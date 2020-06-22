Интернет-программа в карантине: чем заняться с 22 по 28 июня

Лекции и образование

Курс по психолингвистике

Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь.

Интервью и встречи

Документальный фильм-интервью об Александре Сокурове

На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».

Искусство

Выпуск «Музеи открылись!», подкаст «С понедельника»

16 июня московский музей «Гараж» и его библиотека возобновили свою работу. В подкасте рассказывают о новых правилах для комфортного и безопасного посещения пространства.

Театр

Опера «Сатьяграха», Метрополитен-опера

2:30

С 2:30 22 июня и до 1:30 23 июня Метрополитен-опера показывает «Сатьяграху» Филипа Гласса. Партию Махатма Ганди исполняет Ричард Крофт.

Спектакль «Павшие и живые», Театр на Таганке

Театр на Таганке выложил в открытый доступ онлайн-спектакль «Павшие и живые» в постановке Анатолия Васильева по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко.

Спектакль «Перед заходом солнца», «Старый дом»

18:00

Новосибирский театр «Старый дом» покажет спектакль по пьесе Герхарта Гауптмана в постановке Антона Маликова.

Спектакль «Трамвай “Желание”», Театр им. Ленсовета

19:00

Театр имени Ленсовета начинает неделю спектаклем по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Олега Левакова. Он будет доступен на странице театра во «ВКонтакте» еще сутки.

Спектакль «Росмерсхольм», Бургтеатр

19:00

Венский Бургтеатр показывает «Росмерсхольм» Ибсена в постановке Петера Цадека. Он останется в открытом доступе еще на 24 часа.

Опера «Хованщина», Венская опера

21:00

На сайте Венской оперы пройдет трансляция оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке Льва Додина. Дирижер — Семен Бычков.

Балет «Коппелия», «Линкольн-центр»

21:00

«Линкольн-центр» проведет трансляцию балета «Коппелия» в хореографии Джорджа Баланчина и Александры Даниловой на музыку Лео Делиба. Запись можно посмотреть до 14 июля.

Спектакль «Священный талисман», Театр «Практика»

21:00

Театр «Практика» совместно с Еврейским музеем и центром толерантности покажут фильм-спектакль «Священный талисман» в постановке Михаила Плутахина.

Онлайн-читка «Близкие друзья», «Сатирикон»

21:00

Театр «Сатирикон» покажет онлайн-читку повести Евгения Водолазкина «Близкие друзья». Режиссер – Сергей Сотников. Художник – Марфа Гудкова. В ролях — Даниил Пугаев, Ярослав Медведев, Алена Разживина, Ульяна Лисицина, Павел Алексеев.

Кино и сериалы

«Перри Мейсон»

Новая версия адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз. Подробнее о нем здесь.

Еда

«Наполеон» от Александра Селезнева и Ники Белоцерковской

Издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская совместно с шеф-кондитером Александром Селезневым готовит неклассический торт «Наполеон».

Дети

Мюзикл «Карлик Нос», «Театр-Театр»

Пермский «Театр-Театр» выложил запись мюзикла Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. Спектакль предназначен для детей от 6 лет.