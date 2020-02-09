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40 запоминающихся образов «Оскара» – с 1954 года по 2018 год

В ночь с девятого на десятое февраля пройдет 92-ая церемония вручения премии «Оскар». Среди номинантов «Однажды в... Голливуде», «1917», «Паразиты», «Джокер» и «Джуди», которые ранее уже получили заветные статуэтки «Золотого глобуса», Гильдии киноактеров СШАCritics' Choice Awards и BAFTA. Пока критики готовятся озвучить имена лауреатов, а звезды и стилисты вносят последние штрихи в наряды, мы вспоминаем лучшие образы прошлых лет.

20 нарядов звезд на «экодорожке» BAFTA-2020

  • Одри Хепберн в Givenchy, 1954

  • Грейс Келли в Edith Head, 1955

  • Элизабет Тейлор в Dior, 1961

  • Барбра Стрейзанд в Arnold Scassi, 1969

  • Шер в Bob Mackie, 1986

  • Шер в Bob Mackie, 1988

  • Аннетт Бенинг, 1991 

  • Дженнифер Лопес в Badgley Mischka, 1997

  • Дрю Бэрримор, 1998

  • Селин Дион в Christian Dior, 1999

Одри Хепберн в кружевном платье Givenchy в 1954 году (кстати, первое сотрудничество Юбера де Живанши и актрисы вне съемок фильмов), Селин Дион в смокинге Christian Dior, который Джон Гальяно предложил ей надеть задом наперед, и Шер в шокирующе откровенных нарядах Bob Mackie показывают трансформация дресс-кода церемонии, которая произошла (и происходит) с течением времени.

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  • Шэрон Стоун, Gap и Vera Wang, 1998 год

  • Джулия Робертс в Valentino, 2001

  • Мадонна, 1991

  • Гвинет Пэлтроу в Calvin Klein, 1995

  • Кейт Уинслет в Givenchy by Alexander McQueen, 1998

  • Гвинет Пэлтроу в Ralph Lauren, 1999

  • Камерон Диас в Versace, 2000

  • Бьорк в Marjan Pejoski, 2001

  • Холли Берри в Elie Saab, 2002

  • Николь Кидман в Chanel Couture by Karl Lagerfeld, 2002

За несколько десятков лет утонченные платья в стиле Грейс Келли сменили образы, провоцирующие публику и идущие в разрез с установленными правилами. Яркие примеры – Шэрон Стоун, которая в 1998 году появилась на «Оскаре» в рубашке Gap, и Джулия Робертс в 2001 году в винтажном Valentino, поставившая под сомнение традицию надевать на премию исключительно новые наряды. Тренд на «полуобнаженные» наряды задали и поддержали Камерон Диас в Versace с глубоким вырезом (2000) и Холли Берри в платье Elie Saab с прозрачным (но расшитым!) верхом (2002).

  • Анджелина Джоли в Versace, 2012

  • Кэтрин Зета-Джонс в Versace, 2001

  • Пенелопа Крус, 2001

  • Николь Кидман в Jean Paul Gaultier , 2003

  • Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер, 2004

  • Хилари Суонк в Guy Laroche, 2005 год

  • Бейонсе, 2005 год

  • Хайди Клум в Galliano, 2008

  • Бейонсе, 2009 год

  • Энн Хэтэуэй в Prada, 2013

В 2003 Жан-Поль Готье не думал об уходе из кутюра и одевал Николь Кидман, а 2005 Бейонсе еще собирала волосы в пучок. В 2012 году Анджелина Джоли пришла на «Оскар» в платье Versace с разрезом на правой ноге (помните, как все шутили, что актриса показывала ее слишком часто?). Спустя три года Леди Гага переживала из-за того, что ее перчатки Azzedine Alaïa сравнили с хозяйственными, а Марго Робби пока не заключила контакт с Chanel и позировала фотографам в золотом Tom Ford (кажется, как давно это было!).

Жан-Поль Готье рассказал петербуржцам, почему ушел из кутюра

  • Леди Гага в Azzedine Alaïa, 2015 год

  • Джоди Фостер в Vera Wang, 2007

  • Кэтрин Хейгл в Escada, 2008 год

  • Сандра Буллок, 2010

  • Дженнифер Лоуренс в Christian Dior, 2013

  • Дженнифер Лопес, 2014

  • Кейт Бланшетт в Armani, 2014

  • Оливия Уайлд в Valentino, 2016

  • Марго Робби в Tom Ford, 2016

  • Рита Морено в Oscar de la Renta, 2018

Фото: rexfeatures.com, oscar.go.com

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Наташа Лыбина,
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