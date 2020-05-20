Организаторы бала Института Костюма приняли решение не проводить Met Gala в 2020 году, который в марте был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает американский Vogue со ссылкой на представителей Метрополитен-музея, которые объявили, что причиной отмены главного фэшн-вечера года стал «глобальный кризис в системе здравоохранения».
Бал Института Костюма Met Gala все-таки не состоится в 2020 году
Бал и последующую выставку, запуск которой уже перенесли на осень, планировалось посвятить 150-летию самого музея и ценным экспонатам, которые в нем хранятся. Объясняя выбор темы «About Time: Fashion and Duration» куратор Института костюма Эндрю Болтон отмечал, что так организаторы события хотели переосмыслить историю моды, «которая фрагментирована, прерывиста и неоднородна».
Одним из источников вдохновения Болтон также называл фильм Салли Портер «Орландо» по роману Вирджинии Вульф: «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон входит в лабиринт в женском халате 18 века, а когда вновь проходит через него, на ней уже платье середины 19 века».
От проведения выставки «About Time: Fashion and Duration», официальным открытием которой должен был стать Met Gala, организаторы пока не отказываются, а новыми датами ее запуска и окончания станут 29 октября 2020-го и 7 февраля 2021 года соответственно.
Недавно собственный плейлист, приуроченный к первому понедельнику мая, в который ежегодно проходит бал, собрала Сара Джессика Паркер. В подборку актрисы вошли песни Уитни Хьюстон, Ленни Кравица, Simon & Garfunkel, Канье Уэста, Фионы Эппл, Шарля Азнавура, Стиви Уандера, Долли Партон и Билли Джоэла.
4 и 5 мая американский Vogue провел онлайн-альтернативу Met Gala с концертом Florence and the Machine и DJ-сетом Вирджила Абло в качестве альтернативы Met Gala. Трансляцию проходила на YouTube – в рамках нее Карди Би, Джереми Скотт, Лив Тайлер и Стелла Маккартни также поговорили об истории Бала Института костюма.
Напомним, темой прошлого Бала Института костюма и последующей выставки был стиль «кэмп», поэтому многие образы гостей Met Gala впоследствии стали мемами: Леди Гага переодевалась на красной дорожке четыре раза, Эзра Миллер сделал себе сюрреалистический макияж с семью глазами, Кэти Перри повторила в платье-люстре Moschino повторила образ Люмьера из «Красавицы и Чудовища», а Джаред Лето и вовсе пришел с запасной головой. Но вечер не обошелся и без своих героев — «Собака.ru» собрала 60 лучших образов на тему «кэмпа». Мы также провели ревизию всех балов и выбрали 30 худших и 50 лучших нарядов за всю историю модного «Оскара».
Фото: REX/Shutterstock
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