Мэган Виртанен о том, как форма стюардесс стала самой сексуальной одеждой современности

Строгие униформы уступили место соблазнительным нарядам только в 1960-е годы, когда авиаперевозки стали общедоступными и недорогими. В условиях возросшей конкуренции авиакомпании не только предлагали скидки, но и пытались привлечь клиентов красотой стюардесс и легкомысленностью их одеяний. Именно в то десятилетие профессия стала с одной стороны мечтой многих девушек, а с другой — заповедником эйджистских, сексистских и прочих подобных требований. Не старше определённого возраста, не выше или ниже определённого роста, не больше определённого веса, хорошо выглядящая в облегающей мини-юбке или шортах — отбор стюардесс мог сравниться с конкурсом красоты. Тогда же к созданию формы бортпроводниц начали привлекать ведущих дизайнеров — Пьера Кардена, Пьера Бальмена, Эмилио Пуччи. Вольница продолжалась недолго, и уже к 1980-м большинство авиакомпаний вернулось к строгой униформе, придя к выводу, что ответственная профессия стюардессы не подразумевает образов танцовщиц из ночного клуба.