Как мода стала политизированной и при чем тут Мелания Трамп?
Основной повесткой дня во время недель моды сезона осень-зима 2017 стали политические заявления, которые делали дизайнеры по поводу политики Дональда Трампа. Историк моды Мэган Виртанен рассказывает о долгой и прочной дружбе политики и моды.
«Дорогой Харди, пожалуйста, не одевайте эту женщину». Именно так выглядела частная записка королевы Елизаветы II, адресованная британскому дизайнеру Харди Эмису. Под «этой женщиной» подразумевалась Маргарет Тэтчер. Годы спустя почти такое же заявление, но уже публично, сделала американка Софи Тилле, создательница гардероба Мишель Обамы. Открытое письмо, призывающее коллег отказаться одевать Меланию Трамп, вызвало беспрецедентную дискуссию и разделило американских дизайнеров на два лагеря. Кто-то, как Томми Хилфигер и Том Браун, сочли, что одевать первую леди это честь для дизайнера, вне зависимости от личных политических взглядов. Другие, например, Марк Джейкобс, Филипп Лим и дизайнеры Дерек Лам, посчитали, что убеждения важнее. Многие, правда, предпочли более обтекаемые формулировки. Так, Том Форд заявил, что миссис Трамп «не его тип» и «не вдохновляет».
Многочисленные политические лозунги, появившиеся на одежде в коллекциях сезона осень-зима 2017 года, и связанные с результатами выборов в США, также заставляют вспомнить начало 1980-х, когда дизайнер Кэтрин Хэмнет пришла на приём к Маргарет Тэтчер в платье с надписью «58% не желают "Першингов"», выразив свой явный протест против военной ядерной программы.
Связь моды и политики не нова, история знает множество примеров использования модных вещей в роли политического высказывания. Можно вспомнить красно-бело-синюю символику сторонников Великой Французской Революции, и использовавшиеся тогда же сторонниками монархии белый и зелёный цвета, а также вышивки в виде белых лилий, позволявшие мгновенно определить, какую именно форму власти поддерживает гражданин. Двадцатый век дал миру множество форм одежды, несущей политическую нагрузку — будь то британские платки периода Первой Мировой Войны, знаменитый советский агитационный текстиль двадцатых годов, европейские и американские пропагандистские ткани и дамские аксессуары Второй Мировой Войны или же японские шедевры парадных кимоно с милитаристкой символикой. Эстафету в 1960-е и 1970-е годы подхватили молодёжные контркультуры — хиппи и панки начали использовать вызывающие надписи и символы на одежде как ещё один способ выразить свой протест против мэйнстрима. Вспоминается и одежда с надписями «Перестройка» и «Гласность» в СССР 1980-х.
Впрочем, к концу двадцатого века подобные формы предъявления своей позиции миру начали терять популярность. Место протестных или агитационных надписей заняли крупные логотипы брендов. Казалось, что модная продукция, созданная в духе политической пропаганды, навсегда ушла в прошлое. Однако такая оценка была преждевременной, что и продемонстрировали события 2014 года — появившиеся тогда в продаже вещи с надписью «Вежливые люди» стали прямыми наследниками агитационного текстиля. Показы на мировых подиумах в 2017 году только подтвердили, что значимые политические события по-прежнему могут генерировать волну моды на идею «одеться в пропаганду».
Новинкой в текущей ситуации можно считать только мысль о демонстративном бойкоте первой леди страны в связи с политическими взглядами её супруга. Впрочем, вряд ли этот шум хоть сколько-нибудь заботит Меланию Трамп, ведь сторонников тоже хватает, а выбор у женщины её положения крайне широк. Так что каждый может поиграть в политическую непримиримость без какого бы то ни было реального ущерба.
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