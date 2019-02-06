Петербургский бьюти-бренд «Самосвет» становится популярнее зарубежных косметических марок: покупательницы ценят его за натуральность, экологичность, естественность и отказ от тестирования средств на животных. Создательница «Самосвета» Катя Самольникова рассказала «Собака.ru» о том, как основала марку без опыта, что такое мультипродукты и почему главный цвет Петербурга — не серый, а фуксия.

О работе на производстве То, чем я сейчас занимаюсь, больше связано с красотой, женственностью и творчеством, но я со школы обожала физику! Окончила физико-математический класс, поступила в Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ», а после — в Лаппеенрантский технологический университет на специальность «electrical engineering». Тогда мне стали интересны производственные системы — рождение новых и сложных продуктов, которыми люди будут пользоваться долгое время. После университета я устроилась на большое производство систем вентиляции и кондиционирования — оптимизировала процессы и работу конструкторского отдела. А в компании Sony, куда меня позвали открывать линейку изготовления телевизоров, нужно было придумывать все с нуля: какое оборудование закупить, сколько человек должно работать на линии, как спланировать их время, какую выстроить логистику и так далее. Благодаря работе большой команды телевизоры Sony из Петербурга стали превосходить по качеству аналогичные производства из других стран.

Минеральная помада «Самосвет»

Минеральная рассыпчатая пудра «Самосвет»

Жидкий хайлайтер «Самосвет»

Тинт для бровей «Самосвет»

Кремовый хайлайтер «Самосвет»

Мультипродукт «Самосвет»

Об идее собственного бьюти-бренда После Sony было еще несколько технических проектов, которые я запускала и которыми руководила. Но в какой-то момент поняла, что мне не хватает элементарной красоты. Долго думала, как ее добавить, а потом наткнулась на статью о минеральной косметике, и внутри что-то перещелкнуло. Тут же нашла и заказала себе компоненты, а уже через несколько месяцев ушла с работы. Тогда я не думала, что у меня совершенно нет опыта в бьюти-области. Просто стала придумывать и планировать: аудиторию, концепцию, наши (мои и бренда) ценности. А еще много читать: про составы, чистоту, сертификаты, работу других марок. Запускалась я постепенно, наблюдая за реакцией знакомых и незнакомых людей в Instagram, понимая, что хочу не привлекать инвестиции, а действовать и развиваться, ориентируясь на запрос. Первые партии были единичные — ингредиенты и упаковку для них я искала в России, Китае и Европе: что-то пробовала, от чего-то отказывалась, что-то меняла. Создавала рецепты.

Косметика должна менять ваше настроение, а не внешность

О концепции и названии Главное, на что я ориентировалась при создании косметики, — естественность. Косметика не должна ложиться на лицо как маска! Да и вообще, она должна менять ваше настроение, а не внешность! У меня всегда была такая проблема: когда я приходила в магазин в поиске «незаметного» тонального крема или пудры, сталкивалась с абсолютным непониманием продавца-консультанта. Поэтому да: естественность, легкость, честность на коже и в принятии себя сформировались в концепцию «Самосвета». Как появилось название бренда? Мне было важно, чтобы слово было русским и намекало на отечественное производство. Хотелось, чтобы оно было связано со светом и сиянием, к которым каждая девушка может прикоснуться даже в безумном графике. Она отвлекается от суеты, не торопясь наносит косметику, настроение улучшается, в глазах появляется блеск и она дальше бежит по делам. Это все про приятную текстуру, естественные оттенки и динамику нашего города.

Команда «Самосвета» на праздновании двухлетия бренда

О команде «Самосвета» Сейчас в нашей команде 10 человек. Первой ко мне присоединилась Юля Анохина: год назад она помогала с отправкой заказов, а сейчас занимается развитием, встречами и сотрудничеством с магазинами и маркетами. После пришла Ксюша Савик: будучи визажистом, она подсказывала, как то или иное средство будет смотреться на коже, а теперь легко руководит производством, отлично разбирается в оттенках и лучше всех знает, как сделать макияж на наших продуктах. Света Матросенкова, с которой я дружу 20 лет (и которая прошла собеседование за 1 минуту!) отвечает за логистику всех процессов и склад. Ксюша Метелкина экспериментирует с оттенками. Лиза Иванова и Лиза Ершова отвечают за химическую часть и технологию. Маша Фридман доносит нашу миссию до конечного покупателя. Фаня Лифшиц, отвечает за красоту и узнаваемость в социальных сетях. А Саша помогает подобрать оттенки и продукты. Благодаря формированию такой команды, недавно (впервые за два года с момента создания «Самосвета»!) у меня появилось время на себя. Я хожу в музеи, театры, на хореографию, беру уроки игры на фортепиано, иногда играю в городской «Что? Где? Когда?». Люблю путешествовать, люблю выставки и просто обожаю все это совмещать. Из последнего больше всего мне запомнилась выставка Нико Пиросмани в Вене: она не очень большая, но меня потрясла — после просмотра я безостановочно рыдала минут двадцать! Зацепила экспозиция «Пикассо. Голубое и розовое» в Орсе, на которую я сходила два раза, и перфоманс в Парижской опере, где показывали израильскую хореографию. В Петербурге во мне всегда отзываются фестивали вроде «Дягилева», творчество молодых хореографов и все, что делает БДТ и Андрей Могучий.

Воск — по составу близок к ряду веществ, входящих в кожный жир. Он прекрасно впитывается кожей и способствует созданию на ней пленки, предотвращающей ее обезжиривание

Минералы – это мельчайшие частицы пород, содержащихся в земной коре, создающие невесомый естественный макияж и обладающие влагоудерживающими, антисептическими, заживляющими, солнцезащитными, светорассеивающими, защищающими свойствами

Натуральные масла – это естественный комплекс большого количества витаминов, биологически активных веществ, жирных кислот, необходимых нашей коже

О натуральности косметики Наша косметика натуральна на 100%: в ее составе — масла и воски рисовых отрубей, авокадо, эфирные масла, минералы, которые мы заказываем во Франции, Италии, Германи и в России. Из-за натуральных компонентов в составе и отсутствия консервантов срок годности у стиков и кремов небольшой (от трех до пяти месяцев после вскрытия), но если не хранить их под прямыми солнечными лучами и около батареи, то все продукты можно использовать дольше. В целом срок годности косметики «Самосвет» не отличается от масс-маркета, в котором намного больше химии и синтетических компонентов.

Об экологичности косметики Мы осознанно отказываемся от коробок, брошюр, печатной рекламной продукции и всего того, что покупатель выкинет сразу же после получения. Знаем, что информацию можно донести другими способами, а при отправке заказов стараемся использовать минимум упаковочных материалов. Закупаем перерабатываемые виды пластика и стекло, либо вообще обходимся без упаковки. Плюс, мы практически не работаем с продуктами животного происхождения, единственный «не веганский» компонент — это пчелиный воск. В данный момент мы экспериментируем с составами, чтобы заменить его на этичный аналог.

Гендерно-нейтральный бальзам для губ со специями

Гендерно-нейтральное масло для лица (лаванда)

Гендерно-нейтральное масло для лица в стике

О гендерно-нейтральных продуктах Метка «гендерно-нейтральный продукт» на части уходовой косметики у нас была почти с самого начала. Наши продукты — мультифункциональные, и это не только про возможность использования и девушками, и парнями, но и про уход сразу за всеми частями тела и лица. Так, наше гендерно-нейтральное масло можно использовать одновременно как базу под макияж, как средство для кутикулы и как уход за бородой. О последнем мы, кстати, узнали от наших покупателей! Хочется в будущем добавить в линейку средства только для мужчин, но я верю, что это вопрос подхода и личных предпочтений — одна баночка на двоих или две разные — главное, чтобы работало!

Одна баночка для парня и девушки или две разные — главное, чтобы работало!

О конкурентах и вдохновителях Мне кажется, что все российские бьюти-бренды делают одно сложное и важное дело, поэтому совсем не хочется говорить о конкурентности. Есть марки, с которыми мы пересекаемся в натуральности, минеральности или естественности, но в целом, у нас разные аудитории, концепции и ценности. Мне нравится наблюдать за петербургской косметикой Laboratorium: в какой-то момент я консультировалась у ее создательницы Маши по моментам, в которых сама не могла разобраться. Слежу за марками, созданными визажистами Сергеем Наумовым и Еленой Крыгиной: интересно, как они мыслят, что придумывают, в какую сторону двигаются. Из иностранных брендов мне близки Milk Makeup и Rouge Bunny Rouge, а многие говорят, что «Самосвет» ассоциируется у них с Glossier — по цвету, свету, легкости, продуктам и ведению Instagram. Так я узнала об этой марке. Женщин, которые меня вдохновляют, очень и очень много. Всех их объединяет внутренняя красота и свобода. Из медийных — это модель Мила Стоматова, стилист Катя Рок, визажист Вика Шнайдер, тату-мастер Настя Мартынова, актриса Чулпан Хаматова, фотографы Анисия Кузмина и Виолетта Пудовкина, поэтессы Вера Полозкова и Марина Кацуба, дизайнеры Нина Штеренберг и Нелли Недре. С последними «Самосвет» даже делал коллаборации: с Ниной — помаду не агрессивного, но очень красивого красного цвета, а с Нелли — сет из масла и жидкого хайлайтера.

Кремовые мультифлюиды «Самосвет» («Вечер на Рубинштейна» — сливовый, «Сакура на Литейном» — нежно-розовый, «Мансарды Петроградки» — винный, «Премьера в Мариинке» — фуксия)

Кремовый мультифлюид «Самосвет»

Кремовые мультифлюиды «Самосвет» («Вечер на Рубинштейна» — сливовый, «Сакура на Литейном» — нежно-розовый, «Мансарды Петроградки» — винный, «Премьера в Мариинке» — фуксия)

О любви к Петербургу Мой главный вдохновитель — это Петербург. Когда я гуляю по улицам, а я очень люблю это делать, смотрю на оттенки и текстуры, иногда даже останавливаюсь, чтобы прикоснуться. Это рождает мысли о новых продуктах. Недавно мы выпустили кремовые мультифлюиды, которые можно наносить на губы, скулы, веки и щеки, в цветах «Вечер на Рубинштейна», «Мансарды Петроградки» и «У красного моста» — они и правда отражают гамму улиц и достопримечательностей. Город полон уникальных оттенков — какие цвета у кресел в Александринке! Глубокие, бархатные, многогранные! Как их не включить в линейку!

О самом удачном продукте и росте бренда Я не могу назвать главный продукт — это все равно, что спросить у многодетной матери: «Кто твой любимый ребенок?». Могу сказать лишь о самой популярной косметике: это жидкие и кремовые хайлайтеры, минеральные пудры в разных вариантах и линейка красивейших помад, над расширением которой мы в данный момент работаем. Сама пользуюсь каждый день маслом, кремовым хайлайтером и кремовым тональным флюидом. Также не могу назвать наш годовой оборот — мне кажется, в этом году это не показатель из-за резкого роста. Оборот декабря 2018 года больше оборота декабря 2017-го в 20 раз. Думаю, на это повлияли органический рост и сарафанное радио. Мы осознанно не заказываем рекламу, редко даем продукты блогерам, сами никому не пишем и ничего не предлагаем. Здорово, что люди находят нас сами, подписываются в инстаграме, заказывают косметику и рассказывают о ней друзьям — надеюсь, что это только начало истории «Самосвета»!

Расшифровала: Маргарита Шмакова