символ мечты о лучшей версии себя. Непрактичное ярко-желтое пальто, приобретенное потому что погода была отвратительная и хотелось немного солнца. Туфли, «вообще непонятно зачем, ни к чему в гардеробе не подходят и каблук слишком высокий, но очень нравятся». Иррациональная эмоция, озарение, вдохновение — свойства личности, и именно ими машины не обладают.
Виртуальный стилист может подобрать рациональный гардероб, но не сможет, руководствуясь интуицией, предложить вещь, от которой у клиента заблестят глаза. ИИ-дизайнер может создать добротную и даже хорошо продающуюся коллекцию, но на него не снизойдет инсайт, позволяющий выхватить носящуюся в воздухе идею и создать на ее базе что-то принципиально новое. Возможно, когда-нибудь искусственный интеллект научится и творчеству, и непредсказуемости, но до тех пор безусловное преимущество останется за естественным.
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