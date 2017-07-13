Повседневные образы

«У меня нет задачи посылать какие-то сигналы или что-то доказывать при помощи одежды. Я просто хочу выглядеть привлекательно», — объясняла Матильда в интервью нашему журналу. Ее вариант — базовая футболка-алкоголичка (аллюзия к песням и стилю супруга), удобная юбка-карандаш и белые кеды, в которых легко бегать от отеля W, где сегодня живет «КоКоКо», до презентации новой коллекции в ДЛТ. В универмаге Матильда покупает #тольконужныевещи, которые не кричат о своем происхождении: сумку Balenciaga из сезонного лукбука, черные брюки Prada «на всякий случай» и однотонные бадлоны без принтов и нашивок. Их Шнурова самобытно кастомизирует при помощи рваных джинсов, классических лодочек и костюмов, от которых приятно рябит в глазах.

Любую вещь, которая попадает в поле внимания Матильды, она делает исторической, придавая собственный, авторский толк. К примеру, футболка Coco, найденная на resort-показе Chanel, стала эффектной (и эффективной) визиткой, а кроп-топ с надписью «Мотя» — ироничным ответом тренду на кириллицу. «Моя главная задача в выборе наряда — проявлять личность. Я могу надеть брендовое платье, но буду подавать его по-своему, замешаю с чем-то необычным», — говорит она.