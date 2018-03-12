Мэган Виртанен о том, почему нам не нужно бороться с целлюлитом?
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Историк моды Мэган Виртанен объясняет, как слово «целлюлит» стало обидным, и почему при его отсутствии нужно срочно бежать к врачу.
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Питер Пауль Рубенс, «Три грации», 1639 год
Весна! Время генеральной уборки, смены гардероба и прочей инвентаризации активов. Неиспользованный абонемент в спортзал, купленный как раз перед новогодними праздниками с целью начать «новую жизнь» прямо 1 января, можно наконец-то выкинуть. И сразу приобрести новый, теперь уже поставив задачу «подготовиться к лету». Перейти на питание одной гречкой, или, наоборот, сесть на белковую диету. А самое главное, если вы женщина, достигшая возраста 20 лет, проверить, все ли у вас в порядке с гормонами эстрогена (главный женский гормон, отвечающий за формирование вторичных половых признаков и правильное распределение подкожного жира. Его нехватка может привести к бесплодию — Прим. ред.) — и если да, то немедленно начать с этим бороться. В предыдущей фразе нет ошибки. Ведь мы говорим о целлюлите.
С точки зрения современной медицины целлюлит является нормой, есть он у 90 процентов женщин, причем вне зависимости от веса, при более низкой массе тела он всего лишь менее заметен. Это не мешает фразе «да у нее же целлюлит!» звучать как обвинение в страшном грехе, а живи Инститорис и Шпренгер в наши дни, они написали бы не «Молот ведьм», а «Молот целлюлита». Так как же естественное физиологическое свойство превратилось в кормушку для многомиллионной индустрии?
Термин «cellulitis» появился в медицинской литературе в 19 веке и означал «воспаление подкожной жировой клетчатки». Кстати, в Британской Энциклопедии использовалось только это значение вплоть до 1986 года. Но 20 век подарил нам другое слово: «cellulite». В 1923 году французы Алкье и Павьо опубликовали статью об этом явлении. Время появления публикации не удивляет, ведь именно на 1920-е годы пришлась первая волна увлечения «подростковой фигурой» и идеей вечной юности. Мода требовала от женщины худеть, перетягивать грудь бандажем, и всеми прочими способами изображать девочку-подростка. Тем не менее, статья осталась почти незамеченной — всеми, кроме производителей косметических средств.
Создать целую индустрию из воздуха непросто, поэтому до первого «наступления» прошло еще 10 лет. В 1933 году в журнале Votre Beaute, владельцем которого был концерн L'Oreal, появилась первая научно-популярная статья об этом косметическом недостатке. В 1942 услуги по устранению целлюлита начали предлагать в парижском салоне красоты. Остальной мир эти «французские штучки» не интересовали — вплоть до конца 1960-х. Очередной период моды на подростковый тип, очередной культ юности, очередной отказ от образа зрелой женщины — и вот уже в 1968 году американский Vogue выносит на обложку заголовок статьи «Целлюлит: новое слово для жира, который вы не могли сбросить».
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Обложка американского Vogue, апрель 1968 года
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Реклама прибора RelaxAcizor, конец 1960-х
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Обложка книги Николь Ронсар (1973 год) и отечественное переводное издание (1990-е)
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Антицеллюлитные узкие джинсы Beija Flor, которые создают эффект компрессии, держат ноги в тонусе и якобы делают целлюлит менее заметным
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Реклама «средства от того, что французы называют "целлюлит"», Elancyl, 1983 год
Американцы подошли к вопросу со всей обстоятельностью. Например, реклама прибора RelaxAcizor, действующего по принципу электрошокера, в конце 1960-х обещала избавить и от лишнего веса, и от целлюлита. Эстафету подхватили салоны красоты: в 1973 году вышел бестселлер владелицы одного из таких салонов, Николь Ронсар, «Как победить целлюлит». К началу 1980-х и общественное мнение, и рынок антицеллюлитных средств были сформированы.
Нам предлагают множество способов изматывающей борьбы: услуги в салонах, приборы для домашнего использования, кремы, гели, комплексы упражнений, и даже специальные антицеллюлитные джинсы от Beija Flor. Индустрия может спать спокойно: целлюлит непобедим, окончательное избавление невозможно, и мы, в поисках социального одобрения, продолжим покупать тюбики или ходить на процедуры. Но почему бы не помечтать, что однажды здравый смысл возобладает, мы прекратим войну с собственным телом и гормональным фоном, а на вопрос «Есть ли у вас целлюлит?» будем гордо отвечать: «Разумеется, у меня всего в достатке!».
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