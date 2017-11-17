Премия «Best Dressed-2017»: стиль Оскара Ренкеля, Елены Шейдлиной и других номинантов прошлых лет
В декабре пройдет наша традиционная премия «Best Dressed в Петербурге», где мы назовем самых стильных людей города. За прошлые годы в фэшн-ряды мы вписали Михаила Боярского, Матильду Шнурову и даже смотрительниц Русского музея. Вспоминаем лучших!
Оскар Ренкель показывает, как небанально носить хайповые вещи
Юра Питенин демонстрирует, что такое интеллигентная мода
Покрас Лампас и Альберта Берлин делят стиль на двоих
Елена Шейдлина мастерски сочетает арт и фэшн
Юлия Матвеенко — наш кумир в мире тяжелого люкса
Если вы фэшн-дива, замшелый интеллигент, арт-деятель, филологическая дева или бизнес-акула, выкладывайте в инстаграм свое фото во всем самом лучшем, отмечайте @sobaka_ru и ставьте хештег #bestdressedru. Самых невероятных модников пригласим на эпическую вечеринку — церемонию вручения премии «Best Dressed в Петербурге»! И еще фотосессию сделаем! Итоги — 5 декабря.
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