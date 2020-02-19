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Мэган Виртанен о том, почему мы будем носить синтетику (даже если она нас бесит)

Историк моды и колумнист «Собака.ru» Мэган Виртанен рассказала о том, когда появилось первое искусственное волокно, как в 1940-м году раскупили нейлоновые чулки и почему полиэстер – залог успеха «быстрой моды».

  • «Карта искусственных волокон», 1940

  • Нейлоновые чулки, 1939

  • Нейлоновое белье, 1950

«Ткань нашей жизни соткана из перепутанных нитей, добро и зло соседствуют в ней», – писал Оноре де Бальзак. Переходя от философских размышлений к более приземленным материям, вернее, тканям в прямом смысле слова, то же самое можно сказать и о синтетике. Противники синтетических тканей говорят о неэкологичности, негигроскопичности, накоплении статического электричества.

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Сторонники утверждают, что многие виды современных синтетических тканей этих недостатков лишены, а противная сторона всего лишь находится в плену стереотипов. Вносит путаницу и разница между искусственными и синтетическими волокнами – кто-то оптом записывает оба вида в категорию «мерзкой синтетики», кто-то, наоборот, употребляет оксюморон «натуральная вискоза».

  • Капроновые чулки, 1952

  • Белье с лайкрой, 1959

Именно вискоза, запатентованная в 1892 году, стала первым искусственным волокном. За ней последовали ацетатные ткани, в 1950-е годы семейство пополнилось японским изобретением – модалом, а к 1988 появился лиоцелл, или, как его ещё называют, тенсел, изготовляемый из эвкалиптовой целлюлозы. Первым синтетическим волокном стал разработанный компанией Dupont нейлон.

Первым синтетическим волокном стал разработанный компанией Dupont нейлон

Патент был получен в 1937 году, нейлоновые чулки плотностью в 15 денье демонстрировались на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939, а в мае 1940, когда они наконец-то появились в магазинах США и Канады, 4 миллиона пар продали за 4 дня. Радость была недолгой: с началом Второй Мировой Войны нейлон «ушёл на фронт», из него делали парашюты. Зато конец 1940-х подарил женщинам не только нейлоновые чулки, но и нейлоновое белье, изящное и недорогое. СССР тоже старался не отставать: в 1947 был разработан «наш ответ нейлону» – капрон, а первая партия капроновых чулок поступила в столичные универмаги в 1950.

  • Универмаг «Синтетика», 1960 

  • Сорочки с лавсаном, 1964

Главным достижением все же можно считать появившийся в 1946 году полиэстер, а затем мир ждала вакханалия синтетики. Американский орлон и немецкий дедерон, британский кримплен и советская его версия лавсан, и наконец лайкра, появившаяся в 1959 и произведшая революцию в области купальников – полиэстеры, полиамиды и полиуретаны начали заполонять прилавки в конце 1950-х и начале 1960-х.

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Миру, вступившему в космическую эру и планирующему покорять Луну и высаживать яблони на Марсе, не к лицу были «старомодные» натуральные материалы – то ли дело пластмассы и синтетические ткани! Простые в уходе, легко окрашивающиеся в яркие цвета, немнущиеся, износостойкие, водоотталкивающие – они воплощали идею прогресса. Производители хлопка рыдали: с 1960 по 1971 год их доля рынка упала с 66 до 34%.

Впрочем, к 1970-м очарование синтетикой померкло, а к 1990-м и вовсе сошло на нет: новые эко-тренды заклеймили полиэстер и иже с ним как вредящие окружающей среде. Тем не менее, отказ был только на словах. Недорогие синтетические ткани легли в основу успеха многих производителей «быстрой моды». На «прогрессистской» стороне остались разработчики спортивной одежды: CoolMax, NatureTex, Icetec, Omni-Tech, Diaplex Laminate – несть числа разработкам, пропускающим влагу, утепляющим, защищающим от насекомых или ожогов, и даже улучшающим спортивные результаты.

Недорогие синтетические ткани легли в основу успеха многих производителей «быстрой моды»

Специалисты утверждают, что будущее – за синтетическими тканями и в перспективе они будут занимать до 95, а то и 98% рынка. Так ли это плохо? Вряд ли. Текстильная промышленность продолжает вносить революционные изменения, так что возможно синтетика будущего превзойдет роскошные шелка. По крайней мере, мы на это надеемся.

Фото: из личных архивов Мэган Виртанен, shutterstock.com

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Наташа Лыбина,
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