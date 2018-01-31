«Слушайте свои "Валенки" и не выделывайтесь»: Мэган Виртанен о национализме в моде
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После резонансного (международного!) скандала с Мирославой Думой и Ульяной Сергеенко историк моды Мэган Виртанен объяснила, как определенные слова, прически и костюмы превратились из «культурного обмена» в табу, и почему нам больше нельзя носить дреды, кимоно и афро-косы.
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Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер на показе Marc Jacobs в 2017 году
Скандал на парижской Неделе моды не обсудил только ленивый. Правила современного этикета вслух повторили, о невозможности употребления некоторых слов в приличном обществе напомнили. Живя в России, трудно осознать всю остроту проблемы для западного мира. Все-таки не было у нас такой истории колониализма и подавления малых народов, а в гражданах СССР, хотя и с переменным успехом, но воспитывали дух интернационализма. Потому и промелькнувшие в связи со скандалом упоминания о недопустимости культурной аппроприации могут вызвать удивление. То, что определенные категории населения не могут использовать конкретные строчки из песен, мы уже поняли. Но, как напоминает нам редактор Fashionista Тайлер МакКолл, мы еще и не можем носить дреды или афро-косички.
Вплоть до 20 века европейская мода почти не интересовалась культурой не-европейских народов. Увлечение шинуазри в 18 веке, кашмирскими шалями в начале 19-го, или же мода на японские мотивы после того, как Япония покончила с политической изоляцией в 1854 году, укладывались скорее в концепцию приобретения модными дамами отдельных редкостей. Катастрофа Первой Мировой Войны поставила под вопрос ценности европейской цивилизации. Начиная с 1920-х дизайнеры начали осторожно экспериментировать с африканскими и азиатскими мотивами, но настоящие перемены случились только в 1960-х. Молодежная революция и субкультура хиппи агитировали за поиск новых форм вне привычных западных стандартов. В то же время в США участники национальных движений призывали отказаться от подражания стандартам «белого мейнстрима» и найти красоту в традиционных этнических нарядах. Появлялись и светлокожие юноши с прическами «афро» — так они свою выражали солидарность.
Утопические идеи хиппи, как оказалось, не в состоянии решить социальные проблемы, да и процесс достижения реального расового равенства забуксовал и продвигался очень медленно. Впрочем, мода уже этнические мотивы из поля зрения не выпускала, дизайнеры вдохновлялись культурой всех стран мира, а модницы с любым цветом кожи учились плести косички. Вплоть до появления концепции «культурной аппроприации», определение которой приходится признать несколько размытым.
Размытое или нет — его уже оказалось достаточно, чтобы предъявить претензии Urban Outfitters и Victoria's Secret за использование элементов культуры американских индейцев, Марку Джейкобсу за дреды моделей на показе, Кэти Перри за сценический костюм гейши, и так далее, и так далее. То, что раньше считалось признаком взаимопроникновения культур и расширения горизонтов, теперь все чаще оказывается оскорбительным.
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Показ Victoria's Secret, 2012
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Сценический костюм Кэти Перри, 2013 год
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Показ коллекции Valentino весна-лето 2016. Тогда бренд обвинили в «присвоении чужих культурных традиций» (африканские платья демонстрировали светлокожие девушки)
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Платье из «африканской» коллекции Ива Сен-Лорана, 1967 год
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Платье по мотивам костюмов американских индейцев, Адриан, 1941 год
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Коллекция Urban Outfitters, 2012 год
Кажется, такие концепции вполне отвечают духу времени. Мир, лишившийся многих границ, решил таким способом их снова построить. Вы можете передвигаться по всем странам, получать любую информацию, слушать любую музыку, пробовать блюда любой кухни мира — но вы не свободны в выборе прически или одежды. И даже ваш загар или оттенок тонального крема может вызывать подозрения. Утвердится ли подобный подход и что будет следующим — два ключевых вопроса.
При всем уважении к принципам равенства, мир, в котором широко распространится идея шельмования любого культурного заимствования как аппроприации, можно будет описать только фразой из общеизвестного анекдота. «А вы, Иван Иваныч, слушайте свои "Валенки" и не выделывайтесь».
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