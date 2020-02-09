В ночь с девятого на десятое февраля пройдет 92-ая церемония вручения премии «Оскар». Среди номинантов «Однажды в... Голливуде», «1917», «Паразиты», «Джокер» и «Джуди», которые ранее уже получили заветные статуэтки «Золотого глобуса», Гильдии киноактеров США, Critics' Choice Awards и BAFTA. Пока критики готовятся озвучить имена лауреатов, а звезды и стилисты вносят последние штрихи в наряды, мы вспоминаем лучшие образы прошлых лет.
40 запоминающихся образов «Оскара» – с 1954 года по 2018 год
Одри Хепберн в кружевном платье Givenchy в 1954 году (кстати, первое сотрудничество Юбера де Живанши и актрисы вне съемок фильмов), Селин Дион в смокинге Christian Dior, который Джон Гальяно предложил ей надеть задом наперед, и Шер в шокирующе откровенных нарядах Bob Mackie показывают трансформация дресс-кода церемонии, которая произошла (и происходит) с течением времени.
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Шэрон Стоун, Gap и Vera Wang, 1998 год
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Джулия Робертс в Valentino, 2001
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Мадонна, 1991
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Гвинет Пэлтроу в Calvin Klein, 1995
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Кейт Уинслет в Givenchy by Alexander McQueen, 1998
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Гвинет Пэлтроу в Ralph Lauren, 1999
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Камерон Диас в Versace, 2000
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Бьорк в Marjan Pejoski, 2001
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Холли Берри в Elie Saab, 2002
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Николь Кидман в Chanel Couture by Karl Lagerfeld, 2002
За несколько десятков лет утонченные платья в стиле Грейс Келли сменили образы, провоцирующие публику и идущие в разрез с установленными правилами. Яркие примеры – Шэрон Стоун, которая в 1998 году появилась на «Оскаре» в рубашке Gap, и Джулия Робертс в 2001 году в винтажном Valentino, поставившая под сомнение традицию надевать на премию исключительно новые наряды. Тренд на «полуобнаженные» наряды задали и поддержали Камерон Диас в Versace с глубоким вырезом (2000) и Холли Берри в платье Elie Saab с прозрачным (но расшитым!) верхом (2002).
В 2003 Жан-Поль Готье не думал об уходе из кутюра и одевал Николь Кидман, а 2005 Бейонсе еще собирала волосы в пучок. В 2012 году Анджелина Джоли пришла на «Оскар» в платье Versace с разрезом на правой ноге (помните, как все шутили, что актриса показывала ее слишком часто?). Спустя три года Леди Гага переживала из-за того, что ее перчатки Azzedine Alaïa сравнили с хозяйственными, а Марго Робби пока не заключила контакт с Chanel и позировала фотографам в золотом Tom Ford (кажется, как давно это было!).
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Леди Гага в Azzedine Alaïa, 2015 год
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Джоди Фостер в Vera Wang, 2007
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Кэтрин Хейгл в Escada, 2008 год
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Сандра Буллок, 2010
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Дженнифер Лоуренс в Christian Dior, 2013
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Дженнифер Лопес, 2014
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Кейт Бланшетт в Armani, 2014
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Оливия Уайлд в Valentino, 2016
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Марго Робби в Tom Ford, 2016
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Рита Морено в Oscar de la Renta, 2018
Фото: rexfeatures.com, oscar.go.com
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