Пользователи соцсетей сравнили наряды Тимоти Шаламе с гречкой

Ранее на этой неделе коллажист Портис Вэсп из Шотландии опубликовал работы, в рамках которых сравнил образы Тимоти Шаламе с флаконами и тюбиками антисептиков для рук и жидкого мыла. Параллели получились на удивление точными, а сама серия была посвящена коронавирусу и реакции людей на него.