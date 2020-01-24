Раф Симонс может возглавить Miu Miu, об этом пишет WWD. По сообщениям источников, дизайнер ищет жилье в Милане, куда недавно переехал из Парижа офис итальянского бренда. На днях колумнист The Wall Street Journal Джейкоб Галлагер также написал в твиттере, что Симонс переходит в Prada, но через некоторое время пост был удален. Prada Group на данный момент никак не прокомментировали ситуацию.
Раф Симонс может стать новым креативным директором Miu Miu
Не исключено, что дизайнер сделает с Miu Miu капсульные коллекции – Симонс дружит с Миуччей Прадой и не раз посещал ее показы. Раф Симонс уже работал с Prada Group – Дому моды принадлежат Jil Sander и Calvin Klein, креативным директором которых Симонс был ранее. Напомним, что два года назад дизайнер покинул Calvin Klein и занялся развитием собственного бренда Raf Simons.
Фото: shutterstock.com
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