Мэган Виртанен о революции миллениалов (вернее, ее отсутствии)

В условиях жёсткой конкуренции производителя интересует только максимально возможная к извлечению прибыль, так что вскоре миллениалов, да и «поколение Z» перестанут «гладить по шёрстке», найдя новый красивый термин и новое подходящее поколение. «Вздорные препирательства юношеских безумств со старческим слабоумием», конечно же, никуда не денутся. Но в какой-то момент все мы – и «консервативное и конформное поколение X», и «креативные миллениалы», и «смелое поколение Z», и кто бы ни шёл за ними, встретимся на одной и той же распродаже, где нам всем нужна будет одна и та же сковородка со скидкой.