Уикенд в Петербурге с 13 по 16 февраля

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

В этом году Русскому музею исполняется 175 лет, поэтому выставка-реверанс его основателю, императору Александру III, выглядит вполне уместной: именно его собрание составило первоначальное ядро музея. Каким коллекционером был царь, в годы правления которого страна не участвовала ни в одной войне? Еще до вступления на престол он собирал предметы живописи и прикладного творчества, а став императором, оказывал покровительство передвижникам, активно влиял на деятельность мануфактур, способствовал реформированию Академии художеств и созданию художественных школ и новых музеев как в столице, так и в провинции.