Мэган Виртанен о том, как форма стюардесс стала самой сексуальной одеждой современности
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Историк моды Мэган Виртанен рассказала, когда строгая экипировка бортпроводниц превратилась в соблазнительные наряды, кто из дизайнеров участвовал в ее разработке, и при чем здесь горничные, медсестры и хористки из кабаре.
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Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли
Реклама Ansett Airlines в 70-е годы вопрошала: «Если бы на стюардессе не было формы, смогли бы вы угадать, какой авиакомпанией летите?». Прошли десятилетия со времён «золотой эры» профессии стюардессы, но униформа бортпроводниц по-прежнему не стала чисто утилитарной. Авиакомпании устраивают показы новейшей униформы, а получение международной премии в категории «Лучшая экипировка бортпроводников» считается очень важным.
Первые пассажирские авиалинии появились в 1919 году, а к началу 1930-х можно было говорить уже о наличии индустрии авиаперевозок. Многие термины были заимствованы с флота — «судно», «стюард», «экипаж», да и униформа пилотов и стюардов напоминала военно-морскую. Камнем преткновения стал вопрос об одежде стюардесс. Изначально предложения крутились вокруг традиционных стереотипов: предполагалось, что бортпроводницы будут одеты как горничные или же медсестры. Были идеи и посмелее, например, одеть стюардесс как хористок из кабаре.
Все подобные предложения в начале 1930-х были обречены на провал, и совсем не по причине эмансипации. Любая рабочая униформа должна быть не только функциональной, но и демонстрировать профессиональный статус, быть комбинацией практического и символического. Униформу горничной хотя и можно было назвать практичной, но её символическая ценность была слишком невысока и не соответствовала рискованной и необычной в те времена профессии стюардессы. Поэтому быстро установился действующий до сих пор общий стандарт, так или иначе отсылающий к военной или флотской форме.
Строгие униформы уступили место соблазнительным нарядам только в 1960-е годы, когда авиаперевозки стали общедоступными и недорогими. В условиях возросшей конкуренции авиакомпании не только предлагали скидки, но и пытались привлечь клиентов красотой стюардесс и легкомысленностью их одеяний. Именно в то десятилетие профессия стала с одной стороны мечтой многих девушек, а с другой — заповедником эйджистских, сексистских и прочих подобных требований. Не старше определённого возраста, не выше или ниже определённого роста, не больше определённого веса, хорошо выглядящая в облегающей мини-юбке или шортах — отбор стюардесс мог сравниться с конкурсом красоты. Тогда же к созданию формы бортпроводниц начали привлекать ведущих дизайнеров — Пьера Кардена, Пьера Бальмена, Эмилио Пуччи. Вольница продолжалась недолго, и уже к 1980-м большинство авиакомпаний вернулось к строгой униформе, придя к выводу, что ответственная профессия стюардессы не подразумевает образов танцовщиц из ночного клуба.
Впрочем, последний бастион — возможность для стюардессы надеть брюки — держался долго, хотя SwissAir наряжала бортпроводниц в юбки-брюки еще в 1934 году. Авиакомпания UTA ввела форму с брюками в 1973 году, а Air France — в 1980, но в обоих случаях вплоть до 2005 года это было разрешено только наземному персоналу, а не бортпроводницам в полёте. В 2006 появились брюки у AlItalia, но только для тех стюардесс, кто «летает в холодные страны». За прошедшие десять лет варианты униформы с брюками появились у многих авиакомпаний, но всё же стандартом остаётся стюардесса в юбке.
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Реклама Ansett Airlines, 1970-е
Шли годы, менялись униформы, авиакомпании отказывались от драконовских требований к возрасту и внешнему виду стюардесс, сами по себе униформы переставали быть способом идентификации авиакомпании, да и профессия бортпроводницы утратила тот сверкающий ореол, которым некогда обладала. И всё же вполне возможно, что мечта быть стюардессой «Аэрофлота» всё ещё посещает юные девичьи головы. В конце концов, у них теперь лучшая в мире униформа.
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Стюардессы «Аэрофлота»
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