Мэган Виртанен о том, почему конкурсы красоты отказываются от стандартов и раздеваний

«Истинно говорю, наступают последние времена, и земля налетит на небесную ось» — такую реакцию вызывают некоторые новости. Создатели советского телевизионного конкурса «А ну-ка, девушки» в далеком 1970 году даже не подозревали, что спустя почти пятьдесят лет их идеи будут поддержаны конкурсом «Мисс Америка». Организаторы официально заявили, что дефиле в купальниках отныне отменяется, и оценивать участниц будут не по внешнему виду.

Ирония заключается в том, что «Мисс Америка», первый в истории конкурс красоты, был создан именно ради демонстрации красивых девушек в купальниках. В 1921 году дельцы Атлантик-Сити решили, что такое зрелище точно привлечет туристов. И не ошиблись, а первая «Мисс Америка» Маргарет Горман стала национальной знаменитостью. Идея в целом полностью соответствовала духу времени: индустриальное общество требовало унификации и стандартизации во всем. Конкурсы красоты как отбор женщин, точно попадающих в заранее заданные строгие параметры, не могли не стать мировой сенсацией. В 1930-е годы с их Великой Депрессией и вызванной массовой безработицей «дешевизной людей» дело доходило даже до надевания участницам на голову мешков, чтобы лица девушек не отвлекали жюри от оценки пропорций тела в купальнике.