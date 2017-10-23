Брить или не брить: Мэган Виртанен о том, что не так с женской депиляцией
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Возросший интерес к движению «без бритья» не остался без внимания историка моды Мэган Виртанен. Она рассказала, кто виноват в нормализации удаления волос, и почему за отказ от депиляции женщину клеймят и ненавидят.
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Модель Арвида Бистрем в рекламе Adidas
Бурная реакция на появление модели Арвиды Бистрем в рекламе Adidas заставляет вспомнить байку о викторианском юноше, оказавшемся несостоятельным в первую брачную ночь. Его представления о женском теле ограничивались созерцанием греческих статуй в музее, и он совершенно не ожидал, что у живых женщин бывают волосы не только на голове. Борьба с растительностью на теле так закрепилась в культурном стандарте, что отказ от неё сейчас воспринимается чуть ли не как посягательство на основы цивилизации. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что в этом году мы могли бы праздновать столетие современного стандарта женской депиляции. Именно в 1917 году в популярном американском журнале McCall's впервые была опубликована фотокарточка женщины с поднятыми руками и идеально выбритыми подмышками.
История депиляции насчитывает несколько тысячелетий, но и в Древнем Египте, где оба пола удаляли все волоски до единого, и в Древней Греции и Риме, а затем и в культурах Ближнего Востока, «борьба с атавизмом» преследовала гигиенические цели. Чем меньше у неприятных насекомых шансов угнездиться в зарослях на теле, тем лучше.
Средневековую Европу такие вопросы совершенно не волновали. Все европейские рецепты средств для депиляции до 19 века касались исключительно нежелательных волос на женском лице, а телу надлежало пребывать таким, каким оно было от природы, тем более что оно было прикрыто одеждой. Даже в 19 веке, несмотря на декольтированные платья, удаление волос в зоне подмышек не требовалось, достаточно было припудрить их. Надо отметить, что в целом ряде стран Европы такой стандарт сохранялся и в 20 веке, а уж некоторые француженки шокировали американских туристов этой «культурной особенностью» даже в начале 21 века.
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Инструкция по использованию бритвы Gillette
Именно американскому стандарту начала 20 века мы обязаны современной норме удаления волос на теле. Возникший как гигиеническое новшество, этот стандарт был быстро приравнен к показателю ухоженности, дисциплинированности и культурности. Впрочем, процесс не был мгновенным. Двадцатые годы приучили к эпилированным подмышкам, а вот бритье ног стало широко распространено только во Вторую Мировую Войну. Из-за дефицита чулок в сочетании с представлением «голые ноги — это неприлично», женщины имитировали чулки, крася ноги йодом или специальными средствами. Такая имитация потребовала и идеально гладких ног. Удаление волос в «зоне бикини» начали значительно позже, зато за тридцать лет, с конца 1970-х до 2000-х, дело дошло до кондиций греческой статуи.
Гигиеническая составляющая депиляции давно неактуальна, но миллионы женщин регулярно удаляют волосы на теле бритвой, воском, кремом, лазером или любым другим средством. Часть этих женщин в результате страдает от раздражения кожи и физического дискомфорта, не говоря уже о болезненности самих процедур. Но вид самой себя с небритыми подмышками ещё неприятнее — такова сила культурного стандарта.
Требуется недюжинная сила характера и готовность сознательно «вызвать огонь на себя», чтобы не только отказаться от депиляции, но ещё и не скрывать этого. Каким бы ни было личное отношение к небритому женскому телу, мы должны признать, что это тоже часть концепции права на выбор. Ведь как сказано в известном манифесте Ханны Бланк о настоящих женщинах: «Не существует неправильного способа иметь тело».
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