Уикенд в Петербурге с 12 по 15 марта

Спектакль «Мандат»

У драматурга Николая Эрдмана не так уж много пьес. Точнее, всего две. И обе вошли в историю отечественного театра. Написав «Мандат» и «Самоубийцу», Эрдман сначала прославился, а позже оказался в немилости у власти. Главные герои «Мандата» живут во времена исторических катаклизмов, сметающих все и всех на своем пути. И чтобы не стать их жертвами, семейство Гулячкиных изо всех сил пытается подстроиться под новые реалии. Убежденный, что конкретный партийный документ станет пропуском в светлую жизнь, Павел Гулячкин подделывает мандат. Режиссер Денис Азаров считает, что это «история про то, как Человек лишается самого себя». А отказ от собственной сущности никогда не приводил к позитивным последствиям.