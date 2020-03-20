Пользователи соцсетей сравнили наряды Тимоти Шаламе с гречкой, подобрав к лукам актера похожие по цвету упаковки (востребованной сейчас как никогда) крупы. В России гречка главным символом коронавируса – ее наши соотечественники начали массово скупать после объявления в ряде компаний карантина и перехода сотрудников на работу из дома.
Пользователи соцсетей сравнили наряды Тимоти Шаламе с гречкой
Если у вас закончилась гречка, не унывайте, а смотрите на Тимоти Шаламе — он сам гречка pic.twitter.com/ojj19j6JM7— Канобу (@kanobu_ru) March 19, 2020
Ранее на этой неделе коллажист Портис Вэсп из Шотландии опубликовал работы, в рамках которых сравнил образы Тимоти Шаламе с флаконами и тюбиками антисептиков для рук и жидкого мыла. Параллели получились на удивление точными, а сама серия была посвящена коронавирусу и реакции людей на него.
Пользователи Twitter, вдохновившись работами Вэспа, сделали тред с собственными коллажами – на данный момент пост набрал почти 18 тысяч лайков и около четырех тысяч комментариев. Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса – «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге, стране и мире.
timothée chalamet as hand sanitizers; a thread pic.twitter.com/qezOo9ghQy— çağla (@teddylaurie_) March 14, 2020
March 14, 2020
March 14, 2020
March 14, 2020
March 14, 2020
okay i'm done pic.twitter.com/qDtmUjwWRc— çağla (@teddylaurie_) March 14, 2020
Фото: социальные сети
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