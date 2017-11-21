«Мир желает строгой дисциплины»: Мэган Виртанен о том, как балет изменил мировую моду
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В Петербурге прошел фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Историк моды Мэган Виртанен рассказывает, как балет повлиял на моду, кого из танцовщиц называли первой супермоделью 20 века, и как Майя Плисецкая научила советских женщин носить одежду от Пьера Кардена.
«А также в области балета мы впереди планеты всей» — именно эта строчка Юрия Визбора, кажется, захватила умы деятелей модной индустрии. Прима-балерины занимают место моделей в съемках для модных журналов, как это сделали Оксана Скорик, Диана Вишнева и Мария Семеняченко, становятся лицами рекламных кампаний, как Кейт Борен для Woolford, а танцовщики готовятся потеснить моделей на подиуме, как в случае с показом Victoria's Secret.
Конечно же, артисты балета становились образцом для подражания и раньше. Именем Анны Павловой называли духи, фасоны одежды, шоколадные конфеты и даже десерт. Айседора Дункан заставила парижских модниц мечтать о туниках в греческом стиле. «Русские сезоны» Дягилева стали модной сенсацией. Шарфам и тюрбанам Вацлава Нижинского в начале 1910-х подражала вся женская половина Парижа, а Ида Рубинштейн была по сути одной из первых супермоделей 20 века, хотя такие термины тогда в ходу ещё не были. Наконец, Майя Плисецкая была образцом для миллионов — советская женщина мечтала не о Диоре, а о наряде от Кардена, ведь именно творения этого дизайнера носила Майя Михайловна.
Дизайнеры тоже неоднократно пробовали свои силы в роли художников по костюму. Коко Шанель в 1924 году сделала костюмы к балету «Голубой экспресс». Кристиан Диор создал модели для «13 танцев» Ролана Пети, но настоящий творческий тандем у Пети сложился с наследником Диора, Ивом Сен-Лораном, который делал костюмы для нескольких значимых постановок хореографа. Не менее значимыми оказались совместные работы Джанни Версаче и Мориса Бежара.
Всё же до 2010-х соприкосновения между балетом и модой были скорее разовыми акциями, а сценический костюм не имел никакого отношения к повседневности. Ситуация резко изменилась несколько лет назад: фильм «Чёрный лебедь» 2010 года был всего лишь одним из маркеров начавшегося процесса. Тюлевые юбки, созданные для картины дизайнерами Rodarte, вскоре были на всех подиумах, а затем появились и в уличной моде. Tod's выпустили линию замшевых «пуантов для мегаполиса», их примеру последовали и изготовители резиновой обуви Melissa. В 2015 году Wolford анонсировали коллекцию, созданную с учётом пластики балерин. Бывшая танцовщица Мэри Хелен Бауэрс основала марку одежды Ballet Beautiful, а в России поклонники балета могут одеваться в наряды от Balletmaniacs.
Дизайнер в наше время уже не дизайнер, если не создал костюмы хотя бы к одному балету. Moschino, Вивьен Вествуд, Кристиан Лакруа, Гаррет Пью, Валентино, Айрис ван Херпен, Оливье Тискенс, Прабал Гурунг, Рикардо Тиши, Стелла МакКартни — далеко не полный список за последние семь лет. Дом Dior снова в деле — Мария Грация Кьюри в 2017 году занялась созданием костюмов для American Ballet Theatre.
На каждом шагу открываются танцевальные студии, где любого обучат основам классического танца. Так в чём же всё-таки секрет такой популярности? В исполнении несбывшейся детской мечты «стать балериной»? Нет, дело скорее в существующем в массовом сознании образе балета как сферы, требующей от артиста исключительной дисциплинированности. Мир миллениалов и сторонников свободного воспитания, мир, где слова «внутренняя мотивация» и «самодисциплина» потеряли прежние значения, захлебнулся собственной свободой и спонтанностью, и ради разнообразия возжелал строгой дисциплины. Не настоящей, конечно же. Достаточно балетной пачки и танцкласса раз в неделю.
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