Татьяна Азарова: «Я продаю людей!»

Давай начнем с главного: в чем секрет твоего успеха?

На самом деле, он очень простой: надо включать мозги и очень много работать. Я искренне не понимаю, когда мне завидуют. Я открыла агентство без средств и связей, моя команда работает двадцать четыре часа в сутки, лично у меня иногда по пять месяцев не бывает выходных. Мы тратим огромные деньги, чтобы приезжать на каждую неделю моды, водим за ручку наших мальчиков и девочек, понимая, что связи — главное в этом бизнесе, знакомим их с важными людьми. И удивительно, но за все время в этих поездках мы не встретили практически никого из русских агентов. А ведь агент должен продумывать карьеру моделей от и до: кому их можно показать, какими брендами они будут востребованы, когда их нужно запускать на большом рынке. Сейчас у нас сто десять человек, и мне надо думать о карьере каждого.

Почему сейчас совсем нет супермоделей в том смысле, какой закладывался в это понятие в 1990-е?

А никому невыгодно выращивать топ-моделей, если можно сэкономить: раньше у Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер были миллионные гонорары, а сейчас их преемницам платят примерно в тридцать раз меньше. Кроме того, есть мода на новеньких, поэтому каждый кастинг-директор гоняется за свежими лицами. А найдя такую девочку, часто запирает ее внутри одного бренда, что не дает ей развиваться. У нас были такие проблемы с Gucci: Алессандро Микеле выбрал одну из наших моделей музой и никому ее не отдавал. У нее не было возможности выйти в топ, и нам пришлось волевым решением забрать ее. Но все же и сегодня для тех, кто оказался на вершине модельного мира, деньги льются рекой. Например, за один рабочий день звезда может спокойно получать 160 000 фунтов, и агентству достается 10% ее гонорара. Умножьте, и вы поймете, что это очень много. И тут начинаются другие проблемы. Если девочка делает Prada, то работать с ней хотят не только все люксовые бренды, но и масс-маркет. И появляется большое искушение быстро заработать. Многие агенты не могут перед ним устоять, прекрасно осознавая, что если они сегодня дорого продадут моделей H&M и Zara, то завтра их уже не возьмут Dior и Chanel. Лично я никогда так не поступаю, но логику этих агентов понять могу — некоторые девочки так несерьезны, что могут запросто распрощаться с агентством, которое на протяжении долгого времени вкладывало в них время и силы.

Что заставляет тебя поступать иначе? Я все еще верю в людей и стараюсь для каждой модели выстраивать будущее. Конечно, они могут уйти, но все-таки я надеюсь на понимание ими того факта, что когда-то во имя этого будущего я не стала зарабатывать на них деньги. Я ведь всегда веду себя очень прозрачно. Неважно сколько лет — десять или двадцать пять, я говорю: «Послушай, я занимаюсь твоей карьерой, но все равно она — твоя. Ты делаешь все это для себя, а не для меня». Но, конечно, к пониманию этой истины мы приходим далеко не со всеми.