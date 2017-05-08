Как красная помада стала символом победы и феминизма?

Уже к концу 1920-х помада стала не только допустима, но и желательна, во многом благодаря Голливуду и активности производителей косметики. Предлагались помады розовые, оранжевые, бордовые — но первенство по продажам всё равно оставалось за красной. Окончательно расставила акценты Вторая Мировая Война: красный был самым дешёвым и доступным пигментом, а красная помада стала своего рода воплощением боевого духа. Женщина, работающая на военном заводе на благо страны и при этом находящая в себе силы продолжать красить губы, демонстрировала волю к победе.

Несмотря на то, что в странах-участницах войны большая часть косметических производств была реорганизована под военные нужды, помаду продолжали выпускать везде — не только в США и Великобритании, но даже и в СССР. Советская «военная» помада была скорее морковного оттенка, чем алого, в связи с дефицитом компонентов для производства. Этот морковный оттенок красного женщины того поколения использовали впоследствии десятилетиями. Внучки этих женщин считали такой оттенок некрасивым, но для тех, кто застал войну, этот цвет помады был символом и цветом жизни.