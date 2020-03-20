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Пользователи соцсетей сравнили наряды Тимоти Шаламе с гречкой

Пользователи соцсетей сравнили наряды Тимоти Шаламе с гречкой, подобрав к лукам актера похожие по цвету упаковки (востребованной сейчас как никогда) крупы. В России гречка главным символом коронавируса – ее наши соотечественники начали массово скупать после объявления в ряде компаний карантина и перехода сотрудников на работу из дома.

Ранее на этой неделе коллажист Портис Вэсп из Шотландии опубликовал работы, в рамках которых сравнил образы Тимоти Шаламе с флаконами и тюбиками антисептиков для рук и жидкого мыла. Параллели получились на удивление точными, а сама серия была посвящена коронавирусу и реакции людей на него.

Пользователи Twitter, вдохновившись работами Вэспа, сделали тред с собственными коллажами – на данный момент пост набрал почти 18 тысяч лайков и около четырех тысяч комментариев. Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса – «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге, стране и мире.

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Фото: социальные сети

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Наташа Лыбина,
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