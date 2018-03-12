Мэган Виртанен о том, почему нам не нужно бороться с целлюлитом?

Весна! Время генеральной уборки, смены гардероба и прочей инвентаризации активов. Неиспользованный абонемент в спортзал, купленный как раз перед новогодними праздниками с целью начать «новую жизнь» прямо 1 января, можно наконец-то выкинуть. И сразу приобрести новый, теперь уже поставив задачу «подготовиться к лету». Перейти на питание одной гречкой, или, наоборот, сесть на белковую диету. А самое главное, если вы женщина, достигшая возраста 20 лет, проверить, все ли у вас в порядке с гормонами эстрогена (главный женский гормон, отвечающий за формирование вторичных половых признаков и правильное распределение подкожного жира. Его нехватка может привести к бесплодию — Прим. ред.) — и если да, то немедленно начать с этим бороться. В предыдущей фразе нет ошибки. Ведь мы говорим о целлюлите.

С точки зрения современной медицины целлюлит является нормой, есть он у 90 процентов женщин, причем вне зависимости от веса, при более низкой массе тела он всего лишь менее заметен. Это не мешает фразе «да у нее же целлюлит!» звучать как обвинение в страшном грехе, а живи Инститорис и Шпренгер в наши дни, они написали бы не «Молот ведьм», а «Молот целлюлита». Так как же естественное физиологическое свойство превратилось в кормушку для многомиллионной индустрии?