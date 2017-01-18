Никита Кондрушенко: «Мужчина в смокинге на спектакле теперь смотрится как фрик»

Общение с культурой перестало быть чем-то значимым, серьезным, особенным. Оно превратилось в развлечение, моду в самом плохом смысле слова, потому что при возросшей доступности культурных мероприятий понимаемость темы никак не выросла: на концерте Чечилии Бартоли я встречаю тех, кого отродясь не видел в опере. Публика просто идет на суперзвезду, не в силах оценить, чем она заслужила этот статус. Некоторые предметы требуют подготовленности, важно понимать ассоциации, аллюзии, параллели. Воспринимать, допустим, музыку только на эмоциональном уровне — лишать себя половины удовольствия.