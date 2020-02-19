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Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен рассказала о том, когда появилось первое искусственное волокно, как в 1940-м году раскупили нейлоновые чулки и почему полиэстер – залог успеха «быстрой моды».
Мэган Виртанен о том, почему мы будем носить синтетику (даже если она нас бесит)
«Ткань нашей жизни соткана из перепутанных нитей, добро и зло соседствуют в ней», – писал Оноре де Бальзак. Переходя от философских размышлений к более приземленным материям, вернее, тканям в прямом смысле слова, то же самое можно сказать и о синтетике. Противники синтетических тканей говорят о неэкологичности, негигроскопичности, накоплении статического электричества.
Сторонники утверждают, что многие виды современных синтетических тканей этих недостатков лишены, а противная сторона всего лишь находится в плену стереотипов. Вносит путаницу и разница между искусственными и синтетическими волокнами – кто-то оптом записывает оба вида в категорию «мерзкой синтетики», кто-то, наоборот, употребляет оксюморон «натуральная вискоза».
Именно вискоза, запатентованная в 1892 году, стала первым искусственным волокном. За ней последовали ацетатные ткани, в 1950-е годы семейство пополнилось японским изобретением – модалом, а к 1988 появился лиоцелл, или, как его ещё называют, тенсел, изготовляемый из эвкалиптовой целлюлозы. Первым синтетическим волокном стал разработанный компанией Dupont нейлон.
Патент был получен в 1937 году, нейлоновые чулки плотностью в 15 денье демонстрировались на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939, а в мае 1940, когда они наконец-то появились в магазинах США и Канады, 4 миллиона пар продали за 4 дня. Радость была недолгой: с началом Второй Мировой Войны нейлон «ушёл на фронт», из него делали парашюты. Зато конец 1940-х подарил женщинам не только нейлоновые чулки, но и нейлоновое белье, изящное и недорогое. СССР тоже старался не отставать: в 1947 был разработан «наш ответ нейлону» – капрон, а первая партия капроновых чулок поступила в столичные универмаги в 1950.
Главным достижением все же можно считать появившийся в 1946 году полиэстер, а затем мир ждала вакханалия синтетики. Американский орлон и немецкий дедерон, британский кримплен и советская его версия лавсан, и наконец лайкра, появившаяся в 1959 и произведшая революцию в области купальников – полиэстеры, полиамиды и полиуретаны начали заполонять прилавки в конце 1950-х и начале 1960-х.
Миру, вступившему в космическую эру и планирующему покорять Луну и высаживать яблони на Марсе, не к лицу были «старомодные» натуральные материалы – то ли дело пластмассы и синтетические ткани! Простые в уходе, легко окрашивающиеся в яркие цвета, немнущиеся, износостойкие, водоотталкивающие – они воплощали идею прогресса. Производители хлопка рыдали: с 1960 по 1971 год их доля рынка упала с 66 до 34%.
Впрочем, к 1970-м очарование синтетикой померкло, а к 1990-м и вовсе сошло на нет: новые эко-тренды заклеймили полиэстер и иже с ним как вредящие окружающей среде. Тем не менее, отказ был только на словах. Недорогие синтетические ткани легли в основу успеха многих производителей «быстрой моды». На «прогрессистской» стороне остались разработчики спортивной одежды: CoolMax, NatureTex, Icetec, Omni-Tech, Diaplex Laminate – несть числа разработкам, пропускающим влагу, утепляющим, защищающим от насекомых или ожогов, и даже улучшающим спортивные результаты.
Специалисты утверждают, что будущее – за синтетическими тканями и в перспективе они будут занимать до 95, а то и 98% рынка. Так ли это плохо? Вряд ли. Текстильная промышленность продолжает вносить революционные изменения, так что возможно синтетика будущего превзойдет роскошные шелка. По крайней мере, мы на это надеемся.
Фото: из личных архивов Мэган Виртанен, shutterstock.com
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