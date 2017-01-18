Премьеры спектаклей и гастроли балетных трупп заменили Петербургу недели моды: здесь тоже есть свой первый ряд и свой дресс-код. Об изменениях в последнем как раз и высказался Председатель Наблюдательного совета Синдиката моды Санкт-Петербурга, художественный руководитель Санкт-Петербургской официальной Недели моды Никита Кондрушенко.
Никита Кондрушенко: «Мужчина в смокинге на спектакле теперь смотрится как фрик»
Мы живем в эпоху церемоний, ритуалов и дресс-кода, как бы многие ни хотели закрыть на это глаза. Как ни странно, правила упрощают социальное бытование для всех участников, соблюдать их — все равно что ездить согласно ПДД, безопаснее и разумнее.
И дать себе труд тщательно нарядиться в театр — значит оказать уважение режиссеру, исполнителям и, в первую очередь, себе. В мои годы и с моим опытом это превратилось в рефлекс. Меня расстраивает, что изменились представления о степени допустимого: мужчина в смокинге на гала-спектакле теперь смотрится как фрик, а раньше появление в простом костюме было faux pas.
Демократизацию превратно понимают как опрощение. Я помню времена, когда увидеть в театре женщину, не обутую в туфли вне зависимости от времени года, было невозможно. Наконец-то сбылась мечта большевиков: искусство принадлежит народу. На концерт попадают мимоходом — по дороге с работы домой забегают, в чем были — в грязных сапогах и с неуложенной головой.
Общение с культурой перестало быть чем-то значимым, серьезным, особенным. Оно превратилось в развлечение, моду в самом плохом смысле слова, потому что при возросшей доступности культурных мероприятий понимаемость темы никак не выросла: на концерте Чечилии Бартоли я встречаю тех, кого отродясь не видел в опере. Публика просто идет на суперзвезду, не в силах оценить, чем она заслужила этот статус. Некоторые предметы требуют подготовленности, важно понимать ассоциации, аллюзии, параллели. Воспринимать, допустим, музыку только на эмоциональном уровне — лишать себя половины удовольствия.
Текст: Ксения Гощицкая
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