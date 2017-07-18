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Историк моды Мэган Виртанен объясняет, как 90-60-90 превратились в уверенные 120-80-120, возрастные модели стали популярнее юных, а афроамериканки избавили моду от расовых предрассудков.
Мэган Виртанен о том, как изменились стандарты красоты
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Плюс-сайз модель Эшли Грэм для французского Elle, июль 2017
Разнообразие красоты. Эти два слова якобы начертаны на знамёнах современной модной индустрии. Производятся скрупулезные подсчёты процентного соотношения моделей разных рас на подиумах и съёмках для журналов. Повсеместно задействуют моделей старших возрастов и моделей плюс-сайз. Возникает ощущение, что скоро издателям и дизайнерам начнут выдавать обязательные к исполнению разнарядки на участие нестандартных моделей. Кажется, что вот-вот представления об идеале исчезнут, освободив место для многогранной реальности. Но так ли это?
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Модель Наоми Симс на обложке Life, 1969 год
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Модель Беверли Джонсон на обложке американского Vogue, 1974 год
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Плюс-сайз модель Тара Линн на обложке французского Elle, 2012 год
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Модель Фей Фей Сун на обложке итальянского Vogue, 2013 год
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Модель Кармен Делл'Орефиче на обложке тайского Harper's Bazaar, 2014 год
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Плюс-сайз модель Эшли Грэм на обложке американского Cosmopolitan, 2016 год
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Модель с витилиго Винни Харлоу на обложке британского Glamour, 2017 год
Идеалы красоты существовали во все эпохи, но именно двадцатый век породил идею некоего «общего стандарта», к которому можно и даже нужно приводить каждую. Есть неприятная взаимосвязь между фордовским конвейером, массовым производством и появившимися в 1920-е конкурсами красоты. На фабрике деталь, не соответствующая стандартам, считается браком. Вписаться в заданные извне параметры, довести себя до состояния идеальной детали, соответствующей точным нормативам, выраженным в сантиметрах и килограммах, — именно в этом заключалась задача женщины, желавшей в 20 веке считаться красивой. «Нужно подгонять не платье под себя, а себя под платье» — фраза Эльзы Скьяпарелли идеально выражала новый подход. Дополняли комплект все существовавшие ранее предрассудки на тему возраста и расы. Впрочем, от расовых предрассудков понемногу начали избавляться уже к концу 1960-х, когда в результате движения за гражданские права чернокожие модели появились на подиуме и в журналах.
Пока модные новинки были элитарными, доступными не каждому, подчёркивающими существующую иерархию, жёсткий стандарт никого не смущал. По мере демократизации моды, начиная с 1960-х годов, модная одежда становилась всё более доступной рядовому потребителю. Апофеозом процесса стало появление «быстрой моды» в 2000-е, и именно в этот момент та самая рядовая покупательница ощутила потребность увидеть в рекламе и на подиуме саму себя. Модная индустрия перестала продавать недостижимую мечту, она торгует тем, до чего легко дотянуться, следовательно, пришло время уйти в прошлое и недоступному для большинства идеалу внешности.
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Юбилейная обложка американского Vogue, март 2017 года
Казалось бы, обычных женщин, далёких от модельных параметров, это должно радовать: наконец-то мода признаёт не только молодых и худых. Размер 52, пенсионный возраст, витилиго или ограниченные физические возможности вроде бы перестали быть основанием для изгнания из категории «модных и красивых». И всё же это не так, разговоры о разнообразии красоты заканчиваются отсутствием разнообразия. Наделавшая много шума мартовская обложка американского Vogue тому пример: женщины разного этнического происхождения выглядят почти как сёстры, да и плюс-сайз модель отфотошопили так, чтобы сайз не был слишком уж плюс. Даже самый «честный» (с точки зрения демонстрации того, как выглядят реальные потребители) лукбук Vetements играет именно на противопоставлении общепринятому стандарту. Удастся ли когда-нибудь искренне совместить иерархичность, предполагаемую самой сутью моды, и демократичность, которую диктует современное общество? Станут ли нестандартные модели нормой, а не «гвоздём программы»? Пока что предпосылок для такого оптимизма нет.
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