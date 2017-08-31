Вчера на острове Лидо открылся 74-й Венецианский кинофестиваль. Это своего рода финальная репетиция перед грядущим в феврале «Оскаром»: здесь режиссеры впервые показывают претендентов на золотую статуэтку, а актрисы — «прощупывают» кутюрные коллекции на предмет наиболее выигрышных нарядов. Рассказываем, какие платья уже стали фаворитами на старейшем международном кино- и фэшн-смотре.
Венецианский кинофестиваль-2017: самые заметные наряды открытия
На Венецианском фестивале традиционно чествуют итальянских кутюрье — Эмилио Пуччи, Джамбаттисту Валли и Валентино Гаравани (а точнее, его преемника — Пьерпаоло Пиччоли). Однако ни одно из этих имен на прошедшем открытии не прозвучало: главным костюмером церемонии стала Альберта Ферретти, которая одела сразу пятерых девушек. Удивляться здесь нечему: последние кутюрные коллекции дизайнера были высоко оценены модными критиками, да и система подготовки персональных платьев у Ферретти отлажена не хуже, чем у французских коллег. Для модели Изабель Гулар она сшила приталенный наряд с открытой спиной, усыпав его по всей длине блестками, бразильской кавер-герл Ренате Куэртен досталась целая копна готических перьев, Изабели Фонтана совершила «полосатый рейс» в длинном полупрозрачном платье-бюстье, а итальянская старлетка Грета Скарано вышла в «красном гренадине» с надетой поверх него накидкой.
Не обошлось на фэшн-променаде и без вездесущего ливанского дизайнера Зухаира Мурада. В платье из его последней кутюрной коллекции, воспевшей бохо-шик, оделась комедийная актриса Кристен Уиг, которая сыграла в одном из самом ожидаемом фильме Венецианского кинофестиваля — «Мама!» от Даррена Аронофски. Режиссера картины и его новоиспеченную девушку Дженнифер Лоуренс, а также Джулианну Мур, номинированную на специальную премию имени Франки Соццани, ждут на острове Лидо с особым нетерпением. Хотя вангуем, что их появления на красной дорожке будут связаны с домами Christian Dior и Giorgio Armani, как и на всех предыдущих громких торжествах.
Фото: vogue.ru
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