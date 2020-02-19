Мэган Виртанен о том, почему мы будем носить синтетику (даже если она нас бесит)

«Ткань нашей жизни соткана из перепутанных нитей, добро и зло соседствуют в ней», – писал Оноре де Бальзак. Переходя от философских размышлений к более приземленным материям, вернее, тканям в прямом смысле слова, то же самое можно сказать и о синтетике. Противники синтетических тканей говорят о неэкологичности, негигроскопичности, накоплении статического электричества.

Сторонники утверждают, что многие виды современных синтетических тканей этих недостатков лишены, а противная сторона всего лишь находится в плену стереотипов. Вносит путаницу и разница между искусственными и синтетическими волокнами – кто-то оптом записывает оба вида в категорию «мерзкой синтетики», кто-то, наоборот, употребляет оксюморон «натуральная вискоза».