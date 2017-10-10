Как повторить бьюти-образы с Недель моды — советуют наши визажисты и стилисты
Если весенне-летние тренды моды больше тяготеют к эпохе нулевых, то в бьюти продолжают воспевать эру 90-х: делать прямой пробор, наносить блестки и «засаливать» волосы. Мы выбрали лучшие образы с недавно прошедших показов, а команда студии PARK BY OSIPCHUK рассказала, как повторить их в домашних условиях.
Склеенные ресницы
До шоу Dior в 2016-м году — тогда Питер Филипс ввел тренд на небрежный мейк-ап — мы старательно избегали обильного нанесения туши и разделяли слипшиеся ресницы сухой кистью или иголкой. В новом сезоне визажист повторил свой бьюти-прием, дополнив образ черным кайалом, — теперь «паучьи лапки» — не ошибка, а намеренный ход.
Алексей Осипчук
владелец студии PARK BY OSIPCHUK
«Это прием родился в 60-х — вспомните портреты модели Твигги. Он визуально делает взгляд более "распахнутым", а сам образ — игривым и инфантильным. Повторить такой макияж очень легко — достаточно щедро прокрасить ресницы любой свежей тушью. А чтобы добавить архитектуры, можно дополнительно склеить их с помощью щипчиков».
Авангардный штрихи на веках
Следующей весной на мейк-ап не нужно будет тратить много времени — визажисты предлагают ограничиться яркими мазками на верхнем веке. А вот чтобы подобрать к нанесенному на лицо цвету одежду в тон, придется помучиться. Марки Missoni, Desigual и Marni уравновешивают образ аксессуарами — красными чокерами, желтыми брошами и голубыми бантами.
Мария Туева
топ-стилист студии PARK BY OSIPCHUK
«Создание этого бьюти-лука занимает три минуты — не больше. Выбираем тени, «макаем» в них палец и наносим широким мазком без растушевки. Остальные части лица при этом лучше не трогать: так образ не будет перегруженным и не сделает вас похожей на тетку с рынка».
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Versace
Прямой пробор
На показе Versace, который переосмыслил хиты умершего Джанни Версаче, вместе с одеждой из 90-х вернулись прически. Это консервативный прямой пробор и распущенные волосы, заколотые по бокам с обеих сторон. После миланского шоу этот бьюти-трюк повторили еще многие марки, поэтому теперь его «законно» можно пробовать на себе.
Алексей Осипчук
владелец студии PARK BY OSIPCHUK
«Последние несколько сезонов было популярно диагональное распределение волос — большинство образов строились на неровном проборе и длинной челке. Сменивший его бьюти-идеализм, на мой взгляд, выигрышно подчеркивает черты лица — острый подбородок и точеные скулы. Плюс, укладку можно легко и быстро сделать в домашних условиях — просто следите за ровными и точными линиями».
Сальные волосы
Да, теперь можно не вставать раньше звонка будильника и не бежать мыть голову перед работой. Alexander McQueen, Jason Wu, Maison Margiela легализовали сальную, будто натертую селедкой, укладку. Если аргументов от этих брендов для вас недостаточно, посмотрите на последний показ Chanel: у моделей, которым не достались водонепроницаемые шляпы, были именно такие «влажные» прически, которые не жалко намочить еще больше — под водопадом или летним дождем.
Светлана Тилишевская
Топ-стилист студии PARK BY OSIPCHUK:
«Показы снова вернули нам гранж, только теперь он относится не к фэшн, а к бьюти. Для этого стиля характерны отсутствие пробора, эффект «спутанных волос», и «грязные» текстуры. Сделать это можно несколькими способами (кроме того, чтобы перестать мыть голову): например, нанести на высушенные волосы крем-блеск и зачесать их в нужном направлении.
В сфере красоты сейчас царит декадентство: современной девушке без разницы, что о ней подумают другие. Время гламура, гладких, зализанных причесок ушло — происходит стирание гендерных границ, поэтому такая прическа может подойти и мужчине, и женщине».
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Adeam
Макияж в одной гамме
Некоторые визажисты предпочли не делать акцент на конкретной части лица, а покрасить глаза, губы и щеки в один цвет — персиковый или розовый. При этом даже можно не менять бьюти-средство — в зависимости от степени нажатия и слоев тени можно нанести на скулы, а румяна — на веки.
Кристина Селякова
эксперт студии PARK BY OSIPCHUK:
«На показе марки Adeam тени растушевывали не только на верхних веках, но и на нижних, усиливая однородность мейк-апа. И тот же цвет наносили на щеки и виски. Чтобы не потерять при таком макияже лицо, нужно сделать акцент на глазах — тушь для объема и черная подводка вам в помощь».
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Fendi
Накладные челки
Один из культовых парикмахеров современности Сэм Макнайт привез на показ Fendi накладные контрастные челки и прикрепил их к прямым проборам Кайи Гарбер и Беллы Хадид. Надежность бирюзовых волос проверили 30-секундным подиумным променадом — они не отвалились, но то и дело падали на глаза. Чтобы не потерпеть бьюти-фиаско и не оставить челку, допустим, в метро, лучше «сажать» ее руками мастера — так она точно сохранится хотя бы на вечер и не будет выглядеть искусственной и смешной.
Алексей Осипчук
владелец студии PARK BY OSIPCHUK
«Накладные челки полностью меняют образ, контрастируя с основным цветом и подчеркивая иную текстуру волос. Задача стилиста при работе над этой прической — подобрать правильный оттенок и прикрепить челку так, чтобы она смотрелась максимально натурально. Благодаря ей можно не только выглядеть по-другому, но и варьировать стрижку от рваной до более гладкой».
Глиттер
В «блестяшки» на Неделях моды опускали не только платья, джемперы и юбки, но и лица моделей: они сияли с губ, век, скул и ямочек щек. Диско-эпоха, кажется, не закончится никогда, но если раньше глиттер шел вкупе с возрожденным интересом к 80-м, то сегодня вернулся вместе с образами из нулевых (Пэрис Хилтон очень любила блестки!).
Светлана Тилишевская
Топ-стилист студии PARK BY OSIPCHUK:
«На прошедших Неделях моды одни визажисты выделяли глиттером губы, другие даже линию бровей. Но чаще всего он встречался на веках. Обращаться к этому макияжу стоит только на яркие вечеринки — не каждая девушка может позволить себе блистать на учебе и в офисе. Плюс, не забывать о том, что все детали образа должны дополнять друг друга и при этом не быть в избытке. Если у вас сияющие веки, не стоит красить губы в красный или ярко-розовый цвет».
Низкий хвост
По мере перехода от одного фэшн-десятилетия к другому, линия прически падала: сначала это был небрежный высокий хвост для аэробики и танцев (80-е, 90-е годы), а после — консервативный вариант с «зализанными» волосами. Вот только делают его не очень традиционно: чтобы избежать «петухов» и просунуть хвост в пластиковый тубус, Сэм Макнайт на показе Сhanel воспользовался обыкновенным пылесосом.
Кристина Селякова
эксперт студии PARK BY OSIPCHUK:
«Практичная и универсальная укладка подходит для волос практически любой длины. Причем необычные приемы выполнения делают прическу более стильной и уникальной. Можно создать ее без стайлера, как более распущенный вариант, или использовать разглаживающие средства и гели. Также очень актуальны укладки с мокрым эффектом».
Аппликации на лице
Стразы, камни, бахрома — что только не лепили стилисты на лица моделей: у одних брендов они разбавляли минималистичные луки, а у других — перекликались с декором на платьях. Хороший вариант, если вам надоел стайлинг аксессуарами: аппликации и стоят гораздо дешевле и «внедрить» в лук их намного проще. Главное — найти хороший эффективный клей (скажем сразу: «Момент» не подойдет).
Алексей Осипчук
владелец студии PARK BY OSIPCHUK
«Если вы решили дополнить лук подобным элементом, следите за тем, чтобы это было уместно, и на вечеринке вы не выглядели жертвой моды. В этом случае лучше обратиться к профессионалу, который уже не раз работал с декоративными аппликациями и знает, как поместить их на лицо без вреда для кожи».
Фото: vogue.com
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