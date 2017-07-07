Бьюти-редактор «Собака.ру» Алла Шарандина вдохновилась обманчивым солнцем и выбрала масло и спреи для идеального загара, а также средства, которые понадобятся коже вне зависимости от хорошей или плохой погоды.
10 косметических средств для нашего промозглого лета
Сыворотка Super Serum Advance+, Is Clinical
Усилиями шаферов из лаборатории IS Clinical чистый стабилизированный витамин C наконец сделал предложение меди, которая до сих пор окисляла его и не давала спокойной жизни. Вместе новая парочка — мощная антиоксидантная сила.
Роликовая SOS-маска, Kenzo
Новым роллером на основе растительной воды имбиря, как «ластиком» в «Фотошопе», можно стирать с лица лишнее — складки, синяки под глазами и тусклый цвет. С одной важной поправкой: минеральный коктейль из цинка, меди и магния лучше всего подавать охлажденным.
Сыворотка Vitamine C, Novexpert
Укрепляющая сыворотка-бустер содержит витамин С в самой высокой, 25%-ной концентрации. А ее упаковка — личную подпись профессора Даниэля Коллетта, которой гарантированы стабильность и гипоаллергенность препарата.
Крем Glow Creme, Erborian
Корейский «сиятор» с экстрактом лакрицы и витамином Е горит на работе: на полный день он увлажняющий крем, на утренние полставки — база под макияж, по выходным — хайлайтер.
Тонер Reine Blanche, L’Occitane
Неприметный белесый цветочек — на самом деле Белая Королева косметики. Благодаря исключительному содержанию аскорбиновой и салициловой кислот, экстракт органической таволги из верхнего Прованса стирает пигментные пятна с уставшей от солнца кожи.
Масло Terracotta Huile sous le Vent, Guerlain
Нежирное летучее масло для лица, тела и волос готовит их к загару. Но совсем на нем не настаивает: может просто увлажнить, окутать ароматом цветка тиаре и разрешить остаться дома.
Солнцезащитный крем Sun Protection Face Cream SPF 50, Natura Siberica
Питательный крем содержит святую троицу антиоксидантов: витамин С, экстракты облепихи и родиолы розовой.
Солнцезащитный карандаш-стик UVB 30 Stick Solaire Special Zones, Clarins
Всем известно, что уши и нос сгорают первыми. Но карандашом-стиком Clarins можно начертить другой расклад. Выдающиеся части лица защитят воск подсолнуха, витамин Е, масла манго и карите в его составе.
Спрей Sun Sport, Lancaster
Водоотталкивающий солнцезащитный спрей разливает по коже холодок, понижая ее температуру примерно на 10 градусов. А потом «умные» полимеры высвобождают производные метанола, запуская отряд мурашек.
Линейка Total Lift, Swiss Line
В серию Total lift вошли четыре средства: легкий, насыщенный и супернасыщенный дневные кремы для разных типов кожи и универсальный ночной гель-бальзам интригующего фиолетового цвета. Главное биоинженерное орудие в составе кремов — ресвератрол, который виноград и рейнутрия японская выделяют, отражая атаки грибов и бактерий. Это вещество уменьшает воспалительные реакции кожи и помогает расти клеткам коллагена. Лайфхак: действие косметики поддержит бокал красного вина — в нем миллиграмм чистого ресвератрола.
Текст: Алла Шарандина
Фото: Архивы пресс-служб
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