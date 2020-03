Уикенд в Петербурге с 12 по 15 марта

Презентация книги Виктора Меламеда «Машинерия портрета»

В инди-магазине «Подписные издания» иллюстратор Виктор Меламед (автор The Rolling Stone, The New Yorker и многих российских изданий) представит свою книгу «Машинерия портрета». В ней он задается вопросом, как работает мозг, когда видит изображение человека. Вход свободный.