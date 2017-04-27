Связь моды и политики не нова, история знает множество примеров использования модных вещей в роли политического высказывания. Можно вспомнить красно-бело-синюю символику сторонников Великой Французской Революции, и использовавшиеся тогда же сторонниками монархии белый и зелёный цвета, а также вышивки в виде белых лилий, позволявшие мгновенно определить, какую именно форму власти поддерживает гражданин. Двадцатый век дал миру множество форм одежды, несущей политическую нагрузку — будь то британские платки периода Первой Мировой Войны, знаменитый советский агитационный текстиль двадцатых годов, европейские и американские пропагандистские ткани и дамские аксессуары Второй Мировой Войны или же японские шедевры парадных кимоно с милитаристкой символикой. Эстафету в 1960-е и 1970-е годы подхватили молодёжные контркультуры — хиппи и панки начали использовать вызывающие надписи и символы на одежде как ещё один способ выразить свой протест против мэйнстрима. Вспоминается и одежда с надписями «Перестройка» и «Гласность» в СССР 1980-х.