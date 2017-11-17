Премия «Best Dressed-2017»: стиль Оскара Ренкеля, Елены Шейдлиной и других номинантов прошлых лет

Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.