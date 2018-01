«Золотой Глобус-2018»: лучшие наряды киноцеремонии

Из-за ограниченности выбора актрисам, которые являются амбассадорами конкретных брендов, пришлось одеться в «чужие» наряды: Эмилия Кларк, снявшаяся в рекламе Dolce & Gabbana, выбрала декольтированное платье Miu Miu, а любимица Карла Лагерфельда Диана Крюгер изменила Chanel c Prada. Преданными своему вкусу и маркам остались Джессика Честейн (Armani Prive), Дакота Джонсон (Gucci), Милли Бобби Браун (Calvin Klein by Appointment), Марго Робби (Gucci) и Эмма Стоун, недавно подписавшая контракт с Louis Vuitton, по которому она обязана выходить в платьях модного дома на все церемонии, премьеры и фестивали. Причем в этот раз деньги, которые дизайнеры платят актрисам за выбор их коллекции, пошли на благотворительность — в организованный звездами фонд Time is Up, который помогает женщинам, пережившим сексуальные домогательства.