Бал и последующую выставку, запуск которой уже перенесли на осень, планировалось посвятить 150-летию самого музея и ценным экспонатам, которые в нем хранятся. Объясняя выбор темы «About Time: Fashion and Duration» куратор Института костюма Эндрю Болтон отмечал, что так организаторы события хотели переосмыслить историю моды, «которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна».

Одним из источников вдохновения Болтон также называл фильм Салли Портер «Орландо» по роману Вирджинии Вульф: «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате 18 века, а когда вновь проходит через него, на ней уже платье середины 19 века».