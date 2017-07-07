10 косметических средств для нашего промозглого лета

Роликовая SOS-маска, Kenzo

Новым роллером на основе растительной воды имбиря, как «ластиком» в «Фотошопе», можно стирать с лица лишнее — складки, синяки под глазами и тусклый цвет. С одной важной поправкой: минеральный коктейль из цинка, меди и магния лучше всего подавать охлажденным.