У модели из Петербурга Яны Мирославской диагностировали подозрение на коронавирус, ранее девушка отдыхала в Куршавеле. После возвращения из Франции у девушки поднялась температура, и ее отправили на карантин в инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Врачи сделали тесты на COVID-19, но официального подтверждения о том, что они положительные, на данный момент не дали.
У модели из Петербурга Яны Мирославской диагностировали подозрение на коронавирус
В своем аккаунте в сторис девушка рассказала о боли в груди, затем добавив, что медсестра поставила ей капельницу, изменила давление, дала успокоительное и лекарство от горла. Напомним, ранее коронавирус диагностировали у спортсмена Петра Тюшкевича. Кроме того, «Собака.ru» запустила онлайн-трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге.
Фото: социальные сети
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