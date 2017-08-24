Круглый стол: что не так со стилем российских звезд?

Филипп Киркоров в вещах из коллаборации Louis Vuitton X Supreme

О.Р.: Когда только началась история сотрудничества Louis Vuitton и Supreme, я заочно поставил ей пятерку. То, что потом сделали из этого во всем мире, никак не было связано с изначальными намерениями, которые хотел проявить французский дом. Коллаборация превратилась в «черную моду» — китч и показуху. Настоящее разочарование века! Людям, которые могли позволить себе вещи из этой совместной коллекции, было абсолютно *** («все равно» — Прим. ред.), что это сделано не для них. Louis Vuitton стал работать с Supreme только для того, чтобы привлечь внимание другой аудитории — молодой, альтернативной, но платежеспособной. А у нас другие люди ринулись за рюкзаками и рубашками Supreme. У них в жизни не было штанов Supreme за три тысячи и футболки Supreme за тысячу. Русский человек вырос в дефиците, и он первым побежит за limited edition.

М.В.: Почему эта коллаборация была самой важной: в начале 2000-х Louis Vuitton судился с Supreme из-за плагиата. С точки зрения нравов теперь происходит показательный момент: как в восприятии больших дорогих брендов произошел сдвиг и попытка демократизации. Louis Vuitton де-факто признал, что наступили другие времена, «настал» другой потребитель. Но в России все думают только о логомании, она не закончится никогда. Хотя я не понимаю удовольствия носить на себе ценник и рекламу, за которую платишь ты, а не тебе.

Ю.П.: Мэган, ну мы так долго не носили вещи с лого, мы соскучились!

М.В.: Это вы, Юра, не носили! А когда вы в последний раз спускались в метро?

Ю.П.: Да что далеко ездить, сходите в любой, даже самый премиальный спорзал — все до сих пор занимаются в Emporio Armani и Philipp Plein.

Ю.П.: В рамках мира Филипп в Supreme не страшен вообще.

А.Р.: Да, но коллаборацию могли рекламировать более молодые исполнители, тот же Тимати.

Ю.П.: Или Фараон и ему подобные дети-рэперы, золотая молодежь. Это было бы идеальное сочетание люкса и молодой стритовой культуры.

А.Р.: Что касаемо Филиппа, то у него, на самом деле, все в полном порядке со вкусом. Знаю это по работе байером и консультантом в концепт-сторе Opium в Гранд-Паласе, где он был клиентом. Он отлично знает марки и их историю и сам расскажет любому консультанту, что с чем нужно носить. Из подборок Opium’а он выбирал достаточно модные вещи, но покупал их чисто для себя, а футболки со стразами, которые мы привыкли на нем видеть, брал как-раз для «пятиэтажной России». Киркоров абсолютно адекватный, но большее время проводит на публике и вынужден одеваться в соответствии с социальными ожиданиями народа.

