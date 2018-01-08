«Золотой Глобус-2018»: лучшие наряды киноцеремонии
В лос-анджелесском The Beverly Hilton Hotel прошла юбилейная 75-я церемония «Золотой Глобус», на которой международные кинокритики выбрали лучшие фильмы года. Пока мир обсуждает заслуженность присужденных статуэток, мы собрали самые эффектные наряды красной дорожки.
Дресс-код прошедшей церемонии войдет в историю моды не помпезными платьями и трехметровыми шлейфами, а солидарностью знаменитостей. В знак акции против сексуальных домогательств в индустрии (после скандалов с продюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и другими деятелями кино, обвиненными в харрасменте) практически все гостьи церемонии облачились в черное. Перед стилистами Анджелины Джоли, Джессики Честейн, Николь Кидман и Мерил Стрип встала непростая задача: найти среди фиолетово-желто-красных коллекций образцы тотал-блэк.
Из-за ограниченности выбора актрисам, которые являются амбассадорами конкретных брендов, пришлось одеться в «чужие» наряды: Эмилия Кларк, снявшаяся в рекламе Dolce & Gabbana, выбрала декольтированное платье Miu Miu, а любимица Карла Лагерфельда Диана Крюгер изменила Chanel c Prada. Преданными своему вкусу и маркам остались Джессика Честейн (Armani Prive), Дакота Джонсон (Gucci), Милли Бобби Браун (Calvin Klein by Appointment), Марго Робби (Gucci) и Эмма Стоун, недавно подписавшая контракт с Louis Vuitton, по которому она обязана выходить в платьях модного дома на все церемонии, премьеры и фестивали. Причем в этот раз деньги, которые дизайнеры платят актрисам за выбор их коллекции, пошли на благотворительность — в организованный звездами фонд Time is Up, который помогает женщинам, пережившим сексуальные домогательства.
Фото: vogue.com
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