Как повторить бьюти-образы с Недель моды — советуют наши визажисты и стилисты

Топ-стилист студии PARK BY OSIPCHUK:

«Показы снова вернули нам гранж, только теперь он относится не к фэшн, а к бьюти. Для этого стиля характерны отсутствие пробора, эффект «спутанных волос», и «грязные» текстуры. Сделать это можно несколькими способами (кроме того, чтобы перестать мыть голову): например, нанести на высушенные волосы крем-блеск и зачесать их в нужном направлении.

В сфере красоты сейчас царит декадентство: современной девушке без разницы, что о ней подумают другие. Время гламура, гладких, зализанных причесок ушло — происходит стирание гендерных границ, поэтому такая прическа может подойти и мужчине, и женщине».