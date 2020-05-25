Интернет-программа в карантине: чем заняться с 25 по 31 мая

Лекции и образование

Лекция Сергея Ениколопова «Психология юмора»

17:00

Глава отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов расскажет, что, как и почему мы считаем смешным.

Интервью и встречи

Встреча с Борисом Акуниным

18:00

В прямом эфире «Собака.ru» журналист Александр Малич узнает у писателя Бориса Акунина все о его пьесе «Драма на шоссэ», которую тот написал специально для Александринского театра (премьера уже завтра!).

Онлайн-презентация книги Александра Долинина

19:00

В поддержку магазина «Порядок слов» пройдет онлайн-презентация книги Александра Долинина «„Гибель Запада“ и другие мемы». В ней также примут участие, чтобы рассказать о памяти культуры, Роман Лейбов, Александр Панченко и Роман Тименчик.

Искусство

Лекция «Кавказская линия в Николаевском Петербурге» Русский музей

16:30

Рассказ об одном загадочном полотне Григория Чернецова, в котором сюжеты переплетаются, как в романе Толстого. Картина посвящена победе в польской компании, а на самом первом ее плане стоят горцы в своих экзотических ярких красно-сине-желтых нарядах, черкесках и шароварах.

Театр

Спектакль «Горбунов и Горчаков», театр «Современник»

К юбилею Бродского театр (24 мая) «Современник» на неделю открыл доступ к спектаклю Каменьковича – одной из важнейших постановок театра за последние десятилетие (в 21:00 31 мая запись удалят). В главных ролях – Никита Ефремов и Артур Смольянинов.

Опер «Манон», Метрополитен-опера

2:30 (мск)

С 2:30 25 мая и до 1:30 26 мая (по московскому времени) Метрополитен-опера будет транслировать архивную видеозапись оперы Жюля Массне «Манон» в постановке Лорана Пелли, дирижер – Фабио Луизи. Главные партии исполняют Анна Нетребко, Петр Бечала, Пауло Шот и Дэвид Питтсингер.

Спектакль «Кафка», «Гоголь-центр»

15:00

Драматург Валерий Печейкин написал на основе биографии Кафки абсурдную пьесу, которую поставил Кирилл Серебренников.

Спектакль «Река Потудань», Псковский театр драмы им. Пушкина

19:00

В рамках онлайн-программы XXVII Пушкинского фестиваля пройдет трансляция спектакля Псковского академического театра драмы имени Пушкина — по повести Андрея Платонова в постановке Сергея Чехова.

Спектакль «Троил и Крессида», Театр им. Вахтангова

19:00

Театр имени Вахтангова покажет спектакль Римаса Туминаса «Троил и Крессида» по пьесе Шекспира. Запись будет доступна еще двое суток после показа.

Спектакль «Макбет», Театр Талия

20:00 (мск)

Гамбургский театр Талия покажет спектакль Люка Персеваля «Макбет» по пьесе Уильяма Шекспира. Запись будет доступна еще сутки.

Балеты «Литургия» и «Карусель», New York City Ballet

До 26 мая New York City Ballet показывает балеты Кристофера Уилдона «Литургия» на музыку Арво Пярта и «Карусель (Танец)» на музыку из одноименного мюзикла Ричарда Роджерса.

Опера «Дон Жуан», Венская опера

21:00 (мск)

Венская опера проведет трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Жана-Луи Мартиноти, дирижер – Адам Фишер. В ролях – Саймон Кинлисайд, Сорин Колибан и Ирина Лунгу. Запись доступна в течение еще 72 часов.

Кино и сериалы

Короткометражка Дэвида Линча Fire (Pozar)

На прошлой неделе Дэвид Линч выложил в YouTube свою короткометражку 2015 года Fire (Pozar). Посмотреть ее можно здесь.

Концерты и музыка

Концерт Дельфина

19:00

Музыкант Андрей Лысиков прошел путь от хип-хоп группы «Мальчишник» до сольного и предельного личного проекта Дельфин. В понедельник он выступит в прямом эфире.

Концерт Оли Ч.

19:00

Инди-поп певица Оля Ч. выступит онлайн в прямом эфире. Концерт пройдет в рамках World Online Festival.

Еда

Как готовят узбекский плов

Блогер Денис Алешин более полугода путешествует по Узбекистану и снимает видео о местных обычаях и нравах. Вот его ролик о том, как делают плов.

Спорт

Упражнения от создательницы Sekta Оли Маркес

По просьбе «Собака.ru» певица и создательница школы идеального тела Sekta Оля Маркес выбрала шесть очень простых, но действительно работающих упражнений.

Дети

Спектакль «Звездный мальчик», театра Et Ceterа

15:00

Проект «Большие гастроли-онлайн» покажет спектакль столичного театра Et Ceterа для детей от 8 лет — «Звездный мальчик» по Оскару Уайльду в сценической редакции Роберта Стуруа и постановке Гурама Брегадзе.