«Мир желает строгой дисциплины»: Мэган Виртанен о том, как балет изменил мировую моду

Конечно же, артисты балета становились образцом для подражания и раньше. Именем Анны Павловой называли духи, фасоны одежды, шоколадные конфеты и даже десерт. Айседора Дункан заставила парижских модниц мечтать о туниках в греческом стиле. «Русские сезоны» Дягилева стали модной сенсацией. Шарфам и тюрбанам Вацлава Нижинского в начале 1910-х подражала вся женская половина Парижа, а Ида Рубинштейн была по сути одной из первых супермоделей 20 века, хотя такие термины тогда в ходу ещё не были. Наконец, Майя Плисецкая была образцом для миллионов — советская женщина мечтала не о Диоре, а о наряде от Кардена, ведь именно творения этого дизайнера носила Майя Михайловна.