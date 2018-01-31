Утопические идеи хиппи, как оказалось, не в состоянии решить социальные проблемы, да и процесс достижения реального расового равенства забуксовал и продвигался очень медленно. Впрочем, мода уже этнические мотивы из поля зрения не выпускала, дизайнеры вдохновлялись культурой всех стран мира, а модницы с любым цветом кожи учились плести косички. Вплоть до появления концепции «культурной аппроприации», определение которой приходится признать несколько размытым.

Размытое или нет — его уже оказалось достаточно, чтобы предъявить претензии Urban Outfitters и Victoria's Secret за использование элементов культуры американских индейцев, Марку Джейкобсу за дреды моделей на показе, Кэти Перри за сценический костюм гейши, и так далее, и так далее. То, что раньше считалось признаком взаимопроникновения культур и расширения горизонтов, теперь все чаще оказывается оскорбительным.