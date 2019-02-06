Как инженер-физик Катя Смольникова создала свое производство – веганской косметики «Самосвет» в оттенках Петербурга?
Петербургский бьюти-бренд «Самосвет» становится популярнее зарубежных косметических марок: покупательницы ценят его за натуральность, экологичность, естественность и отказ от тестирования средств на животных. Создательница «Самосвета» Катя Самольникова рассказала «Собака.ru» о том, как основала марку без опыта, что такое мультипродукты и почему главный цвет Петербурга — не серый, а фуксия.
О работе на производстве
То, чем я сейчас занимаюсь, больше связано с красотой, женственностью и творчеством, но я со школы обожала физику! Окончила физико-математический класс, поступила в Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ», а после — в Лаппеенрантский технологический университет на специальность «electrical engineering». Тогда мне стали интересны производственные системы — рождение новых и сложных продуктов, которыми люди будут пользоваться долгое время.
После университета я устроилась на большое производство систем вентиляции и кондиционирования — оптимизировала процессы и работу конструкторского отдела. А в компании Sony, куда меня позвали открывать линейку изготовления телевизоров, нужно было придумывать все с нуля: какое оборудование закупить, сколько человек должно работать на линии, как спланировать их время, какую выстроить логистику и так далее. Благодаря работе большой команды телевизоры Sony из Петербурга стали превосходить по качеству аналогичные производства из других стран.
Об идее собственного бьюти-бренда
После Sony было еще несколько технических проектов, которые я запускала и которыми руководила. Но в какой-то момент поняла, что мне не хватает элементарной красоты. Долго думала, как ее добавить, а потом наткнулась на статью о минеральной косметике, и внутри что-то перещелкнуло. Тут же нашла и заказала себе компоненты, а уже через несколько месяцев ушла с работы.
Тогда я не думала, что у меня совершенно нет опыта в бьюти-области. Просто стала придумывать и планировать: аудиторию, концепцию, наши (мои и бренда) ценности. А еще много читать: про составы, чистоту, сертификаты, работу других марок. Запускалась я постепенно, наблюдая за реакцией знакомых и незнакомых людей в Instagram, понимая, что хочу не привлекать инвестиции, а действовать и развиваться, ориентируясь на запрос. Первые партии были единичные — ингредиенты и упаковку для них я искала в России, Китае и Европе: что-то пробовала, от чего-то отказывалась, что-то меняла. Создавала рецепты.
О концепции и названии
Главное, на что я ориентировалась при создании косметики, — естественность. Косметика не должна ложиться на лицо как маска! Да и вообще, она должна менять ваше настроение, а не внешность! У меня всегда была такая проблема: когда я приходила в магазин в поиске «незаметного» тонального крема или пудры, сталкивалась с абсолютным непониманием продавца-консультанта. Поэтому да: естественность, легкость, честность на коже и в принятии себя сформировались в концепцию «Самосвета».
Как появилось название бренда? Мне было важно, чтобы слово было русским и намекало на отечественное производство. Хотелось, чтобы оно было связано со светом и сиянием, к которым каждая девушка может прикоснуться даже в безумном графике. Она отвлекается от суеты, не торопясь наносит косметику, настроение улучшается, в глазах появляется блеск и она дальше бежит по делам. Это все про приятную текстуру, естественные оттенки и динамику нашего города.
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Команда «Самосвета» на праздновании двухлетия бренда
О команде «Самосвета»
Сейчас в нашей команде 10 человек. Первой ко мне присоединилась Юля Анохина: год назад она помогала с отправкой заказов, а сейчас занимается развитием, встречами и сотрудничеством с магазинами и маркетами. После пришла Ксюша Савик: будучи визажистом, она подсказывала, как то или иное средство будет смотреться на коже, а теперь легко руководит производством, отлично разбирается в оттенках и лучше всех знает, как сделать макияж на наших продуктах. Света Матросенкова, с которой я дружу 20 лет (и которая прошла собеседование за 1 минуту!) отвечает за логистику всех процессов и склад. Ксюша Метелкина экспериментирует с оттенками. Лиза Иванова и Лиза Ершова отвечают за химическую часть и технологию. Маша Фридман доносит нашу миссию до конечного покупателя. Фаня Лифшиц, отвечает за красоту и узнаваемость в социальных сетях. А Саша помогает подобрать оттенки и продукты.
Благодаря формированию такой команды, недавно (впервые за два года с момента создания «Самосвета»!) у меня появилось время на себя. Я хожу в музеи, театры, на хореографию, беру уроки игры на фортепиано, иногда играю в городской «Что? Где? Когда?». Люблю путешествовать, люблю выставки и просто обожаю все это совмещать. Из последнего больше всего мне запомнилась выставка Нико Пиросмани в Вене: она не очень большая, но меня потрясла — после просмотра я безостановочно рыдала минут двадцать! Зацепила экспозиция «Пикассо. Голубое и розовое» в Орсе, на которую я сходила два раза, и перфоманс в Парижской опере, где показывали израильскую хореографию. В Петербурге во мне всегда отзываются фестивали вроде «Дягилева», творчество молодых хореографов и все, что делает БДТ и Андрей Могучий.
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Воск — по составу близок к ряду веществ, входящих в кожный жир. Он прекрасно впитывается кожей и способствует созданию на ней пленки, предотвращающей ее обезжиривание
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Минералы – это мельчайшие частицы пород, содержащихся в земной коре, создающие невесомый естественный макияж и обладающие влагоудерживающими, антисептическими, заживляющими, солнцезащитными, светорассеивающими, защищающими свойствами
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Натуральные масла – это естественный комплекс большого количества витаминов, биологически активных веществ, жирных кислот, необходимых нашей коже
О натуральности косметики
Наша косметика натуральна на 100%: в ее составе — масла и воски рисовых отрубей, авокадо, эфирные масла, минералы, которые мы заказываем во Франции, Италии, Германи и в России. Из-за натуральных компонентов в составе и отсутствия консервантов срок годности у стиков и кремов небольшой (от трех до пяти месяцев после вскрытия), но если не хранить их под прямыми солнечными лучами и около батареи, то все продукты можно использовать дольше. В целом срок годности косметики «Самосвет» не отличается от масс-маркета, в котором намного больше химии и синтетических компонентов.
Об экологичности косметики
Мы осознанно отказываемся от коробок, брошюр, печатной рекламной продукции и всего того, что покупатель выкинет сразу же после получения. Знаем, что информацию можно донести другими способами, а при отправке заказов стараемся использовать минимум упаковочных материалов. Закупаем перерабатываемые виды пластика и стекло, либо вообще обходимся без упаковки. Плюс, мы практически не работаем с продуктами животного происхождения, единственный «не веганский» компонент — это пчелиный воск. В данный момент мы экспериментируем с составами, чтобы заменить его на этичный аналог.
О гендерно-нейтральных продуктах
Метка «гендерно-нейтральный продукт» на части уходовой косметики у нас была почти с самого начала. Наши продукты — мультифункциональные, и это не только про возможность использования и девушками, и парнями, но и про уход сразу за всеми частями тела и лица. Так, наше гендерно-нейтральное масло можно использовать одновременно как базу под макияж, как средство для кутикулы и как уход за бородой. О последнем мы, кстати, узнали от наших покупателей! Хочется в будущем добавить в линейку средства только для мужчин, но я верю, что это вопрос подхода и личных предпочтений — одна баночка на двоих или две разные — главное, чтобы работало!
О конкурентах и вдохновителях
Мне кажется, что все российские бьюти-бренды делают одно сложное и важное дело, поэтому совсем не хочется говорить о конкурентности. Есть марки, с которыми мы пересекаемся в натуральности, минеральности или естественности, но в целом, у нас разные аудитории, концепции и ценности. Мне нравится наблюдать за петербургской косметикой Laboratorium: в какой-то момент я консультировалась у ее создательницы Маши по моментам, в которых сама не могла разобраться. Слежу за марками, созданными визажистами Сергеем Наумовым и Еленой Крыгиной: интересно, как они мыслят, что придумывают, в какую сторону двигаются. Из иностранных брендов мне близки Milk Makeup и Rouge Bunny Rouge, а многие говорят, что «Самосвет» ассоциируется у них с Glossier — по цвету, свету, легкости, продуктам и ведению Instagram. Так я узнала об этой марке.
Женщин, которые меня вдохновляют, очень и очень много. Всех их объединяет внутренняя красота и свобода. Из медийных — это модель Мила Стоматова, стилист Катя Рок, визажист Вика Шнайдер, тату-мастер Настя Мартынова, актриса Чулпан Хаматова, фотографы Анисия Кузмина и Виолетта Пудовкина, поэтессы Вера Полозкова и Марина Кацуба, дизайнеры Нина Штеренберг и Нелли Недре. С последними «Самосвет» даже делал коллаборации: с Ниной — помаду не агрессивного, но очень красивого красного цвета, а с Нелли — сет из масла и жидкого хайлайтера.
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Кремовые мультифлюиды «Самосвет» («Вечер на Рубинштейна» — сливовый, «Сакура на Литейном» — нежно-розовый, «Мансарды Петроградки» — винный, «Премьера в Мариинке» — фуксия)
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Кремовый мультифлюид «Самосвет»
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Кремовые мультифлюиды «Самосвет» («Вечер на Рубинштейна» — сливовый, «Сакура на Литейном» — нежно-розовый, «Мансарды Петроградки» — винный, «Премьера в Мариинке» — фуксия)
О любви к Петербургу
Мой главный вдохновитель — это Петербург. Когда я гуляю по улицам, а я очень люблю это делать, смотрю на оттенки и текстуры, иногда даже останавливаюсь, чтобы прикоснуться. Это рождает мысли о новых продуктах. Недавно мы выпустили кремовые мультифлюиды, которые можно наносить на губы, скулы, веки и щеки, в цветах «Вечер на Рубинштейна», «Мансарды Петроградки» и «У красного моста» — они и правда отражают гамму улиц и достопримечательностей. Город полон уникальных оттенков — какие цвета у кресел в Александринке! Глубокие, бархатные, многогранные! Как их не включить в линейку!
О самом удачном продукте и росте бренда
Я не могу назвать главный продукт — это все равно, что спросить у многодетной матери: «Кто твой любимый ребенок?». Могу сказать лишь о самой популярной косметике: это жидкие и кремовые хайлайтеры, минеральные пудры в разных вариантах и линейка красивейших помад, над расширением которой мы в данный момент работаем. Сама пользуюсь каждый день маслом, кремовым хайлайтером и кремовым тональным флюидом.
Также не могу назвать наш годовой оборот — мне кажется, в этом году это не показатель из-за резкого роста. Оборот декабря 2018 года больше оборота декабря 2017-го в 20 раз. Думаю, на это повлияли органический рост и сарафанное радио. Мы осознанно не заказываем рекламу, редко даем продукты блогерам, сами никому не пишем и ничего не предлагаем. Здорово, что люди находят нас сами, подписываются в инстаграме, заказывают косметику и рассказывают о ней друзьям — надеюсь, что это только начало истории «Самосвета»!
Расшифровала: Маргарита Шмакова
Фото: личный архив героини, camocvet.ru
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