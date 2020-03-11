Фестиваль балета «Мариинский» с участием Дианы Вишневой, сказка «Пиноккио» с Роберто Бениньи и последний шанс побывать на катке в Новой Голландии – как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 12 по 15 марта
11 – 22 марта
Мариинский театр
Фестиваль балета «Мариинский»
С 11 по 22 марта на трех площадках Мариинского театра пройдет XIX Международный фестиваль балета «Мариинский». В программе – выступления Дианы Вишневой (на открытии, вечере одноактных балетов Алексея Ратманского и в его же «Анне Карениной»), недавняя премьера Владимира Варнавы «Дафнис и Хлоя», Творческий вечер Владимира Шклярова и мастерская молодых хореографов. Подробнее здесь.
11 марта – 31 мая
Главный штаб Эрмитажа
Выставка «Завоевание иррационального. Книги Сальвадора Дали из собраний Марка и Павла Башмаковых»
Пока в московском «Манеже» показывают живопись, рисунки, акварели и гравюры Сальвадора Дали, петербуржцы могут утешится выставкой live d'artiste авторства каталонского гения из собрания Марка Башмакова — человека-легенды, математика, альпиниста и коллекционера. В Главном штабе выставят 20 изданий, в том числе знаменитые циклы иллюстраций к «Песням Мальдорора» Лотреамона, «Дон Кихоту», «Алисе в стране чудес», историческому сочинению Зигмунда Фрейда «Моисей и монотеизм». Пока сюрреалисты предпочитали иметь дело с близкой по духу современной поэзией, Дали иллюстрировал классику мировой литературы — Овидия, Данте, Ронсара, Гете. Так он показывал, что считает себя равным великим поэтам прошлого.
11 марта – 21 апреля
Науч-поп фестиваль «Дни Пионтека»
С 11 марта в Петербурге стартовал продолжающийся почти месяц науч-поп фестиваль «Дни Пионтека». Программа насыщенная – это и лекции о Нормане Роквелле, и мастер-класс как радоваться, читая Достоевского, и рассказ о главных математиках блокадного Ленинграда. Подробнее здесь.
С 12 марта
Фильм «Бладшот» / Bloodshot
Режиссер Дэйв Уилсон, снявший первый эпизод антологии «Любовь, смерть и роботы», экранизирует Valiant Comics про бесстрашного Бладшота с Вином Дизелем в заглавной роли. Американские военные воскрешают погибшего морпеха Рэя Гаррисона, сделав из него послушного солдата-убийцу, но к нему постепенно начинает возвращаться память.
С 12 марта
Фильм «Пиноккио» / Pinocchio
Мастер магического реализма Маттео Гарроне на этот раз рассказывает грустную историю деревянного гомункула, который мечтал стать настоящим мальчиком. В роли Джеппетто (он же папа Карло) – Роберто Бениньи.
12 марта
18:00
«Архклуб»
Программа «СноваЗеленый Петербург»
В пространстве «Архклуб» в «Севкабель Порту» в четверг презентуют программу по озеленению города. В нее войдут лекции о том, как сохранять и сажать деревья, а также проект по набору волонтеров «зеленая лаборатория» (они помогут с инвентаризацией флоры и выработкой стратегии). Вход свободный.
12 марта
18:30
Музей Ахматовой
Спецпоказ фильма про Эдуарда Кочергина
В четверг в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме покажут документальный фильм Екатерина Левергант о главном художнике БДТ Эдуарде Степановиче Кочергине: как воспитанник детдома (его родителей репрессировали) работал с Товстоноговым и почему начал писать книги.
12 марта
19:00
«Аврора»
Спецпоказ фильма «Курьер»
В конце марта перестроечный хит Карена Шахназарова про сложности взросления на обломках СССР выходит в повторный прокат. За две недели до ре-релиза картину покажут в «Авроре». Представит ее главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
12 марта
19:00
«Лендок»
Лекция Андрея Звягинцева и показ фильм «Нелюбовь»
В честь празднования юбилея Европейского университета в четверг на «Лендоке» режиссер Андрей Звягинцев представит свой фильм «Нелюбовь». После сеанса пройдет обсуждение картины. Модератором выступит ректор ЕУСПб Вадим Волков. Вход свободный, но по регистрации. Если мест не хватит, увидеть Звягинцева можно и в магазине «Подписные издания» – за полчаса до кинопоказа (в 18:30) он презентует там свою книгу сценариев. Вход также свободный.
12 марта
19:30
Новая сцена Александринского театра
Спецпоказ фильма «Паразиты»
В четверг в программе «Кино в театре» на Новой сцене Александринки покажут черно-белую версию триумфатора «Оскара» – фильма Пон Джун-Хо «Паразиты». Картину представит автор Telegram-канала «Кимкибабадук» и cо-основательница портала KKBBD.com Татьяна Шорохова.
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Фото: Jane Air
12 марта
20:00
«Космонавт»
Концерт Jane Air
Лидер петербургских рокеров Антон Лиссов ненадолго отвлечется от проекта Little big (участником которого он тоже является) и выступит с масштабным концертом в «Космонавте». Музыканты обещают презентацию нового сингла «Красота ХХХ».
С 12 марта
Колокольная ул, 2
Открытие шоурума El Copitas
Команда El Copitas – лучшего российского бара по версии рейтинга The World's 50 Best Bars – открывает в соседнем помещении на Колокольной улице, 2 свой филиал и шоу-рум с безалкогольными спиритами, редкими дистиллятами и мини-оранжереей. Подробнее здесь.
С 12 марта
Некрасова, 39
Перезапуск Ossi bar
На улице Некрасова, 39 перезапустился Ossi bar. Ранее заведение продюсера Варвары Котелевской и бартендера Ольги Фрау (Holy Water, Unterwelt) работало на набережной Фонтанки, но было вынуждено переехать из-за проблем с арендой. В меню пока представлены только пиво и сидры, безалкогольные напитки и закуски — сэндвич с курицей и рукколой или моцареллой и томатами, сырная и мясная тарелки, острый чечил, вяленая горбуша, а также орешки. В дальнейшем ассортимент будет расширен.
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@_zoom_mooz_
С 12 марта
Гороховая, 22
Перезапуск кафе Zoom
После ремонта на Гороховой, 22 вновь открылось культовое кафе Zoom. Заведение с 16-летней историей запускается с новым меню и шеф-поваром. Возглавил кухню Петр Гутницкий, прежде работавший в ресторане отеля Four Seasons под руководством Андреа Аккорди и в «Тартарбаре» Дмитрия Блинова. В Zoom теперь кормят бирхермюсли, салатом с виноградом, песто и рикоттой, драниками, треской с черным рисом, говяжьими щечкам и крем-карамелью.
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Фото: Мария Мухина
13, 14 марта
19:00
Театр «На Литейном»
Спектакль «Мандат»
У драматурга Николая Эрдмана не так уж много пьес. Точнее, всего две. И обе вошли в историю отечественного театра. Написав «Мандат» и «Самоубийцу», Эрдман сначала прославился, а позже оказался в немилости у власти. Главные герои «Мандата» живут во времена исторических катаклизмов, сметающих все и всех на своем пути. И чтобы не стать их жертвами, семейство Гулячкиных изо всех сил пытается подстроиться под новые реалии. Убежденный, что конкретный партийный документ станет пропуском в светлую жизнь, Павел Гулячкин подделывает мандат. Режиссер Денис Азаров считает, что это «история про то, как Человек лишается самого себя». А отказ от собственной сущности никогда не приводил к позитивным последствиям.
13 марта
19:00
«Планетарий №1»
Лекция о феномене сериалов
В пятницу в «Планетарии №1» психолог-консультант Антон Вотрин прочтете лекцию «Еще одну серию и спать!» – почему нам так сложно оторваться от просмотра любимых сериалов. Вход свободный, но по регистрации.
13 марта
20:00
«А2»
Концерт группы «Нервы»
В это сложно поверить, но, казалось бы, недавно появившиеся авторы панегириков нестабильной психике («Самый дорогой человек», «Кофе – мой друг», «Батареи») отмечают первое десятилетие. Группа «Нервы» выступит в рамках юбилейного тура в Петербурге в пятницу, 13-е.
13 марта
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с участием Жени Борзых и Кирилла Иванова
В пятницу в «Танцплощадке» ставить пластинки будут солисты «СБПЧ» – Женя Борзых и Кирилл Иванов. Обещают микс из африканского бита, диско и хауса. Компанию им составит «лучшая молодая диск-жокесса страны» – Errortica.
13 марта–15 апреля
Центр современного искусства им. Сергея Курехина
Выставка Людмилы Беловой «Процессы»
Художница Людмила Белова размышляет о «человеческом» в эпоху быстрого развития искусственного интеллекта и других, еще не до конца понятных, технологий. Кстати, работы Беловой можно посмотреть в первом art&science музее России — в Институте Павлова в Колтушах. Самая «слезовыжимательная» инсталляция экспозиции — как раз Беловой — на кафеле бывшей комнаты ожидания для собак начертаны имена первых «друзей человека», подвергшихся опытам.
13–27 марта
Салон Etika
Выставка Вовы Цыгана (Вова Gypsy) «Коллаб»
Вова Цыган — художник, который не известен high-brow галеристам и арт-критикам, зато имеет культовый статус у аудитории телеграм-канала «Богема Питерская» (что, кажется, куда важнее). Стрит-арт, электронная музыка, эстетика спальных районов — набор тэгов, которым описывают его экспрессивные работы с татуированными девушками в балаклавах или Юрием Шевчуком. Его новый цикл «Коллаб» – попытка развеять миф, что настоящий художник — это одиночка: в серии экспозиций Вова представит совместные работы с другими художниками, иллюстраторами и дизайнерами Петербурга. Среди «героев» первой выставки – Артем Онохин, Роман Жирнов (UOFX ROMA), Антон Кострицкий (Pitonkos) и другие.
14 марта
16:00
«Охта-8»
Научный фестиваль «Пандемия»
В субботу в «Охта-8» пройдет научный мини-фестиваль «Пандемия». На нем военврач, токсиколог Алексей Водовозов расскажет о массовых болезнях – чуме, выкосившей в XVI веке пол-Европы, и коронавирусе. А сотрудник отдела рукописей РНБ, основатель Центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николай Буцких объяснит, как недуги изображались в иконографии. Вход свободный по регистрации. Подробнее здесь.
14, 15 марта
«Площадка 51»
Спектакль «Горемычные танцы»
Театр «ТРУ» Александра Артемова и Настасьи Хрущевой в выходные покажет на сцене «Площадки 51» (Большая Конюшенная, 9) «текстоцентричный балет» «Горемычные танцы». Перформеры пластической истории о кризисе среднего возраста – Евгений Сиротин, Александр Плаксин, Татьяна Лузай, Василий Титунин и Евгений Плаксин.
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Фото предоставлено проектом
14, марта
19:30
Новая сцена Александринского театра
Презентация проекта Opera con Jazz
В субботу на Новой сцене Александринки оперный певец Владимир Целебровский и музыканты джазового трио Станислава Чигадаева представят свой авторский проект. Opera con Jazz – результат ироничной «дуэли» двух музыкальных стилей – как ни сложно догадаться из названия, оперы и джаза. Шоу будут сопровождать мультимедиа.
14, марта
20:30
«Родина»
Спецпоказ фильма «Метрополис»
Шедевр экспрессионизма – картину «Метрополис» Фрица Ланга – в субботу покажут на большом экране кинотеатра «Родина». Это отреставрированная версия дубль-негатива полного варианта фильма 1927 года с оригинальной нитрокопии (которая была уничтожена в 1970-х).
14, марта
23:00
Blank
Вечеринка L.I.E.S. x Roots United
В субботу в Blank пройдет вечеринка-коллаборация нью-йоркского лейбла L.I.E.S и петербургской формации Roots United. В программе обещают мировую премьеру лайва от проекта Bad News – совместного детища американцев Рона Морелли и Дугласа Ли (каждый из них выступит еще и с личным диджей-сетом). Особое место отвели единственному российскому представителю лейбла – москвичу Леониду Липелису, а откроет вечеринку резидент Roots United — El. Подробнее о второй сцене и программе здесь.
До 15 марта
Новая Голландия
Закрытие катка в Новой Голландии
Эти выходные – последний шанс опробовать лед в Новой Голландии в этом году. Каток работает на острове до +10, поэтому (относительно) теплая погода не помеха катанию в компании сверкающего эскимо и алых губ. Для тех, кто не уверен в своих способностях, есть «помощники фигуриста» – мишки, нерпы и пингвины.
15 марта
13:30
«Подписные издания»
Презентация книги Виктора Меламеда «Машинерия портрета»
В инди-магазине «Подписные издания» иллюстратор Виктор Меламед (автор The Rolling Stone, The New Yorker и многих российских изданий) представит свою книгу «Машинерия портрета». В ней он задается вопросом, как работает мозг, когда видит изображение человека. Вход свободный.
15 марта
15:00
Masters
Презентация книги Ксении Малич «Николай Митурич, ленинградский архитектор»
Искусствовед Ксения Малич курировала в Эрмитаже важные архитектурные выставки: от Сантьяго Калатравы и Захи Хадид до финского модернизма. В школе Masters Ксения представляет свою новую книгу об архитекторе Николае Александровиче Митуриче. За свою долгую карьеру он построил более десятка зданий, до наших дней уцелело всего одно – бывший театр имени Ленинского комсомола, где сейчас находится «Балтийский дом». Митурич учился в Институте гражданских инженеров в 1910-е, начал активно работать в период триумфа архитектурного авангарда, прошел возвращение к классическому наследию, непосредственно участвовал в формировании нового этапа местной неоклассической традиции. В издании собраны уникальные материалы его личного архива. Помимо проектов и фронтового дневника времен Первой мировой войны, впервые опубликованы редкие фотографии, эскизы мебели, театральная сценография и даже личное письмо Жданову 1937 года.
15 марта
19:00
БКЗ «Октябрьский»
Концерт Николая Носкова
После долгой болезни певец Николай Носков возобновил выступления. В воскресенье на концерте в БКЗ «Октябрьский» он споет не только хиты «Это здорово», «Снег», «На меньшее я не согласен», но и песни с нового альбома «Живой».
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agwilson / Shutterstock.com
15 марта
20:00
«Космонавт»
Концерт MISSIO
Электронный дуэт из Техаса не отменил свой тур из-за коронавируса и выступит в воскресенье в Петербурге. Группа играла на разогреве у Muse и Thirty Seconds To Mars, но их собственная энергия не менее взрывная – правда, пока в масштабе клубов, а не стадионов.
До 21 марта
Kunsthalle nummer sieben
Выставка Андрея Рудьева «Гибридный мир»
Выставка «Гибридный Мир» в пост-апокалипсическом бункере Kunsthalle nummer sieben повествует об изощренных и хитроумных попытках уловить отражение ускользающего духа времени. «Гибридный мир лучше гибридной войны» — саркастически заключает автор после наблюдений за мутациями того, что когда-то мы называли «настоящим». Рудьев задает вопрос «Что же такое искусство в современном мире», но он повисает еле слышным эхом на фоне шумов телевизионных помех – призраков, казалось бы, еще недавнего прошлого. Заранее обреченная попытка с помощью искусства сформулировать модель мира оборачивается многоликим, сотканным из оберток и мятых карточек с репродукциями, портретом художника своего поколения.
До 26 марта
Arts Square Gallery
Выставка Марины Колдобской «ИМЯ, СЕМЯ, ПЛЕМЯ, ПЛАМЯ»
Работы Марины Колдобской угадываются с трех нот — «примитивная» графическая манера, отсылающая к наскальным росписям, исследование архаических образов и бьющий по глазам огненный красный. В новом проекте художница интерпретирует эти основные, даже базовые для человека, понятия из школьной скороговорки. «Семя и пламя выстраивают эротические и эмоциональные пласты. Яркие огненные розы, животные локальных цветов, глаза, зубы и пасти, природа и маячащий за ней человеческий мир. Буйство красок почти разнузданное. Витальный мир, при всей простоте форм наполненный плотью и кровью» — гласит кураторский текст. В экспозиции воссоздадут атмосферу мастерской художника, в которой Марина Колдобская будет в реальном времени при зрителях работать над арт-объектами-манекенами.
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