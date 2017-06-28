Художник Покрас Лампас, номинированный на нашу премию «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга-2016», расписал самую большую крышу в Риме. Каллиграфия на площади в 1250 кв. метров стала проектом для F is For Fendi — онлайн-платформы, поддерживающей стиль и творчество миллениалов, — и была представлена в рамках недавней Недели мужской моды. Вернувшись из Италии, Покрас поделился поводом для гордости и раскрыл подробности одной из самых масштабных своих работ.
Покрас Лампас: «Я расписал "Квадратный Коллизей" в Риме, потратив 2 дня и 550 литров краски»
Покрас Лампас
Каллиграф
«Эта крыша — легендарный «Colosseo Quadrato» — «Дворец итальянской цивилизации» или «Квадратный Коллизей», являющийся монументальным памятником архитектуры и штаб-квартирой модного дома Fendi. Самое высокое здание Рима, построенное полностью из мрамора! И мрамор было расписывать нельзя....
Мы несколько месяцев искали концепции и варианты по росписи и придумали создать временный деревянный настил. Попросту говоря — привезти на крышу несколько тонн ДСП, собрать и разобрать после росписи. Варианты с временными каркасами или строительными армированными пленками отметались из-за сильного ветра, а рубероид попадает в класс токсичных отходов при утилизации.
В итоге на работу ушло два дня и 550 литров краски. Текст посвящен современным творцам и миллениалам, желанию создавать новое и связывать различные культуры и поколения вместе. Хотя это была временная работа, она стала самой большой каллиграфией в Италии и вошла в историю».
Напомним, Покрас Лампас несколько лет назад переехал в Санкт-Петербург из Москвы. Он стал известнейшим граффити-райтером страны, а также идеологом собственного движения в искусстве — каллифутуризма. Покрасу принадлежит самая большая каллиграфия в мире, которую можно увидеть из космоса, а также художественные работы для Nike, Mercedes-Benz, Dries Van Noten и Lamborghini.
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