ДЛТ открывает корнер Le Labo — одного из лучших брендов селективной парфюмерии

Помимо классики, в корнере есть лимитированная серия City Exclusives — это специальные ароматы, посвященные 11 городам мира, в том числе Далласу, Чикаго, Токио, Сан-Франциско, Амстердаму, Лондону, Лос-Анджелесу, Парижу и даже Москве. Компоненты в каждом флаконе City Exclusives передают характерный «локальный» аромат: чтобы путешествовать, не выезжая за пределы Петербурга, нужно прийти в ДЛТ за эксклюзивным парфюмом до конца сентября.