Уикенд в Петербурге с 13 по 16 февраля

Концерт Therr Maitz

Инди-поп группа Антона Беляева выступит в Петербурге с большим зимним концертом в честь Дня всех влюбленных. Для него музыканты готовят специальную программу, в которую войдут главные хиты о чувствах и не только: Feeling Good Tonight, My Love Is Like, Container, Found U и многие другие.