Владелица ресторана «КоКоКо» и балетной школы «Айседора», муза главного ленинградца страны Сергея Шнурова сегодня празднует свой день рождения. По этому поводу разбираем гардероб Матильды Шнуровой и рассказываем, как он подчеркивает звание «дамы из Серебряного века» — и это не мы его дали, а Сергей Шнуров.
Богемные платья и крейзи-ботфорты — изучаем стиль Матильды Шнуровой
Повседневные образы
«У меня нет задачи посылать какие-то сигналы или что-то доказывать при помощи одежды. Я просто хочу выглядеть привлекательно», — объясняла Матильда в интервью нашему журналу. Ее вариант — базовая футболка-алкоголичка (аллюзия к песням и стилю супруга), удобная юбка-карандаш и белые кеды, в которых легко бегать от отеля W, где сегодня живет «КоКоКо», до презентации новой коллекции в ДЛТ. В универмаге Матильда покупает #тольконужныевещи, которые не кричат о своем происхождении: сумку Balenciaga из сезонного лукбука, черные брюки Prada «на всякий случай» и однотонные бадлоны без принтов и нашивок. Их Шнурова самобытно кастомизирует при помощи рваных джинсов, классических лодочек и костюмов, от которых приятно рябит в глазах.
Любую вещь, которая попадает в поле внимания Матильды, она делает исторической, придавая собственный, авторский толк. К примеру, футболка Coco, найденная на resort-показе Chanel, стала эффектной (и эффективной) визиткой, а кроп-топ с надписью «Мотя» — ироничным ответом тренду на кириллицу. «Моя главная задача в выборе наряда — проявлять личность. Я могу надеть брендовое платье, но буду подавать его по-своему, замешаю с чем-то необычным», — говорит она.
Вечерние наряды
Для реверансов на светских раутах — будь то открытие выставки мужа в «Эрарте» или церемония «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга», прима новой русской кухни выбирает фееричные дискобольные платья или бархатные костюмы с underwear топом. Здесь она играет по давно выверенным правилам: чем «громче» наряд, тем «тише» аксессуары. К платью дикого окраса Матильда подбирает минималистичную сумку и классические лодочки, а спокойный аутфит стилизует шарфом, повязанным на талию, крейзи-ботфортами из виниловой кожи или пальто с броской вышивкой, как на 15-м дне рождении «Собака.ru».
Аксессуары
Владелица главного гастро-места в районе Исаакиевской знает о деталях все: равно как щепотка сахара меняет десерт «Мамин любимый цветок», длинные сережки делают апгрейд базового образа. Ниспадающим каплям, которые подчеркивают аристократичную шею, Матильда не изменяет даже с актуальными массивными украшениями, «переболев» ими во времена The Prodigy. Причем за блестящую винтажную диковинку, по ее собственным признаниям, Шнурова готова на криминал: «На Сицилии у лавочника, который рассказал байку о том, что помогает с дизайном Dolce & Gabbana, утащила огромные золотые серьги-люстры с зеркалами за тридцать евро. Я их как-то в Петербурге надела с золотыми крокодиловыми балетками Giuseppe Zanotti и платьем черной вдовы — люди на улице оборачивались».
Прическа
Несмотря на то, что Матильда переехала в Северную столицу, ее прическа выдает в ней истинную петербурженку — волосы закручиваются не от плойки, а от влажного воздуха и не поддаются никаким стайлинговым средствам. Иногда девушка собирает их в строгий балетный пучок — единственный бьюти-фит, который она успевает сделать самостоятельно, а за вечерней укладкой с небрежно выпущенными прядями Матильда обращается в салоны красоты.
Макияж
Макияж Матильды не делится на дневной и вечерний: яркая помада облагораживает деловой костюм ресторатора (и идеально подходит к красному ретро-кару Шнуровых), а естественный мейк «приземляет» богемные образы. Маст-хэвы косметички владелицы «КоКоКо» включают тональный крем с эффектом «фотошопа», корректор, хайлайтер, силиконовую тушь, а также помады вишневого, бордового и винного оттенков.
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