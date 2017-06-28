Каллиграф

«Эта крыша — легендарный «Colosseo Quadrato» — «Дворец итальянской цивилизации» или «Квадратный Коллизей», являющийся монументальным памятником архитектуры и штаб-квартирой модного дома Fendi. Самое высокое здание Рима, построенное полностью из мрамора! И мрамор было расписывать нельзя....

Мы несколько месяцев искали концепции и варианты по росписи и придумали создать временный деревянный настил. Попросту говоря — привезти на крышу несколько тонн ДСП, собрать и разобрать после росписи. Варианты с временными каркасами или строительными армированными пленками отметались из-за сильного ветра, а рубероид попадает в класс токсичных отходов при утилизации.

В итоге на работу ушло два дня и 550 литров краски. Текст посвящен современным творцам и миллениалам, желанию создавать новое и связывать различные культуры и поколения вместе. Хотя это была временная работа, она стала самой большой каллиграфией в Италии и вошла в историю».