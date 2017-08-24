Мы долго держались в стороне. Терпели. Но когда Филипп Киркоров и Яна Рудковская взяли на щит коллаборацию Louis Vuitton и Supreme, Лолита скосплеила Моану, а Ольга Бузова стала диагнозом для всей страны, уровень опасности с желто-оранжевого был повышен до красного (и тот факт, что это главный цвет предстоящего сезона, тут не при чем). Мы созвали экстренный саммит главных ударников индустрии красоты. В атмосфере строжайшей секретности в винном баре Vinovniki собрались историк моды Мэган Виртанен, фэшн-фотограф Антон Рудзат, дизайнер Юра Питенин и главный фэшн-наци Оскар Ренкель. Главред нашего сайта Михаил Стацюк и редактор моды Алина Малютина обсудили с делегатами встречи, что не так со стилем отечественных звезд.
Круглый стол: что не так со стилем российских звезд?
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Юра Питенин, Михаил Стацюк, Антон Рудзат, Мэган Виртанен, Оскар Ренкель, Алина Малютина (слева-направо)
Выступление Лолиты на закрытии фестиваля «Жара-2017»
Ю.П.: О, я видел этот комбидресс! Черепашка Ниндзя!
А.Р.: Можно я эту фотографию заберу себе домой на память?
М.В.: Вы помните ее наряды в 90-е? Я помню, и у меня детская травма. Лолита не меняется, время над ней не властно. Она представляет себя российской Леди Гагой и сознательно идет на эпатаж. Она прекрасно понимает, что делает: человека, который за последние дни не запостил этот комбинезон в свои соцсети, можно причислить к лику святых.
О.Р.: Вы все неправы! Недавно вышел мультик про индейцев «Моана». Это она — один в один. Только наша Моана с тяжелой женской долей: климакс, алкоголизм, разводы и еще много всякого говна. Думаю, что с Лолитой дело было так: на этом исподнем изначально была накидка, но певица поймала кураж, увидела со сцены лицо, любящее ее до полусмерти, вспомнила слова своего хита «Я себя сделала сама, я никому ничего не должна» и сорвала с себя палантин — вот же она держит его в руке.
Ю.П.: Мне на это смотреть больно и тяжело, если честно. Эпатаж-эпатажем, но можно же как-то выглядеть прилично?
М.С.: Оскар сказал про тяжелую долю русской женщины. Может, такой внешний вид и украшательство — как раз спасение?
О.Р.: Почему-то все русские женщины спасаются одинаково: садятся за бутылку и начинают рвать рубаху на груди.
М.В.: Я бы попросила не обобщать!
О.Р.: На Западе женщины по-другому переживают кризис: уходят в спорт, ведут здоровый образ жизни, пишут книги, открывают рестораны, занимаются благотворительностью. А у нас лопают конфеты и красят волосы — уже каждый психолог говорит, что если женщина часто меняет цвет волос, она не модная — она больная.
А.Р.: Мне кажется, в России с царских времен сложилось, что у нас любят фриков и шутов. Конечно, когда хочется дальше продолжать зарабатывать деньги, необходимо подогревать интерес публики. Я бы хотел сфотографировать ее в лесу, между сосен, где Лолита в этом комбинезоне бы орала, прыгала через костер и валила медведей.
О.Р.: Антон, уверен, Лолита могла бы топнуть по земле, чтобы костер прыгал через нее!
Ю.П.: Еще эта поза....
А.Р.: Она летит, и ей хорошо. Счастливая в своем безумии!
Выступление Аллы Пугачевой на фестивале «Жара-2017»
О.Р.: Это все с того же фестиваля? Друзья, я все понял: «Жара» — это русский Met Gala.
Ю.П.: А Алла на нем победоносная выпускница?
О.Р.: Нет, скорее, бежавшая генеральская дочка.
М.В.: Вы все ошибаетесь — императрица Екатерина Великая!
О.Р.: Вот что крест животворящий с людьми делает!
А.Р.: Она в одном из интервью говорила, что поцеловала крест и бросила курить.
Ю.П.: Смех-смехом, но в последнее время Пугачева очень радует. Не в этом платье, конечно, но у нее бывают удачные выходы в грубых ботинках, гранжевых пиджаках. Без привычного ужасного начеса — все чаще вижу на ней уже не три парика, а один. Прогресс.
О.Р.: Да, мне тоже показалось, что у нее свежая прическа, она очень похудела и перестала кутаться в непонятные ткани.
М.В.: Я, пожалуй, украду термин из книги Евгении Пищиковой «Пятиэтажная Россия». Так вот, для «пятиэтажной России» ее наряд очень прекрасный и правильный. Вы хоть раз видели корпоратив бухгалтерии камвольного комбината в провинции? Там каждая вторая одевается в такую Синдереллу или Моану.
О.Р.: На всех корпоративах главным есть и будет платье Ле Монти, похожее на гусеницу: это плечики, эластан, одна половина белая, а другая — черная. Когда самая модная передача «Поле чудес» была еще и самой популярной, Ле Монти считалась наиболее востребованной маркой одежды. Вот это платье, как и платье Пугачевой, — идеальные варианты на выпускной. Действительно, женщины смотрят, как одеваются звезды, и делают так же на всех праздниках.
Валерия на фестивале «Жара-2017»
О.Р.: Стоп! Эта женщина — главная загадка для меня. Два года моей жизни в Москве пришлись на «бум» популярности Валерии с песней «Стелется метелица». Искренне не понимаю, как хороводная певица, которая заканчивала «Гнесинку», может считать себя — и это не журналисты придумали — «русской Мадонной». Ее пресс-служба везде отправляет такую формулировку.
Ю.П.: Оскар, покажи мне ту часть, где она русская Мадонна?
О.Р.: Я — не могу, а она где-то видит.
М.В.: Здесь нужно снять белье — вот эти трикотажные трусы за 200 рублей из магазина «Спектр».
Ю.П.: Да, если поменять белье, оторвать пушистые рукава — платье будет вполне себе ничего.
О.Р.: А вот эта нашитая дрянь, как будто Валерия упала в голубой курятник, вас не смущает?
М.В.: Со всем этим образом тоже работает формула «ожидание публики — реальность». Если среднестатистическому российскому мужику дать возможность одеть свою женщину по его мечте, получится два варианта. Первый — это воздушная фея с розочками на подоле, второй — вульгарная фея, которая воплощает его рабоче-крестьянские представления об эротизме, сложившиеся из того, что он увидел в кабине водителя пригородного автобуса.
О.Р.: Это уже третья дама на нашем столе, которая вышла в свет в карнавальном сказочном костюме. Похоже, за кулисами «Жары» стоял щедрый костюмер бакинского ТЮЗа.
Ольга Бузова на премии «Муз-ТВ-2017»
Хором: Ой, это моя любимая!
М.В.: Дейенерис из «Игры престолов»!
Ю.П.: Да нет же, это русская Ким Кардашьян — self-maid product.
А.Р.: А мне кажется, что это диснеевская Русалка.
Ю.П.: Да, она даже вылезла из ракушки.
Ю.П.: Ее образ меня веселит, пытается разбудить и взбудоражить! Здесь не хватает только качества исполнения — такое чувство, что все это сшила мама Оли, которая явно не желает ей добра.
М.В.: Как человек, который имеет отношение к индустрии театральных и кино-костюмов, могу сказать, что все это делали люди, которые привыкли, что дальше третьего ряда все равно никто ничего не увидит. Крашеная марля — наше все! Еще меня смущает цвет лака на ногах.
О.Р.: Мэган, ты ничего не поняла — это цвет коралла! Оля шла по берегу, и кораллы приклеились к ее ногам. Образ продуман! Если серьезно, то и у Лолиты, и у Валерии, и у Бузовой наряды будто бы сшиты на скорую руку. «Самшит» неискореним из имиджа русского артиста.
М.В.: Она тебя не вдохновляет, потому что ты — не ее целевая аудитория, она не отвечает твоим потребностям.
А.Р.: Моим потребностям она тоже не отвечает. Я вообще считаю, что Бузова — апогей всего самого худшего, что произошло с Россией с начала нулевых.
М.В.: Если что-то популярно у миллионов, значит, оно отвечает социальным ожиданиям. Я их вижу, опять же, у «пятиэтажной России»: для этих людей образ Оли красив, эротичен, сексуален. Женщина из провинции увидела это и подумала, что показать такой наряд мужу — отличная идея.
Ю.П.: Мне кажется, что люди за этим наблюдают по «фану», они понимают, что это все несерьезно. Вряд ли кто-то хочет так выглядеть!
О.Р.: Юра, послушай на эту тему маленькую историю. Как-то Бузова давала концерт в Петербурге, и так как я ненавижу ее творчество, я, конечно же, туда поехал. Мое видео в Инстаграм, где я сую два пальца в рот на фоне тошнотворного выступления, быстро утекли в сеть. Первый раз в жизни я понял, что такое власть, и насколько я мелкая сошка. Ее фанатки опубликовали видео в каком-то блоге, где маленькие ... («девушки легкого поведения» — Прим. ред.) меня буквально изнасиловали: желали мне смерти, возмущались, как я могу раскрывать свой «поганый рот» на великую звезду, писали, что она сверхновая и вообще пример того, как нужно работать. Я обычно никогда не отказываюсь от своих слов, но мне пришлось удалить этот пост, чтобы прекратить поток негатива.
М.С.: То есть Бузова — лакмусовая бумажка российского общества, диагноз страны?
М.В.: Именно! Она попадает в ожидания людей.
Филипп Киркоров в вещах из коллаборации Louis Vuitton X Supreme
О.Р.: Когда только началась история сотрудничества Louis Vuitton и Supreme, я заочно поставил ей пятерку. То, что потом сделали из этого во всем мире, никак не было связано с изначальными намерениями, которые хотел проявить французский дом. Коллаборация превратилась в «черную моду» — китч и показуху. Настоящее разочарование века! Людям, которые могли позволить себе вещи из этой совместной коллекции, было абсолютно *** («все равно» — Прим. ред.), что это сделано не для них. Louis Vuitton стал работать с Supreme только для того, чтобы привлечь внимание другой аудитории — молодой, альтернативной, но платежеспособной. А у нас другие люди ринулись за рюкзаками и рубашками Supreme. У них в жизни не было штанов Supreme за три тысячи и футболки Supreme за тысячу. Русский человек вырос в дефиците, и он первым побежит за limited edition.
М.В.: Почему эта коллаборация была самой важной: в начале 2000-х Louis Vuitton судился с Supreme из-за плагиата. С точки зрения нравов теперь происходит показательный момент: как в восприятии больших дорогих брендов произошел сдвиг и попытка демократизации. Louis Vuitton де-факто признал, что наступили другие времена, «настал» другой потребитель. Но в России все думают только о логомании, она не закончится никогда. Хотя я не понимаю удовольствия носить на себе ценник и рекламу, за которую платишь ты, а не тебе.
Ю.П.: Мэган, ну мы так долго не носили вещи с лого, мы соскучились!
М.В.: Это вы, Юра, не носили! А когда вы в последний раз спускались в метро?
Ю.П.: Да что далеко ездить, сходите в любой, даже самый премиальный спорзал — все до сих пор занимаются в Emporio Armani и Philipp Plein.
Ю.П.: В рамках мира Филипп в Supreme не страшен вообще.
А.Р.: Да, но коллаборацию могли рекламировать более молодые исполнители, тот же Тимати.
Ю.П.: Или Фараон и ему подобные дети-рэперы, золотая молодежь. Это было бы идеальное сочетание люкса и молодой стритовой культуры.
А.Р.: Что касаемо Филиппа, то у него, на самом деле, все в полном порядке со вкусом. Знаю это по работе байером и консультантом в концепт-сторе Opium в Гранд-Паласе, где он был клиентом. Он отлично знает марки и их историю и сам расскажет любому консультанту, что с чем нужно носить. Из подборок Opium’а он выбирал достаточно модные вещи, но покупал их чисто для себя, а футболки со стразами, которые мы привыкли на нем видеть, брал как-раз для «пятиэтажной России». Киркоров абсолютно адекватный, но большее время проводит на публике и вынужден одеваться в соответствии с социальными ожиданиями народа.
Яна Рудковская в платьях от-кутюр
Ю.П.: По-моему, она работает как раз ради таких модных вещей и получает от этого истинное удовольствие! Ее бы только причесать, и кутюрное платье от Valentino смотрелось бы совершенно по-другому.
М.В.: Да, она не умеет подавать наряды, но не всем дано иметь чувство стиля. Умение сидеть так, чтобы у тебя бедро - щиколотка - колено - стопа были вместе, или поворачивать голову определенным образом, тренируются на протяжении 15 лет с рождения.
Ю.П.: Стоп, Мэган! Это я только к старости научусь? Сколько мне еще жить-то надо?
М.В.: Аристократическая манера держать тело противоестественна, она не заложена в природе, ее нужно тренировать. У Рудковской неоткуда было взять эти знания.
О.Р.: Вы все лукавите! Платье выглядит потрясающе — если бы на премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» так, например, пришла Шорена Джинали, мы бы все лежали у ее ног. Отличные туфли, минимум украшений — все хорошо.
Ю.П.: Яна действительно очень старается. Только умоляю, причешите ее кто-нибудь!
О.Р.: Слушайте, мы обсуждали Бузову, которая попала в рейтинг Forbes, и знаем, что Рудковская тоже богатая женщина. Одна старается использовать свои средства правильно и слушает, уверен, всех стилистов, в вторая с такими же капиталами выглядит рядом с ней цирком-шапито. Было бы неплохо приклеить к этой фотографии голову Бузову с ее новой стижкой а-ля Виктория Бекхэм 2002 года выпуска — я бы с ума сошел от счастья, что она надела такое платье!
Ю.П.: У Бузовой тоже есть попытки: я видел ее образ Д'Артаньяна с сапогами длиной под грудь. Она намеренно надела самую скандальную вещь сезона — не худи или свитшот от Vetements, а именно эти розовые ботфорты из коллаборации с Manolo Blahnik.
О.Р.: Кофетка! На самом деле, в этих сапогах Оля скосплеила Рианну, и в этом видно не старание, а малоумие.
Ю.П.: Может, она научится? Может, это такой путь? Путь звезды!
О.Р.: Юра, ты только что придумал название ее новой книги.
Настасья Самбурская на фестивале «Кинотавр-2017»
М.В.: Ей не хватает шапочки как у Мишель Пфайффер, а так отличная женщина-кошка.
Ю.П.: Она очень много занимается в тренажерном зале, и все говорят, что у нее плечи как у Бэтмена. Костюм проигрывает только потому, что подчеркивает их, но глаз не режет.
М.С.: Теперь немного фактологии — это красная дорожка «Кинотавра».
Ю.П.: Тогда провал. Это проблема многих знаменитостей — соотносить свой образ с мероприятием. Если тебя пригласили, допустим, на пикник, нужно одеться в стиле «прованс», а Настасья приедет в таком комбидрессе.
М.В.: Ты бы видел, в чем «пятиэтажная Россия» ездит на пикник!
О.Р.: Ребята, я только сейчас понял, что Филипп Киркоров поехал в вещах Louis Vuitton X Supreme в Магнитогорск!
Ю.П.: А в чем туда нужно ехать?
М.В.: В Гоше Рубчинском!
О.Р.: В Гоше Рубчинском нужно выносить мусор.
Глюкоза на фестивале «Жара-2017» и премии «Муз-ТВ»
Ю.П.: Глюкоза же модная. Может, это просто фото неудачное? Хотя сапоги с премии «Муз-ТВ» мне очень нравятся.
О.Р.: Я вам больше скажу, я бы так оделся. Я всегда мечтал о ботфортах и недавно заказал себе роскошные из нубука.
Ю.П.: Единственное, что здесь не совсем правильно, — это «боковая сиська», неудачный вырез рукавов.
О.Р.: Если бы Глюкоза вместо этой кольчуги надела простой мужской свитер, было бы намного лучше.
Стас Михайлов на фестивале «Жара-2017»
Ю.П.: У него такие же тапочки как у меня!
О.Р.: А у меня тоже есть пижама. Сейчас их очень модно носить.
Ю.П.: Оскар, только в отличии от тебя герой на фото, похоже, не добежал до туалета.
О.Р.: Стас просто хотел выделиться на фоне остальных звезд в пижамах. Только переборщил с выбором цвета, ткани, ну и гульфика.
Ю.П.: Теперь я понимаю, за что его любят женщины, если ему нужен такой гульфик. Здесь, как и в случае с Самбурской, несоответствие фигуры и костюма. Такая пижама может подойти кому-нибудь более высокому и худому. Хотя, если Стасу обуть каблук — это спасет ситуацию.
Любовь Успенская в «голом» платье
Ю.П.: Она мне нравится! Она так круто носит Balmain!
М.В.: Тут я выступлю с темой про эйджизм — это платье чересчур откровенно для ее возраста.
О.Р.: А мне кажется, что она хорошо одевается. Ей идет статус звезды, которая вернулась из Америки, с Брайтон-бич.
Ю.П.: Единственное, было смешно, когда она пришла на «Вечерний Ургант» без лифчика и весь вечер прятала соски. Над этим все так смеялись, даже сам Ургант!
А.Р.: Может, все это было спланированной акцией?
М.В.: Ребята, вы о чем? Здесь лицо абсолютно не сочетается с телом!
Ю.П.: Ну, извините, лицо себе неправильно подобрала. Она в очередь за голосом стояла. Есть какой-то определенный подбородок, с которым нельзя носить такие платья?
О.Р.: Здесь мне нравится, как она справилась с прической — срочно дайте ее поносить Рудковской.
Светлана Лобода на фестивале «Жара»
М.В.: Глядя на этот и другие наряды наших звезд, могу сказать, что нужно запретить и сжечь книгу «Унесенные ветром» — там Скарлетт О'Хара шила платья из занавесок, и они теперь берут пример.
О.Р.: Если бы так, как Лобода, выглядели все певицы на нашей эстраде, причем с хорошим голосом и представлениями о моде, я был самым счастливым человеком.
Ю.П.: В клипе на песню «Твои глаза» есть кадр, где Лобода идет по лестнице в казаках Haider Ackermann. Это же очень дорогой и эксклюзивный бренд! Я увидел эту ногу и подумал «вау». Она рассказала мне всю жизнь Светы.
О.Р.: Я считаю ее настоящей звездой и самой красивой женщиной на сцене: по тому, как она ведет себя на сцене, как смотрит, как работает с публикой. Она одевается лучше всех своих сверстниц.
А.Р.: На ней должны быть вещи с той же сексуальной энергетикой, которая есть в ее песнях. Она прекрасно понимает, что ей нужно носить и куда. Лобода — как раз одна из немногих знаменитостей, которые чувствуют атмосферу.
Анастасия Волочкова в кружевном наряде
А.Р.: Она сошла с ума, и здесь даже разговаривать не о чем.
О.Р.: Антон, она не первая и не последняя. К сожалению, очень много балерин одеваются плохо. Им не до одежды. Когда я работал управляющим в Versace, ко мне пришла продавцом бывшая балерина после травмы. Девочка безумной красоты: повадки, утонченность, лицо — все прекрасно. Но как только мы собирались на вечеринку, она превращалась в маленькую девочку в костюме путаны. Причем она ненавидела Волочкову, считала ее совершенно бесталанной артисткой, но сама лепила на себя блестки, бабочек, надевала вечерние серьги до пола и гигантское декольте.
М.В.: Дело в том, что, к примеру, Вагановка — это казарма, откуда даже выход к родителям официально зовется «увольнением». Поскольку балерины должны получать образовательную программу там же, в Вагановке, ей, естественно, жертвуют в пользу балетных классов. Если девочки набирают вес и их выгоняют из училища, они попадают в реальную жизнь, где им уже невозможно догнать остальных. Вкус и стиль требуют культурной насмотренности, минимального культурного образования — хотя бы в объеме средней школы.
Лера Кудрявцева на детском конкурсе в «Артеке»
О.Р.: Хочу сжечь эту фотографию!
А.Р.: По-моему, это не платье, а хромакей. Кто эта женщина я не знаю.
Ю.П.: Мы здесь собрались выносить вердикт — хорошо или плохо. Так вот, это настолько плохо, насколько только может быть.
М.В.: Это очень условные критерии, потому что то, что может быть плохо для меня, может быть хорошо для барышни из Нижнего Тагила.
Ю.П.: Давай отбросим тренды, внешность, пропорции. Посмотри на ткани!
М.В.: Я этот стопроцентный полиэстер узнаю, не щупая.
О.Р.: Ее ногти, прическа, макияж, ее цвет кожи, в конце концов. Господи, как можно в 2017 году продолжать спать в солярии?
М.В.: Я понимаю, что мое мнение не волнует никого из фигурантов нашего обсуждения. Я оцениваю это все с точки зрения попадания в социальные ожидания. Здесь для этого есть все - это упрощенный вид платья принцессы. Рядовая бухгалтерша купит себе такой наряд и пойдет в нем на Новый год или 8-е марта.
Ю.П.: У меня нет цели попадать в социальное. Зачем? Почему? Кому? Надо быть впереди и вести клиента за собой. Давайте показывать траекторию, а не волочиться за вкусами бухгалтерши.
М.В.: Это у тебя цель, потому что ты — дизайнер, производитель. А у меня, как историка, цель осознать, что работает и что существует. Поэтому я могу абстрактно на это посмотреть и понять, почему это вызывает восторг. Просто, понятно, выполнимо. Я таких на улицах вижу. Звезды, ведущие за собой, — это вообще другой мир.
Ю.П.: Ну мне в таком мире хочется пожить. За рубежом звезды, наоборот, воспитывают и направляют.
М.В.: Ребята, но наша реальность такова: любимцами миллионов становятся те, кого эти миллионы могут с собой ассоциировать. На секундочку, популярность Аллы Борисовны заработана на том, что среднестатистическая российская дама 40+ с ней себя прекрасно соотносит.
Редакция благодарит за помощь в проведении круглого стола винный бар Vinovniki (ул.Восстания, 20)
Фото: Софья Петина, Instagram, kinotavr.ru
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