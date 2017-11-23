От Дюрера до «Гриффинов»: что читают, слушают и смотрят наши дизайнеры
Мы спросили у Татьяны Парфеновой, Юры Питенина, Яниса Чамалиди и еще семерых российских дизайнеров о любимых книгах, фильмах и картинах, и о том, как они влияют на мудборд коллекций.
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Сказки с рисунками И.А. Билибина
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Альбрехт Дюрер, автопортрет, 1498 год
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Сандро Боттичелли, «Весна», 1482 год
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Сандро Боттичелли, «Весна», 1482 год (деталь)
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Анри Матисс, «Танец», 1910 год
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Коллекции Tatyana Parfionova Obscurum per Obscurius, осень-зима 2017/18
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Борис Кустодиев, «Портрет Василия Александровича Кастальского»
Татьяна Парфенова
дизайнер бренда Tatyana Parfionova
«Чтобы узнать, что мне нравится, посмотрите фото моих платьев, видео с показов, обязательно слушайте музыку к ним. Там все из категории «любимое»: средневековое искусство, готические барельефы, автопортреты Дюрера, живопись Анри Матисса, саундтреки к японским фильмам ужасов и детские сказки викторианской эпохи. Благодаря личному и особенному отношению к каждой коллекции, я обращаюсь к своим культурным переживаниям: шоу Tatyana Parfionova в разные годы были оформлены в стилистике хоррора, балета, немого кино, направления шинуазри и флоральных мотивов Боттичелли и Венецианова. Музыкальный плей-лист показов также очень широк: это композиции Леонида Десятникова, группы «Вопли Видоплясова» и DJ Pavel Dovgal из Лос-Анджелеса, который специально записывал треки для наших перфомансов. Вся эта музыка мне очень приятна».
Юра Питенин
дизайнер бренда Saint-Tokyo
«В последнее время я со всем этим забуксовал — раньше очень много читал, а сейчас мне нужно себя заставлять, искать возможность. Когда выдается минутка, перечитываю «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэролла — каждое слово в этой книге на вес золота. А еще купил биографию Кристобаля Баленсиаги — обожаю все то, что он сделал для моды. Но не могу сказать, что я черпаю из этих книг вдохновение, процесс работы строится совсем по-другому. Не так, чтобы я прочитал роман и понеслось — мудборды, эскизы, коллекции по его мотивам. Все увиденное, даже если это простой грязный двор, аккумулируется в сознании и затем где-то находит отклик.
Что касается кино, то в школьные годы я красиво всем говорил: «Мой любимый фильм — “Париж, я люблю тебя”». Он мне действительно искренне нравился — я смотрел его раз шесть или семь. Хотя сейчас не могу про него такое сказать, для меня в сюжете все слишком надумано. Из последнего, что зацепило — «Патерсон» Джима Джармуша. На протяжении всего фильма водитель автобуса пишет стихи — своеобразная мантра, одно удовольствие смотреть. А еще люблю «Гриффинов» — под них мой мозг отдыхает после джетлагов и бесконечных информационных потоков, позволяя себе потупить».
Янис Чамалиди
дизайнер бренда Ianis Chamalidy
«Я пересматриваю серию фильмов, которые шли на телеканале «Культура» под названием «Мост над бездной». Знание истории и искусства, нюансы которых они открывают, позволяют многогранно раскрасить коллекции и придать глубину. Также мне нравятся мультфильмы Хаяо Миядзаки — очень красочные, полные любви, эмоций и каких-то таинственных ассоциаций с современным миром».
Илья Бостон
дизайнер бренда Dress Up Hero
«Рисуя эскизы для Dress Up Hero, я не занимаюсь реконструкцией или переложением советских вещей. Я беру информационный ключ или образ и развиваю его до чего-то совершенно нового. Вдохновением может быть образ космонавта, летчика и военного из старых фильмов и учебников истории или же банка сгущенки и конфеты «Коровка». Самое важное — это ощущение исконно-русского, ведь нашей стране действительно есть чем гордиться».
Анастасия Докучаева
дизайнер бренда DOCUCHAEVA
«Все, что я читаю, смотрю и слушаю, должно отвлекать меня от мыслей о работе. Очень люблю биографическое кино или основанные на реальных событиях документалки: «Я соблазнила Энди Уорхола», «Мистер никто», «Мы. Верим в любовь», «Коко до Шанель», «Сен Лоран», «Мама мия», «Любовь во время холеры», «Джиа», «Викки, Кристина, Барселона», «Мальчик в полосатой пижаме» и «Чтец». Фильмы смотрю тоннами, когда сижу за швейной машинкой: закончился один, включаю следующий. Не смотря на то, что я визуал, мне необязательно постоянно глядеть в экран, чтобы «забрать» из фильма что-то свое. Там более каждый раз пересматривая их, открываю новые моменты.
Мудборд я пополняю постоянно: даже приходится удалять чаты в Wats App, чтобы выкроить память для очередного скриншота. Это может быть красивое фото или ерунда, которая сильно меня зацепила. Книги я тоже покупаю с картинками — «100 лет моды в иллюстрациях», «Дневники Энди Уорхола» или «Coco Chanel» Жюстина Пикарди. Стыдно, но правда: на чтение у меня совершенно нет времени. Если и беру роман в руки, то только классику, чтобы восполнить школьные пробелы: например, «Портрет» Гоголя или «Мастер и Маргарита» Булгакова».
Лиза Одиноких
дизайнер бренда Liza Odinokikh
«Я обожаю живопись, в особенности импрессионистов и то, как они сочетают цвета. Также меня вдохновляет стритстайл — блоги Le 21ème и Sartorialist. Перед тем, как начать работу над коллекцией, пересматриваю журнал Collezioni, книги Скотта Шумана, альбомы с историческими костюмами и делаю пометки. Но если их не хватает, обращаюсь к телефонной папке «inspiration», куда сохраняю зацепившие меня фотографии».
Александра Шмаргуненко
дизайнер бренда So Number One
«Мое внимание в последнее время приковано к стилю начала 20 века: благодаря одному важному проекту, я пересматриваю архивные фото, альбомы о детской моде, исторические фильмы и сериалы. Очень органично прошлый сезон, вдохновленный викторианской эпохой, перешел во французскую моду, воспевшую русский балет. Я влюбилась в фильм «Танцовщица» про Лои Фуллер и Айседору Дункан и их па-де-де в летящей белой ткани!
Недавно в мое сознание так же ворвался сериал «Рассказ служанки» — антиутопия, где костюм становится своеобразной униформой, относит женщину к строго определенному классу. В современном мире мы сами осознано следуем трендам, приобретаем маст-хэвы и как итог выглядим одинаково, хотя нас никто к этому не принуждает. Я посмотрела на все это и поняла, что хочу делать еще больше красивых платьев, которые не превращают женщину в объект, а делают ее уникальной.
Еще я почти каждый день читаю сказки — моя дочь обожает принцесс, а тут нам попалась книга «Принцессы неизвестные и забытые» — невероятная энциклопедия фантастических персонажей в волшебных нарядах. А сегодня мне приснился сон: я на блошином рынке в Париже нахожу необычную книгу про костюмы и держу ее в руках как сокровище. В голове даже осталось несколько потрясающе красивых страниц — вот откуда может прийти дизайнерское вдохновение!».
Нелли Недре
дизайнер бренда NNedre
«Главный фильм этой осени для меня — «Мачеха» с Джулией Робертс. В нем у актрисы идеальные бадлоны с короткой стойкой в сочетании с отлично скроенными пальто и лоферами на плоской подошве. А еще в каждой сцене она носит причудливые шапки.
Так же неожиданно актуальной оказалась биографическая книга о последней семье Романовых Роберта Мэсси. Автор описывает быт царской семьи и придворную жизнь Петербурга. Советую всем, кто посмотрел «Матильду» или только собирается».
Артем Шумов
дизайнер бренда Artem Shumov
«Фильмы я предпочитаю биографические — они показывают, как один человек может изменить мнения и судьбы многих. Это дает силы для развития. Например, недавно смотрел «Железную леди» Филлиды Ллойд с Мерил Стрип в главной роли — в конце таких лент мне становится одновременно грустно и очень радостно. Еще я люблю современные экшены — они хорошо расслабляют в дни, когда нужно решать много вопросов.
Книги я тоже выбираю о реальных людях, тех, кто смог перебороть себя или сделать что-то новое, необычное для современников. Мой фаворит — «Еврей Зюсс» Лиона Фейхтвангера».
Ольга Чернощекова
дизайнер бренда Olga Chernoschekova, победитель конкурса «Новые имена в дизайне-2017»
«Я фанатка российского кинематографа, потому что они поднимают остросоциальные темы. Для меня важнее не визуальный образ, а именно внутренние переживания и проблемы героев. Самый любимый фильм — «Нирвана» Игоря Волошина, там как раз есть сочетание социального и зрелищного — одни костюмы чего стоят! А из книг мне нравятся «Отверженные», «Цветы для Элджернона» и «Черный Обелиск» Эриха Марии Ремарка. Цитата из последней — «Тот, кто не хочет ничего удержать, владеет всем» — даже напечатана на моей фирменной сумке».
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