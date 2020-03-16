У модели из Петербурга Яны Мирославской диагностировали подозрение на коронавирус

В своем аккаунте в сторис девушка рассказала о боли в груди, затем добавив, что медсестра поставила ей капельницу, изменила давление, дала успокоительное и лекарство от горла. Напомним, ранее коронавирус диагностировали у спортсмена Петра Тюшкевича. Кроме того, «Собака.ru» запустила онлайн-трансляцию новостей о COVID-19 в Петербурге.

Фото: социальные сети

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.