дизайнер бренда Saint-Tokyo

«В последнее время я со всем этим забуксовал — раньше очень много читал, а сейчас мне нужно себя заставлять, искать возможность. Когда выдается минутка, перечитываю «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэролла — каждое слово в этой книге на вес золота. А еще купил биографию Кристобаля Баленсиаги — обожаю все то, что он сделал для моды. Но не могу сказать, что я черпаю из этих книг вдохновение, процесс работы строится совсем по-другому. Не так, чтобы я прочитал роман и понеслось — мудборды, эскизы, коллекции по его мотивам. Все увиденное, даже если это простой грязный двор, аккумулируется в сознании и затем где-то находит отклик.

Что касается кино, то в школьные годы я красиво всем говорил: «Мой любимый фильм — “Париж, я люблю тебя”». Он мне действительно искренне нравился — я смотрел его раз шесть или семь. Хотя сейчас не могу про него такое сказать, для меня в сюжете все слишком надумано. Из последнего, что зацепило — «Патерсон» Джима Джармуша. На протяжении всего фильма водитель автобуса пишет стихи — своеобразная мантра, одно удовольствие смотреть. А еще люблю «Гриффинов» — под них мой мозг отдыхает после джетлагов и бесконечных информационных потоков, позволяя себе потупить».