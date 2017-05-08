Как красная помада стала символом победы и феминизма?
Историк моды Мэган Виртанен рассказывает, как формировалась мода на красные губы: от древнеегипетской краски из сульфида ртути до советской «военной» помады, которая стала символом победы.
Достаточно произнести слово «помада» и у многих первой же мыслью мелькнёт: «красная». Красная помада роднит современную женщину с древней египтянкой и древней гречанкой, британкой шестнадцатого века и француженкой века восемнадцатого. Безусловным преимуществом наших дней можно считать безопасность современной косметики, чем не могли похвастаться исторические средства. Ради алых губ женщины прошлых эпох шли на использование токсичных компонентов: киновари, красного свинца и сангины.
Французский антрополог Клод Леви-Стросс утверждал, что красный входит в триаду базовых цветов. Сначала любая культура разделяет свет и тьму — чёрный и белый, по сути цветами не являющиеся. Первым же полноценным цветом становится красный, что неудивительно — ведь из всех цветов спектра, воспринимаемых человеческим глазом, именно у красного наибольшая длина волны. Охра в смеси с жиром стала первой косметикой, которую создало человечество.
Коко Шанель приписывают фразу: «Помада — главное женское оружие обольщения». Косметика, конечно же, может создавать эффект «естественной красоты» и скрывать недостатки, но первой и основной функцией накрашенного лица было сымитировать возбуждение. Естественный в такие моменты прилив крови к щекам и губам — именно эту особенность подчёркивают красные румяна и помада.
Чопорная викторианская нравственность поставила под сомнение саму идею пользования косметикой. Актрисы и куртизанки могли красить лицо, но для порядочной буржуазной женщины такая идея была табу. В результате к началу двадцатого века красная помада стала символом «новой женщины», борющейся за равные права и отказывающейся от старых угнетающих культурных установок. В 1912 году в Нью-Йорке на марше за право голоса для женщин участницы накрасили губы алой помадой.
Уже к концу 1920-х помада стала не только допустима, но и желательна, во многом благодаря Голливуду и активности производителей косметики. Предлагались помады розовые, оранжевые, бордовые — но первенство по продажам всё равно оставалось за красной. Окончательно расставила акценты Вторая Мировая Война: красный был самым дешёвым и доступным пигментом, а красная помада стала своего рода воплощением боевого духа. Женщина, работающая на военном заводе на благо страны и при этом находящая в себе силы продолжать красить губы, демонстрировала волю к победе.
Несмотря на то, что в странах-участницах войны большая часть косметических производств была реорганизована под военные нужды, помаду продолжали выпускать везде — не только в США и Великобритании, но даже и в СССР. Советская «военная» помада была скорее морковного оттенка, чем алого, в связи с дефицитом компонентов для производства. Этот морковный оттенок красного женщины того поколения использовали впоследствии десятилетиями. Внучки этих женщин считали такой оттенок некрасивым, но для тех, кто застал войну, этот цвет помады был символом и цветом жизни.
Пятидесятые дали моду на розовый и цвет фуксии, шестидесятые — на нюдовые помады, в восьмидесятые модные губы переливались всеми оттенками лилового, а двадцать первый век увидел чёрную и синюю помаду. Каждый цвет переживает свой пик и отходит на второй план, и только красная помада продолжает уверенно держаться в лидерах вот уже несколько тысяч лет.
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