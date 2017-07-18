Мэган Виртанен о том, как изменились стандарты красоты

Казалось бы, обычных женщин, далёких от модельных параметров, это должно радовать: наконец-то мода признаёт не только молодых и худых. Размер 52, пенсионный возраст, витилиго или ограниченные физические возможности вроде бы перестали быть основанием для изгнания из категории «модных и красивых». И всё же это не так, разговоры о разнообразии красоты заканчиваются отсутствием разнообразия. Наделавшая много шума мартовская обложка американского Vogue тому пример: женщины разного этнического происхождения выглядят почти как сёстры, да и плюс-сайз модель отфотошопили так, чтобы сайз не был слишком уж плюс. Даже самый «честный» (с точки зрения демонстрации того, как выглядят реальные потребители) лукбук Vetements играет именно на противопоставлении общепринятому стандарту. Удастся ли когда-нибудь искренне совместить иерархичность, предполагаемую самой сутью моды, и демократичность, которую диктует современное общество? Станут ли нестандартные модели нормой, а не «гвоздём программы»? Пока что предпосылок для такого оптимизма нет.