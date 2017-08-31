Венецианский кинофестиваль-2017: самые заметные наряды открытия

Не обошлось на фэшн-променаде и без вездесущего ливанского дизайнера Зухаира Мурада. В платье из его последней кутюрной коллекции, воспевшей бохо-шик, оделась комедийная актриса Кристен Уиг, которая сыграла в одном из самом ожидаемом фильме Венецианского кинофестиваля — «Мама!» от Даррена Аронофски. Режиссера картины и его новоиспеченную девушку Дженнифер Лоуренс, а также Джулианну Мур, номинированную на специальную премию имени Франки Соццани, ждут на острове Лидо с особым нетерпением. Хотя вангуем, что их появления на красной дорожке будут связаны с домами Christian Dior и Giorgio Armani, как и на всех предыдущих громких торжествах.