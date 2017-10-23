Брить или не брить: Мэган Виртанен о том, что не так с женской депиляцией

История депиляции насчитывает несколько тысячелетий, но и в Древнем Египте, где оба пола удаляли все волоски до единого, и в Древней Греции и Риме, а затем и в культурах Ближнего Востока, «борьба с атавизмом» преследовала гигиенические цели. Чем меньше у неприятных насекомых шансов угнездиться в зарослях на теле, тем лучше.

Средневековую Европу такие вопросы совершенно не волновали. Все европейские рецепты средств для депиляции до 19 века касались исключительно нежелательных волос на женском лице, а телу надлежало пребывать таким, каким оно было от природы, тем более что оно было прикрыто одеждой. Даже в 19 веке, несмотря на декольтированные платья, удаление волос в зоне подмышек не требовалось, достаточно было припудрить их. Надо отметить, что в целом ряде стран Европы такой стандарт сохранялся и в 20 веке, а уж некоторые француженки шокировали американских туристов этой «культурной особенностью» даже в начале 21 века.