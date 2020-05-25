«Собака.ru» составила подробную программу по дням недели, что посмотреть и чему научиться на этой неделе: от премьеры спектакля-судебного расследования Александринского театра по пьесе Бориса Акунина до архивной записи оперы «Эрнани» с Дмитрием Хворостовским и фестиваля в поддержку независимых книжных магазинов с участием Ренаты Литвиновой, Бориса Гребенщикова, Евгения Федорова и многих других.
Интернет-программа в карантине: чем заняться с 25 по 31 мая
Понедельник, 25 мая
Лекции и образование
Лекция Сергея Ениколопова «Психология юмора»
17:00
Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов расскажет, что, как и почему мы считаем смешным.
Интервью и встречи
Встреча с Борисом Акуниным
18:00
В прямом эфире «Собака.ru» журналист Александр Малич узнает у писателя Бориса Акунина все о его пьесе «Драма на шоссэ», которую тот написал специально для Александринского театра (премьера уже завтра!).
Онлайн-презентация книги Александра Долинина
19:00
В поддержку магазина «Порядок слов» пройдет онлайн-презентация книги Александра Долинина «„Гибель Запада“ и другие мемы». В ней также примут участие, чтобы рассказать о памяти культуры, Роман Лейбов, Александр Панченко и Роман Тименчик.
Искусство
Лекция «Кавказская линия в Николаевском Петербурге» Русский музей
16:30
Рассказ об одном загадочном полотне Григория Чернецова, в котором сюжеты переплетаются, как в романе Толстого. Картина посвящена победе в польской компании, а на самом первом ее плане стоят горцы в своих экзотических ярких красно-сине-желтых нарядах, черкесках и шароварах.
Театр
Спектакль «Горбунов и Горчаков», театр «Современник»
К юбилею Бродского театр (24 мая) «Современник» на неделю открыл доступ к спектаклю Каменьковича – одной из важнейших постановок театра за последние десятилетие (в 21:00 31 мая запись удалят). В главных ролях – Никита Ефремов и Артур Смольянинов.
Опер «Манон», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
С 2:30 25 мая и до 1:30 26 мая (по московскому времени) Метрополитен-опера будет транслировать архивную видеозапись оперы Жюля Массне «Манон» в постановке Лорана Пелли, дирижер – Фабио Луизи. Главные партии исполняют Анна Нетребко, Петр Бечала, Пауло Шот и Дэвид Питтсингер.
Спектакль «Кафка», «Гоголь-центр»
15:00
Драматург Валерий Печейкин написал на основе биографии Кафки абсурдную пьесу, которую поставил Кирилл Серебренников.
Спектакль «Река Потудань», Псковский театр драмы им. Пушкина
19:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля пройдет трансляция спектакля Псковского академического театра драмы имени Пушкина — по повести Андрея Платонова в постановке Сергея Чехова.
Спектакль «Троил и Крессида», Театр им. Вахтангова
19:00
Театр имени Вахтангова покажет спектакль Римаса Туминаса «Троил и Крессида» по пьесе Шекспира. Запись будет доступна еще двое суток после показа.
Спектакль «Макбет», Театр Талия
20:00 (мск)
Гамбургский театр Талия покажет спектакль Люка Персеваля «Макбет» по пьесе Уильяма Шекспира. Запись будет доступна еще сутки.
Балеты «Литургия» и «Карусель», New York City Ballet
До 26 мая New York City Ballet показывает балеты Кристофера Уилдона «Литургия» на музыку Арво Пярта и «Карусель (Танец)» на музыку из одноименного мюзикла Ричарда Роджерса.
Опера «Дон Жуан», Венская опера
21:00 (мск)
Венская опера проведет трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Жана-Луи Мартиноти, дирижер – Адам Фишер. В ролях – Саймон Кинлисайд, Сорин Колибан и Ирина Лунгу. Запись доступна в течение еще 72 часов.
Кино и сериалы
Короткометражка Дэвида Линча Fire (Pozar)
На прошлой неделе Дэвид Линч выложил в YouTube свою короткометражку 2015 года Fire (Pozar). Посмотреть ее можно здесь.
Концерты и музыка
Концерт Дельфина
19:00
Музыкант Андрей Лысиков прошел путь от хип-хоп группы «Мальчишник» до сольного и предельного личного проекта Дельфин. В понедельник он выступит в прямом эфире.
Концерт Оли Ч.
19:00
Инди-поп певица Оля Ч. выступит онлайн в прямом эфире. Концерт пройдет в рамках World Online Festival.
Еда
Как готовят узбекский плов
Блогер Денис Алешин более полугода путешествует по Узбекистану и снимает видео о местных обычаях и нравах. Вот его ролик о том, как делают плов.
Спорт
Упражнения от создательницы Sekta Оли Маркес
По просьбе «Собака.ru» певица и создательница школы идеального тела Sekta Оля Маркес выбрала шесть очень простых, но действительно работающих упражнений.
Дети
Спектакль «Звездный мальчик», театра Et Ceterа
15:00
Проект «Большие гастроли-онлайн» покажет спектакль столичного театра Et Ceterа для детей от 8 лет — «Звездный мальчик» по Оскару Уайльду в сценической редакции Роберта Стуруа и постановке Гурама Брегадзе.
Вторник, 26 мая
Лекции и образование
Лекция Льва Лурье «Чего Петербургу не хватает для полного счастья»
19:30
Главный культуртрегер и историк Петербурга Лев Лурье прочтет накануне Дня города лекцию о том, чего же не хватает его архитектуре и не только.
Интервью и встречи
Видеопортрет Кристофера Нолана
На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – создатель «Начала» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан.
Искусство
Онлайн-выставка «Маски: грани традиции», Этнографический музей
Экскурс в историю главного аксессуара сезона и источник вдохновения одновременно: зрителям показывают шаманские, святочные, масленичные маски, немного пугающие маски-личины — по сравнению с коллекцией музея костюм чумного доктора покажется вам милым зайчиком.
Театр
Спектакль «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство», Александринский театр
19:00
Александринка покажет онлайн-премьеру – детективный перфоманс по специальной написанной для театра пьесе Бориса Акунина. В состав присяжных войдут актриса Мария Миронова, режиссер Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, историк и журналист Николай Сванидзе. В роли участников процесса – артисты Игорь Волков, Анна Блинова, Петр Семак и многие другие. Показ будет благотворительным.
Спектакль «Зимняя сказка», МДТ – Театр Европы
19:00
Постановка британца Деклана Доннеллана с Петром Семаком, Владимиром Захарьевым и Натальей Акимовой получил престижную Театральную премию имени Лоуренса Оливье.
Спектакль «Калигула», Театр Наций
С 24 мая (и еще три недели) доступна запись спектакля Эймунтаса Някрошюса «Калигула». Заглавную роль исполняет Евгений Миронов, получивший за нее «Золотую маску» как лучший актер в драме.
Спектакль «Река Потудань», Псковский театр драмы им. Пушкина
13:00
В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля пройдет трансляция спектакля Псковского академического театра драмы имени Пушкина — по повести Андрея Платонова в постановке Сергея Чехова.
Спектакль «Отцы и дети», Театр «Гешер»
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет спектакль израильского театра «Гешер» по роману Тургенева в постановке Йехезкеля Лазарова.
Спектакль «Макбет», «Берлинер Ансамбль»
До 28 мая на сайте «Берлинер Ансамбля» показывают спектакль Михаэля Тальхаймера «Макбет» по Хайнеру Мюллеру.
Спектакль «Комедия ошибок», Лондонский Шекспировский театр «Глобус»
До 31 мая доступна запись спектакля «Комедия ошибок» в постановке Бланш МакИнтайр. В ролях – Мэтью Нихэм, Саймон Харрисон, Джейми Уилкс, Броди Росс, Питер Хэмилтон Дайер и Джеймс Лоренсон.
Опера «Галантная Индия», Парижская национальная опера
До 9 октября Парижская опера показывает «Галантную Индию» Рамо в постановке Клемана Кожитора, дирижер – Леонардо Гарсия Аларкон.
Балет «Связанный c» ( Bound to), Балет Сан-Франциско
До 29 мая Балет Сан-Франциско показывает балет «Связанный c» / Bound to на музыку Китона Хэнсона в постановке Кристофера Уилдона.
Опера «Осуждение Фауста», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
С 2:30 26 мая и до 1:30 27 мая (по московскому времени) Метрополитен-опера показывает постановку Робером Лепажем оперы Берлиоза. Маргарита – Сюзан Грэм, Фауст – Марчелло Джордани, Мефистофель – Джон Релья, дирижер – Джеймс Ливайн.
Мода
Курс «Мода и кино в XX веке», MMOMA Cinema
19:30
Курс историка кинокостюма Анны Баштовой о том, как кино и фэшн-индустрии влияли друг на друга на протяжении всего XX века. Начнут лекцией — о первом кино-визажисте Голливуда Максе Факторе, кино-стилисте Адриану, а также о кино-брюнетках, блондинках и других звездах.
Кино и сериалы
«Сквозь снег»
Многострадальная сериальная адаптация фильма недавнего «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства она успела дважды сменить канал и команду. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли.
Концерты и музыка
Симфонический перфоманс «Реквием»
Редкая запись – срежиссированный Кириллом Серебренниковым перфоманс был исполнен только один раз в МХТ им. Чехова. Дирижер – Теодор Курентзис.
Еда
Рецепты «Марчеллис»
Команда сети «Марчеллис» запустила на своем сайте специальный раздел с видео-рецептами от бренд-шефа сети Никиты Шачнева.
Спорт
Домашние тренировки
«Яндекс. Эфир» проводит тренировки с лучшими спортсменами – от фигуристки Алины Загитовой до бодибилдера Юрия Голубева и футболиста Евгения Алдонина.
Среда, 27 мая
Лекции и образование
Лекция Дмитрия Мамулии «Время и темнота»
19:00
В поддержку книжного магазина «Порядок слов» режиссер Дмитрий Мамулия прочтет лекцию о том, почему «внутреннее время» героев фильмов не совпадает с хронологическим.
Лекция Юрия Быкова «Профессия: режиссер»
19:00
Автор фильмов «Дурак», «Майор» и «Жить» Юрий Быков в рамках образовательной программы фестиваля «Кинолес 2020» расскажет о сложностях режиссерской профессии. Регистрация на событие здесь.
Интервью и встречи
Встреча с создателями фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
17:00
В среду создатели основанной на комиксе картины «Майор Гром: Чумной Доктор» в прямом эфире представят ее трейлер. Ведущими станут креативный продюсер фильма Роман Котков и Любовь Аксенова, сыгравшая главную женскую роль — журналистку Юлю Пчелкину. О съемках также расскажут актеры Тихон Жизневский (майор Игорь Гром), Александр Сетейкин, Михаил Евланов, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и Олег Чугунов.
Искусство
Лекции о праздновании 100, 200, 250 и 300-летия Петербурга
К очередному дню рождения города, который мы проведем без массовых гуляний и празднований, Музей истории Санкт-Петербурга подготовил аудиолекции о том, как проходило это действо в прошлом: от 1803 года до совсем недавнего 300-летнего юбилея.
Вебинар Ксении Малич «Ох уж эти ваши постмодернистские штучки!», школа Masters
16:00
Любите смешение несмешиваемого в архитектуре и симпатизируете капиталистическому романтизму 1990–2000-х? Историк архитектуры и куратор эрмитажных выставок Захи Хадид и Сантьяго Калатравы Ксения Малич расскажет о важнейших экспериментах архитектуры постмодернизма с ее запретными и даже сомнительными ходами.
Лекция «Программируемая архитектура Леонардо Моссо», музей «Гараж»
19:00
Историк искусства Ольга Шпилько расскажет о концепциях структурного проектирования и экологичной программируемой архитектуры итальянца Леонардо Моссо, а также их воплощении в музейных и урбанистических проектах.
Театр
Опера «Эрнани», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
Дмитрий Хворостовский, Анджела Мид и Марчелло Джордани в редко исполняемой опере Джузеппе Верди «Эрнани». Классический костюмный спектакль Пьера Луиджи Самаритани можно посмотреть во временной слот с 2:30 27 мая и до 1:30 28 мая (по московскому времени).
Спектакль «Трамвай “Желание”», Young Vic
До 28 мая театр Young Vic открыл доступ к постановке по пьесе Теннесси Уильямса в версии режиссера Бенедикта Эндрюса. В главной роли Бланш – Джиллиан Андерсон. На сцену также выходят Бен Фостер и Ванесса Кирби.
Спектакль «Отцы и дети», Театр «Гешер»
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет спектакль израильского театра «Гешер» по роману Тургенева в постановке Йехезкеля Лазарова.
Спектакль «Дом», Театр Эстрады им. А. Райкина
19:00
В День города в Петербурге театр Эстрады им. А. Райкина покажет постановку по пьесе Евгения Гришковца с Юрим Гальцевым в главной роли.
Спектакль «Пиковая дама», Новокузнецкий драматический театр
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Новокузнецкого драматического театрав постановке Андрея Сидельникова.
Спектакль «Энергичные люди», БДТ им. Товстоногова
Смотрим в рамках проекта «БДТ.Digital» архивные спектакли. «Энергичные люди» – постановка 1974 года Георгием Товстоноговым повести Василия Шукшина.
Балет «Анастасия», Королевский театр Ковент-Гарден
До 28 мая Королевский театр Ковент-Гарден показывает балет «Анастасия» на музыку Петра Чайковского и Богуслава Мартину в хореографии Кеннета МакМиллана.
Опера «Евгений Онегиин», Komishe Oper
До 27 июля берлинская Komishe Oper открыла доступ к опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Барри Коски.
Цикл «Кольцо нибелунга», Нидерландская национальная опера
До начала июня Нидерландская национальная опера будет показывать цикл «Кольцо нибелунга» Рихарда Вагнера в постановке Пьера Оди. До 4 июня «Золото Рейна», дирижер – Хартмут Хенхен; до 5 июня «Валькирия», дирижер – Марк Альбрехт; до 6 июня — «Зигфрид», дирижер – Хартмут Хенхен, а до 7 июня — «Гибель богов», дирижер – Хартмут Хенхен.
Кино и сериалы
«Светила»
В драме, основанной на одноименной книге обладательницы Букеровской премии Элеанор Катто, Ева Грин играет хозяйку борделя. Остальной каст не менее блестящий — Ив Хьюсон («Больница Никербокер»), Химеш Патель («Yesterday») и Мартон Чокаш («Царство небесное»).
Еда
Фокачча от Гордона Рамзи
Рецепт любимой выпечки – фокаччи с оливками, томатами и розмарином – от великого британского шефа.
Спорт
Занятия от соцсети «ВКонтакте»
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила платформу «Тренировки». На ней пользователи могут заниматься спортом под руководством профессиональных спортсменов, танцоров, фитнес-тренеров и хореографов.
Четверг, 28 мая
Лекции и образование
Мастер-классы Камы Гинкаса
До 1 июня МТЮЗ выложил в открытый доступ первые две видеозаписи мастер-класса режиссера Камы Гинкаса «”Три сестры” Чехова. Действенный разбор».
Интервью и встречи
Неизданный рассказ Людмилы Улицкой «Авиафантазия»
Писательница Людмила Улицкая подарила фонду AdVita, помогающему людям с онкологическими заболеваниями, свой неизданный рассказ «Авиафантазия». Послушать его можно здесь.
Искусство
Лекция об арт-объединении «Союз молодежи», Русский музей
16:30
Лекция Александра Кибасова по мотивам лучшей выставки музея прошлого года о русском авангарде — о позабытом (и очень зря!) объединении в которое в разные годы входили Матюшин и Гуро, Малевич и Филонов, Ларионов и Гончарова.
Лекция публичной программы Рижской биеннале RIBOCA
19:00
Биеннале contemporary art на берегу Балтийского моря с эко-флером должна была стать летним must-have петербуржцев, но из-за пандемии перекочевала в онлайн. Исследователь Тобиас Рис прочтет лекцию «Заметки о природе (осмысляя человека в рамках не-человеческого)» о том, как люди научились отделять себя от природы.
Garage art book fair
19:00
Главное российское событие в мире art books и зинов в онлайн-формате каждую неделю приглашает издателей и авторов. На этот раз — редактора импринта книг о фотографии «Клаудберри» Марию-Анну Гущину и Ксению Диодорову — сооснователя петербургской дизайн-студии «Gonzo design».
Театр
Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера
2:30 (мск)
С 2:30 28 мая и до 1:30 29 мая (по московскому времени) Метрополитен-опера показывает архивную постановку Джанкарло Менотти 1980 года. В заглавной партии – Рената Скотто. В роли кавалера де Грие – Пласидо Доминго.
Спектакль «Макбетт», театр «Сатирикон»
И вновь «Макбетт», но теперь не по Шекспиру, а Ионеско и в версии Юрия Бутусова. Спектакль был его столичным дебютом. Запись доступна до 29 мая.
Спектакль «Пиковая дама», Новокузнецкий драматический театр
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Новокузнецкого драматического театрав постановке Андрея Сидельникова.
Спектакль «Чайка», МДТ – Театр Европы
19:00
Постановка Льва Додина 2001 года. Аркадину в этой версии играет Татьяна Шестакова, Заречную – Ксения Раппопорт, Треплева – Александр Завьялова.
Спектакль «Белая гвардия», МХТ им. Чехова
Телеверсия спектакля по пьесе Михаила Булгакова. В ролях – Константин Хабенский, Иван Жидков, Наталья Рогожкина, Валерий Трошин Михаил Пореченков, Анатолий Белый и многие другие.
Спектакль «Молодость», Тюменский Большой драматический театр
19:00
Режиссер Данил Чащин поставил в Тюменском БДТ спектакль по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Его покажут на XXVII Пушкинском фестивале онлайн.
Спектакль «Войцек», Национальный театр Латвии
20:00
В своих соцсетях «Гоголь-центр» транслирует постановку художественного руководителя Кирилла Серебренникова для Национального театра Латвии. В России эта версия пьесы Бюхнера была на фестивале «Территория».
Спектакль «Выбрать троих», Мастерская Петра Фоменко
Мастерская Петра Фоменко открыла доступ к премьерной записи онлайн-спектакля Евгения Каменьковича «Выбрать троих» по пьесе Дмитрия Данилова.
Балет «Stoic», Балет Гетерборга
До 30 мая на сайте Балета Гетеборга можно посмотреть перфоманс «Stoic» хореографа Сиди Ларби Шеркауи.
Опера «Золушка», Королевский театр Ковент-Гарден
Королевский театр Ковент-Гарден транслирует «Золушку» Россини. Заглавная партия – у Джойс Дидонато. Дирижер — Бертран де Бийи.
Кино и сериалы
«Личная жизнь»
Стриминговый сервис HBO Max (как не сложно догадаться от HBO) стартует с 28 мая ромкомом с Анной Кендрик. Уже известно, что проект будет антологией: в сиквеле о любви и ее отсутствии будут рассказывать уже другие герои.
Концерты и музыка
Симфонический концерт, Пермский театр оперы и балета
19:00
В программе концерта – сочинения Крауса и Моцарта в исполнении оркестра musicAeterna, кларнетиста Сергея Елецкого и солистки Пермской оперы Натальи Кирилловой. За дирижерским пультом — Мартин Зандхофф.
Еда
Брауни без муки и сахара от Режиса Тригеля
Шеф-повар нового ресторана Матильды Шнуровой Bio My Bio готовит полезные брауни (да, такое бывает!).
Пятница, 29 мая
Лекции и образование
Лекция «Электронная и экспериментальная музыка XX и XXI веков», MOMMA
19:00
Композитор и лауреат Премии Шостаковича Арман Гущян расскажет о том, как аналоговые и цифровые методы создания музыки принципиально разные эстетические миры, а также об аспектах «живого» в live-электронике.
Лекция Михаила Мазульса «Сжечь нельзя зачеркнуть: иконоборчество, вандалзим, цензура»
20:00
В поддержку книжного магазина «Порядок слов» научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Михаил Мазульс прочтет лекцию о том, почему исторически уничтожали изображения.
Театр
«Вишневый сад», театр «Буфф дю Нор»
До 1 июня парижский театр «Буфф дю Нор» выложил запись спектакля Питера Брука «Вишневый сад» по пьесе Чехова. В роли Гаева – актер Мишель Пикколи, которого не стало 12 мая.
Спектакль«Молодость», Тюменский Большой драматический театр
13:00
Режиссер Данил Чащин поставил в Тюменском БДТ спектакль по пьесе Тургенева «Месяц в деревне». Его покажут на XXVII Пушкинском фестивале онлайн.
Спектакль «Ромео и Джульетта», «Балтийский дом»
18:00
В своей версии пьесы Шекспира литовский режиссер Оскарас Коршуновас, по его словам, хотел проанализировать, как ненависть разделяет общество.
Спектакль «Гроза», Великолукский драматический театр
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Великолукского драматического театра по мотивам пьесы Островского в постановке Ильи Ротенберга.
Спектакль «Черновик», «Точка доступа»
21:00
Театральный фестиваль «Точка доступа» в пятницу покажет онлайн-постановку Владислава Наставшева «Черновик» по пьесе Сергея Уханова. Интерактивна история, полная семейных тайн и крутых поворотов сюжета, разворачивается в пространстве Zoom-конференции.
Спектакль «Коварство и любовь», МДТ — Театр Европы
Телеканал «Культура» открыл доступ к видеозаписи спектакля Льва Додина «Коварство и любовь» с Елизаветой Боярской, Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт.
Балет, «Зимняя сказка», Королевский театр Ковент-Гарден
До 1 июня на сайте Ковент-Гардена смотрим «Зимнюю сказку» Джоби Тэлбота в хореографии Кристофера Уилдона.
Балет «Танцпол», «Балет Москва»
До 31 мая «Балет Москва» открыл доступ к спектаклю «Танцпол» бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена.
Спектакль «Принцесса Турандот», Театр им. Вахтангова
Театр им. Вахтангова показывает спектакль «Принцесса Турандот» (1971) в постановке Александра Шорина с Юлией Борисовой, Людмилой Максаковой, Михаилом Ульяновым, Юрием Яковлевым и Василием Лановым.
Кино и сериалы
«Центральный парк»
Анимационный мультсериал-мюзикл от создателей «Закусочной Боба» стартует с 29 мая. Место действия на этот раз ограничено нью-йоркским Центральным парком. Здесь живет семья, которая пытается предотвратить его застройку.
Еда
Национальные русские продукты: мак и конопля
Историк русской кухни Максим Марусенков призывает вернуть былую кулинарную славу этим растениям.
Суббота, 30 мая
Лекции и образование
Лекция «В поисках живого тела: Секс в кино за рамками стандартов эротики и порно»
20:00
Кинокритик Алиса Таежная прочтет лекцию в поддержку «Порядка слов» о том, как секс изображается в кино.
Интервью и встречи
Видеопортрет Аньес Варды
На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – режиссер французской новой волны Аньес Варда, которой не стало год назад.
Искусство
Онлайн-занятие «Плакаты» со стрит-артистом Мишей Самеком, MOMMA
17:00
Мастер-класс по созданию плаката в разных техниках и форматах от стикер-гуру Миша Самек, который поселил на набережных и стенах Петербурга мультяшного паренька в оранжевом капюшоне, похожего на Кенни из «Южного парка».
Театр
Спектакль «Гроза», Великолукский драматический театр
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Великолукского драматического театра по мотивам пьесы Островского в постановке Ильи Ротенберга.
Спектакль «Маскарад», «Балтийский дом»
18:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» в субботу покажет архивный спектакль Римаса Туминаса по драме Лермонтова.
Спектакль «Король Лир», МДТ – Театр Европы
19:00
В спектакле Льва Додина (постановка – лауреат «Золотой маски» и «Золотого софита») Гонерилью, одну из дочерей Лира, играет Елизавета Боярская. Эдгара – Данила Козловский.
Спектакль «Пиковая дама. Игра», Театр им. Ленсовета
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию недавней премьеры театра им. Ленсовета – панк-спектакля Евгении Сафоновой.
Спектакль «CLOUDME», «Точка доступа»
21:00
30 мая на фестивале «Точка доступа» стартуют показы спектакля Марии Пацюк и Николая Мулакова. Один из зрителей получит полный доступ к компьютеру перформера: его социальным сетям, письмам, заметкам. И будет решать вопрос для себя, насколько можно нарушить чужие личные границы.
Спектакль «Ад», Vidy-Lausanne
Швейцарский театр показывает спектакль Ромео Кастеллуччи — первую часть трилогии по мотивам «Божественной комедии». В нем жизнь и смерть переплетаются с поп-культурой, а на сцене появляется Энди Уорхол.
Спектакль «Улыбнись нам, Господи», Театр им. Вахтаногова
Театр им. Вахтаногова показывает архивный спектакль Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи» по одноименному роману и книге «Козленок два гроша» Григория Кановича.
Спектакль «Двойное непостоянство», Новосибирский «Глобус»
Новосибирский «Глобус» выкладывает в разделе «Медиа» множество видеозаписей спектаклей. Например, «Двойное непостоянство» Дмитрия Чернякова по пьесе Пьера Мариво.
Кино и сериалы
«Космические войска»
Комедийный сериал со Стивом Каррелом в роли придурковатого генерала, которому поручили отправить отряд американских астронавтов на Луну. В касте – Джон Малкович, Лиза Кудроу и Алексей Воробьев (да-да).
Ризотто от Антонио Фрезы
Шеф-повар и совладелец ресторана Jerome учит, как приготовить ризотто с крабом.
Спорт
12 упражнений от Всемирной организации здравоохранения
В инструкции европейского бюро ВОЗ приведены 12 основных упражнений для поддержания формы и борьбы со стрессом. Всем самоизолировавшимся советуют приседать со стулом, делать планку и упражнение «Супермен».
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Рената Литвинова
Воскресенье, 31 мая
Интервью и встречи
Видеопортрет режиссера Луки Гуаданьино
На сайте Walker art выложены видеоинтервью известных режиссеров. Среди них – автор «Зови меня своим именем» и ремейка «Суспирии» Лука Гуаданьино.
Искусство
Zoom-экскурсия по выставке «Тату/Tatoo», Пушкинский музей
17:00
Онлайн-прогулка с экскурсоводом по экстравагантной и спорной выставке, посвященной этапам развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.
Вебинар Дмитрия Ренанского «Театр художника: Уильям Кентридж», школа Masters
17:00
Критик и куратор Ренанский расскажет о художнике-режиссере, который разрабатывал новые формы и жанры: от лекций-перформансов до постановок, созданных на основе масштабных мультимедийных инсталляций. Кстати, 3 июня пройдет онлайн-премьера его спектакля «Лулу» в «Метрополитен-опера» — самое время подготовиться.
Театр
Спектакль «Пиковая дама. Игра», Театр им. Ленсовета
13:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию недавней премьеры театра им. Ленсовета – панк-спектакля Евгении Сафоновой.
Спектакль «Отелло», «Балтийский дом»
18:00
Завершит неделю литовских режиссеров в «Балтийском доме» — спектакль Эймунтаса Някрошюса о неизбежности трагического финала.
Спектакль «Мария», Омский академический театр
19:00
XXVII Пушкинский фестиваль покажет трансляцию спектакля Омского академического театра – постановку Георгия Цхвиравы по пьесе Бабеля.
Перфоманс в честь дня рождения «Гоголь-центра»
20:00
В воскресенье «Гоголь-центр» покажет театрально-музыкальные перфоманс в честь своего семилетия.
Спектакль «Утиная охота», МХТ им. Чехова
Постановка-бенефис Константина Хабенского – он играет Зилова. Остальной состав не менее звездный – Марина Зудина, Александр Семчев, Михаил Трухин и другие.
Балет «Сад», Нидерландский театр танца
На официальном канале Нидерландского театра танца на Vimeo можно увидеть балет «Сад» на музыку Камиля Сен-Санса в хореографии Мехди Валерски.
«История лошади», Большой драматический театр им. Товстоногова
Культовый спектакль БДТ в постановке Георгия Товстоногова по повести Льва Толстого «Холстомер». Художник спектакля — Эдуард Кочергин.
Спектакль «Павшие и живые», Театр на Таганке
Театр на Таганке выложил в открытый доступ онлайн-спектакль «Павшие и живые» в постановке Анатолия Васильева по мотивам легендарного спектакля Юрия Любимова и Петра Фоменко.
Кино и сериалы
«Рами»
Во втором сезоне автобиографического шоу про жизнь комика-мусульманина Рами Юссефа появится звезда «Зеленой книги» Махершала Али.
Концерты и музыка
Книжный музыкальный фестиваль «Редкие виды»
13:00
В поддержку независимых книжных магазинов пройдет масштабный фестиваль с участием Бориса Гребенщикова, Евгения Федорова, Ренаты Литвиновой, Sirotkin и многих других. Смотреть здесь.
Еда
Как натереть чеснок банковской картой
Ресторанный обозреватель Роман Лошманов делится историей изобретения шведского шеф-повара Хермана Расмусона.
Спорт
5 упражнений от Василия Смольного
ЗОЖ-гуру Петербурга и идеолог проекта «Бешеная сушка» Василий Смольный по просьбе «Собака.ru» рекомендовал пять отличных упражнений, чтобы и в период самоизоляции продолжить влезать в старые джинсы.
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