40 запоминающихся образов «Оскара» – с 1954 года по 2018 год

В 2003 Жан-Поль Готье не думал об уходе из кутюра и одевал Николь Кидман, а 2005 Бейонсе еще собирала волосы в пучок. В 2012 году Анджелина Джоли пришла на «Оскар» в платье Versace с разрезом на правой ноге (помните, как все шутили, что актриса показывала ее слишком часто?). Спустя три года Леди Гага переживала из-за того, что ее перчатки Azzedine Alaïa сравнили с хозяйственными, а Марго Робби пока не заключила контакт с Chanel и позировала фотографам в золотом Tom Ford (кажется, как давно это было!).