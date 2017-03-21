Именно это поколение в 2010-е годы обнаружило себя в категории 60+. Их по-прежнему много, а в их руках сосредоточены огромные финансовые возможности (в данном случае мы говорим о Западе). Они ожидают, что общество должно воспринимать их как неразрывно связанных с молодыми, а не как отдельную и в чём-то отличающуюся группу. «Седой рынок» сейчас представляется лакомым кусочком для торговцев, но удача ждёт только тех, кто сумеет не упоминать об ограничениях старшего возраста.

Горькая ирония состоит в том, что одно поколение пытается совершить две революции идей. Первая, молодёжная, им удалась. Вторую они совершают сейчас. Причём не только через потребление, стимулирующее производителей, но и привычным с юности способом. Протесты против эйджизма на London Fashion Week в феврале 2017 года возглавлялись двумя дамами бэйби-бумерского возраста. Будем считать это поколенческой работой над ошибками. В конце концов, если им удастся снять со старости наложенную ими же самими стигму, это создаст лучшее будущее и для нас.