«Собака.ru» составила подробную программу на неделю, что посмотреть и чему научиться: от онлайн-версии фестиваля Geek picnic с лекциями про коронавирус и не только до отличных сериалов «Перри Мейсон» и «Политик».
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 22 по 28 июня
Понедельник, 22 июня
Лекции и образование
Курс по психолингвистике
Подготовленный междисциплинарной командой во главе с доктором биологических и филологических наук Татьяной Черниговской курс о языке как средстве мышления и коммуникации подойдет и студентам, и всем, кто интересуется, как устроена наша речь.
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью об Александре Сокурове
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Выпуск «Музеи открылись!», подкаст «С понедельника»
16 июня московский музей «Гараж» и его библиотека возобновили свою работу. В подкасте рассказывают о новых правилах для комфортного и безопасного посещения пространства.
Театр
Опера «Сатьяграха», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 22 июня и до 1:30 23 июня Метрополитен-опера показывает «Сатьяграху» Филипа Гласса. Партию Махатма Ганди исполняет Ричард Крофт.
Спектакль «Павшие и живые», Театр на Таганке
Театр на Таганке выложил в открытый доступ онлайн-спектакль «Павшие и живые» в постановке Анатолия Васильева по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко.
Спектакль «Перед заходом солнца», «Старый дом»
18:00
Новосибирский театр «Старый дом» покажет спектакль по пьесе Герхарта Гауптмана в постановке Антона Маликова.
Спектакль «Трамвай “Желание”», Театр им. Ленсовета
19:00
Театр имени Ленсовета начинает неделю спектаклем по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Олега Левакова. Он будет доступен на странице театра во «ВКонтакте» еще сутки.
Спектакль «Росмерсхольм», Бургтеатр
19:00
Венский Бургтеатр показывает «Росмерсхольм» Ибсена в постановке Петера Цадека. Он останется в открытом доступе еще на 24 часа.
Опера «Хованщина», Венская опера
21:00
На сайте Венской оперы пройдет трансляция оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке Льва Додина. Дирижер — Семен Бычков.
Балет «Коппелия», «Линкольн-центр»
21:00
«Линкольн-центр» проведет трансляцию балета «Коппелия» в хореографии Джорджа Баланчина и Александры Даниловой на музыку Лео Делиба. Запись можно посмотреть до 14 июля.
Спектакль «Священный талисман», Театр «Практика»
21:00
Театр «Практика» совместно с Еврейским музеем и центром толерантности покажут фильм-спектакль «Священный талисман» в постановке Михаила Плутахина.
Онлайн-читка «Близкие друзья», «Сатирикон»
21:00
Театр «Сатирикон» покажет онлайн-читку повести Евгения Водолазкина «Близкие друзья». Режиссер – Сергей Сотников. Художник – Марфа Гудкова. В ролях — Даниил Пугаев, Ярослав Медведев, Алена Разживина, Ульяна Лисицина, Павел Алексеев.
Кино и сериалы
«Перри Мейсон»
Новая версия адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз. Подробнее о нем здесь.
Еда
«Наполеон» от Александра Селезнева и Ники Белоцерковской
Издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская совместно с шеф-кондитером Александром Селезневым готовит неклассический торт «Наполеон».
Дети
Мюзикл «Карлик Нос», «Театр-Театр»
Пермский «Театр-Театр» выложил запись мюзикла Лоры Квинт «Карлик Нос» в постановке Бориса Мильграма. Спектакль предназначен для детей от 6 лет.
Вторник, 23 июня
Лекции и образование
Реализм и мистицизм в русской литературе Серебряного века
Литературовед, доктор филологических наук и профессор СПбГУ Борис Валентинович Аверин на основе курса своих лекций записал аудиоподкаст про Серебряный век.
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью о Марке Захарове
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Лекция «Сады Малаги», Русский музей
16:30
Биолог и директор исследований Ботанического и Исторического садов Ла Консепсьон в Малаге Бланка Лассо де ла Вега расскажет об их особенностях — в этом городе находится филиал Русского музея.
Театр
Опера «Травиата», Метрополитен-опера
2:30
С 2:30 23 июня и еще 20 часов Метрополитен-опера показывает оперу Верди в постановке Вилли Деккера. Когда-то Виолетту в этом спектакле пела Анна Нетребко, но в версии, которую транслируют, в партии блистает Соня Йончева.
Спектакль «Маленький остров», Королевский Национальный театр
До 25 июня Королевский Национальный театр показывает постановку Руфуса Норриса по роману британской писательницы Андреа Леви. Это история о том, как в послевоенном Лондоне пересекаются судьбы очень разных людей, за которыми наблюдает незаконнорожденная мулатка Хортенс.
Опера «Дон Карлос», Венская опера
До 24 июня Венская опера показывают оперу «Дон Карлос» Джузеппе Верди в постановке Даниэле Аббадо. Дирижер — Мюнг-Вун Чунг.
Спектакль «Circo Ambulante», Театр Наций
Постановка Андрея Могучего и Максима Исаева (театр «АХЕ») с Лией Ахеджаковой в главной роли. Смотреть запись здесь.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Post Scriptum», Театр-студия «Грань»
Новокуйбышевский Театр-студия «Грань» до конца театрального сезона открыл доступ к спектаклю по пьесе Жана-Поля Сартра «Huis clos» в постановке Дениса Бокурадзе.
Кино и сериалы
«Политик»
Неутомимый Райан Мерфи продолжает отрабатывать свой эксклюзивный контракт с Netflix. Шоураннер выпускает второй сезон успешного сериала про политические интриги уровня «Карточного домика» в обычной американской школе. На этот раз ставки выше — Пэйтон Хобарт (Бен Платт) перебрался в Нью-Йорк.
Еда
Советы от Арама Мнацаканова
Создатель Probka Family учит соблюдать режим, худеть и дает другие советы для здорового образа жизни.
Дети
Аудио-мультсериал «Приключения Пиноккио», БДТ им. Товстоногова
БДТ выложил 13 эпизодов аудио-мультсериала по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» в постановке Александра Никанорова при музыкальном сопровождении Юрия Андреева и Егора Лемана.
Среда, 24 июня
Лекции и образование
Франция эпохи Сартра, Годара и Брижит Бардо
Междисциплинарный курс – микс из литературы, философии и кино Франции 1950–60-х: все, чем жила страна – от культа Брижит Бардо и кинодебюта Жан-Люка Годара до студенческих протестов.
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью об Олеге Табакове
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Открытие нового сезона «Винзавода»
На прошлой неделе на «Винзаводе» в Москве открылась выставка художников, участвующих в проекте «Открытые студии»: много современной живописи, объектов и размышлений на злобу дня. Для тех, кто не был на вернисаже, записали подробную видео-экскурсию.
Театр
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
Спектакль «Гамлет», фестиваль «Театртреффен»
До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю Йохана Симонса по пьесе Шекспира с выдержками из «Гамлет-машины» Хайнера Мюллера. В главной роли — Сандра Хюллер.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Кино и сериалы
Фильм «Акрам Хан: Родом из Карри Хауса»
До 25 июня (запись исчезнет в 21:00!) смотрим фильм-танец про знаменитого британского хореографа с бангладешскими корнями Акрама Хана.
Еда
Банановый хлеб от Николя Ламбера
Шеф-кондитер Four Seasons представляет свою версию главной карантинной выпечки.
Дети
Спектакль «Рикки-Тикки-Тави», Большой театр кукол
На странице петербургского БТК во «ВКонтакте» доступна запись спектакля Руслана Кудашова по мотивам рассказа Киплинга.
Четверг, 25 июня
Лекции и образование
Конференция «Бренды регионов: динозавры, драконы, слоны и другие»
19:00
Ассоциации выпускников СПбГУ проведет конференцию о связи внутреннего туризма с палеонтологией и фольклором. Подробности и регистрация здесь.
Искусство
Выставка Дженды Флюид (Антонины Баевер) «Нечистая сила искусства», MYTH gallery
Выставку в форме торжественного суаре, посвященного судьбам Петербурга в контексте мировой культуры, теперь можно посетить офлайн по новым правилам: со вторника по пятницу, один час — один человек, средства защиты обязательны.
Театр
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
21:00
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Опера «Волнения на Таити», Opera North
До 30 июня в Библиотеке оперных видеозаписей OperaVision доступен спектакль Opera North «Волнения на Таити» Леонарда Бернстайна в постановке Мэтью Эберхардта. Дирижер — Тобиас Рингборг.
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Нидерландская национальная опера
До 14 августа можно посмотреть оперу Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Марк Альбрехт.
Спектакль «Фрекен Жюли», Театр Наций
«Фрекен Жюли» в постановке Томаса Остермайера по пьесе Августа Стриндберга с Чулпан Хаматовой, Евгением Мироновым и Юлией Пересильд в главных ролях.
Спектакль «Персона», фестиваль «Театртреффен»
До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Персона» по фильму Ингмара Бергмана в постановке Анны Бергман, дочери великого шведского режиссера.
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Кино и сериалы
«Почти знамениты»
С четверга в онлайн-прокат выходит британская комедия про хоровое пение как средство от всех проблем. В главной роли фильма — Кристин Скотт Томас («Темные времена», «Дрянь»).
«Время приключений: Далекие земли»
Долгожданный проект для фанатов закончившегося два года назад «Времени приключений» — мини-сериал, посвященный отдельным героям это вселенной: видеоприставке БиМО, принцессе Бубльгум и Марселин, Мятному Лакею, Джейку и Финну.
Концерты и музыка
Фестиваль «All In WA»
5:00
В ночь с 24 на 25 июня пройдет благотворительный фестиваль, на котором выступят музыканты из Сиэтла. Среди них — Pearl Jam, Дэйв Мэтьюс, Брэнди Карлайл и другие.
Еда
Как заварить дрип-кофе
Команда Sibaristica учит заваривать вошедший на карантине в моду кофе в пакетах. Там все очень просто, но есть ньюансы.
Дети
«Момо, маленький цирк», Баварская опера
До 8 августа Баварская опера открыла доступ к 30-минутному музыкальному кукольному спектаклю для детей от 4 до 7 лет «Момо, маленький цирк» кукловода Лоренца Зайба.
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Яна Тумина
Пятница, 26 июня
Лекции и образование
Антропология чувств
Лекции антрополога Марии Пироговской посвящены не только зрению, слуху, вкусу, обонянию и осязанию, но и тем чувствам, о которых вы и не подозревали. Не менее захватывающие тут бонусные материалы: например, исследование, чего больше в прозе Булгакова – водки или колбасы, черного или желтого.
Искусство
Лекция «Мекка коллекционеров», Пушкинский музей
14:00
Зрители узнают о Париже 1920-х, который воспевал Хемингуэй, — как он превратился в место, где коллекционеры находят своих художников.
Театр
Опера «Манон», Метополитен-опера
2:30
С 2:30 26 июня и до 1:30 27 июня Метополитен-опера транслирует историю несчастной любви в версии Лорана Пелли. Манон Леско — Лизетт Оропеса, Шевалье де Грие — Майкл Фабиано.
Спектакль «Виндзорские насмешницы», Шекспировский «Глобус»
Лондонский Шекспировский театр «Глобус» до 29 июня показывает комедию о приключениях Фальстафа. Режиссер Эль Уайл перенес действие в 30-е годы XX века.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
На фестивале «Точка доступа» продолжаются показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Тартюф», фестиваль «Театртреффен»
До 26 июля фестиваль «Театртреффен» открыл доступ к спектаклю «Тартюф» по мотивам комедии Мольера в постановке Клаудии Бауэр и в обработке поп-художника Петерлихта.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Опера «Евгений Онегин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Кино и сериалы
«Сумеречная зона»
Новый сезон третьего по счету перезапуска сериала. Занимался им Джордан Пил («Прочь»), а это дает надежду, что на этот раз выйдет удачно.
Еда
Каша с авокадо и яйцом пашот
Шеф Kuznyahouse Руслан Закиров готовит одну из самых популярных каш в меню — из киноа с авокадо и яйцом пашот.
Дети
Спектакль «Оловянный солдатик», Большой театр кукол
Еще один детский спектакль петербургского БТК – история любви балерины и солдатика в версии Яны Туминой.
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Элизабет Таскер
Суббота, 27 июня
Лекции и образование
Фестиваль Geek picnic
Самый крупный научно-популярный фестиваль России пройдет онлайн. Хедлайнер — астрофизик Элизабет Таскер, но дискуссия о коронавирусе и вакцине от него, конечно, тоже будет. Подробнее здесь.
Интервью и встречи
Документальный фильм-интервью о Галине Волчек
На своем Youtube-канале «Гоголь-центр» выкладывает документальные фильмы своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова из проекта «Титаны».
Искусство
Выставка Андрея Андреева «От зари до зари», Antonov gallery
В экспозиции открывшейся для публики галереи в Петербурге представлена серия графических работ, созданных художником во время пандемии, а также видеоролик, снятый пациенткой обсерватора.
Театр
«Спектакль в коробочке», «Вокруг Да Около» для «Точки доступа»
16:00
Спектакль о Венеции и ее звуках собран в главы, рассыпанные по странице сайта. Зритель может сам решить, как его изучать: самостоятельно или в режиме показа с авторским сопровождением.
Спектакль «Быть Ариэль Ф. Прямой эфир Симон Сенн», «Точка доступа»
21:00
Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует, как связаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Опера «Страсти по Матфею», Гамбургская опера
До 8 июля Гамбургская опера показывает «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха в постановке Ромео Кастеллуччи.
Перфоманс «9 движений»
Российская версия спектакля Штефана Кэги из Rimini Protokoll «9 движений» бесплатно доступна на сайте компании «Импресарио» и в приложении Мобильный Художественный Театр.
Кино и сериалы
«Водоворот»
Снятый специально для стриминг-кинотеатра триллер про серийного маньяка, убивающего подростков. Преступления он обставляет как оккультные ритуалы. В главной роли снялся Владимир Вдовиченков, также в касте — Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова и Владислав Абашин.
Еда
Почему доширак так быстро готовится
Журналист Роман Лошманов рассказывает об изобретении японца Момофуку Андо, подсадившего мир на лапшу быстрого приготовления.
Дети
Детские игры от Ксении Букши
Петербургская писательница знает множество замечательных и очень простых игр для детей разных возрастов. Подробнее здесь и здесь.
Воскресенье, 28 июня
Лекции и образование
Лекция «Два Гамлета Питера Брука»
Все, что вы хотели знать о творчестве великого театрального режиссера Питера Брука, расскажет театровед Алексей Бартошевич.
Интервью и встречи
Чтение рассказов Ренаты Литвиновой
Рената Литвинова проводит Instagram-чтения своих рассказов. Смотреть все части можно в IGTV.
Театр
Спектакль «Идиот», Театр Наций
Театр Наций показывает спектакль по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Максима Диденко с Ингеборгой Дапкунайте в роли князя Мышкина.
Опера «Леди Макбет Мценского уезда», Нидерландская национальная опера
До 11 августа портал OperaVision показывает «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича в постановке Мартина Кушея. Дирижер — Марис Янсонс.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Спектакль «Улыбнись нам, Господи», Театр им. Вахтаногова
Театр им. Вахтаногова показывает архивный спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи» по одноименному роману и книге «Козленок два гроша» Григория Кановича.
Кино и сериалы
«Тьма»
В финальном, третьем, сезоне сериала про путешествия во времени по идее герои должны попробовать закрыть цикл. Но так ли это, пока неизвестно — создатели избегают спойлеров.
Еда
Кыстыбы от Руслана Закирова
Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров готовит классические татарские лепешки.
Дети
Опера «Подключись», Детский музыкальный театр им. Сац
Детский музыкальный театр имени Сац в условиях пандемии создал детскую онлайн-оперу «Подключись». Композитор — Алсу Нигматуллина. Либретто и в режиссура — Надежды Бахшиевой.
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