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Уикенд в Петербурге с 13 по 16 февраля

Открытая конференция «Собака.ru» «Петербург будущего» (Покрас, КГИОП и «Гэнгъ»!), премьера оперы «Лолита» в Мариинке-2 и выставка кинетического искусства в «Манеже» – как провести выходные в городе.

11 – 22 февраля

Галерея «Борей»

Выставка Алены Терешко «Почему Ф»

Алена Терешко придумывает свою мастерскую ненастоящих подделок, учитывая академические практики приобщения к «классике» через копирование. На выставке показаны ее версии «Юдифи» Джорджоне и «Бокала вина» Вермеера, «Венеры перед зеркалом» Веласкеса и «Данаи» Рембрандта, а также других сверхизвестных произведений. Правда, «копии» и не стремятся точь-в-точь подражать оригиналам — художница пересобирает шедевры с точки зрения модели-натурщицы: мы видим голову Олоферна, а не красивое тело Юдифи. Через оптические эксперименты, реконструкцию «взгляда эпохи» и современные интерпретации сюжета Алена переосмысляет традицию, а зритель оказывается внутри живописного ребуса. И да — это очень красиво.

12 февраля–10 марта

Михайловский замок

Выставка «Александр III. Император и коллекционер»

В этом году Русскому музею исполняется 175 лет, поэтому выставка-реверанс его основателю, императору Александру III, выглядит вполне уместной: именно его собрание составило первоначальное ядро музея. Каким коллекционером был царь, в годы правления которого страна не участвовала ни в одной войне? Еще до вступления на престол он собирал предметы живописи и прикладного творчества, а став императором, оказывал покровительство передвижникам, активно влиял на деятельность мануфактур, способствовал реформированию Академии художеств и созданию художественных школ и новых музеев как в столице, так и в провинции.

13, 15, 24 февраля

19:30

Мариинский-2

Опера «Лолита»

В Мариинском театре – премьера оперы Родиона Щедрина «Лолита», для которой композитор лично написал либретто на основе романа Набокова. Заглавная партия – у восходящей звезды, сопрано Пелагеи Курнной (с которой мы поговорили о ее трактовке образа героини). Дирижировать будет лично маэстро Валерий Гергиев.

С 13 февраля

Фильм «Форрест Гамп» / Forrest Gump

Трогательная история американской мечты и триумфатор «Оскара» 1995 года выходит в повторный прокат. Картину-бенефис Тома Хэнкса покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. А вот наш тест о фильме

С 13 февраля

Фильм «Джентльмены» / The Gentlemen

Для всех, кто скучал по Гаю Ричи времен «Большого куша», а не «Аладдина» – криминальная комедия с местом действия в Лондоне, черным юмором, разборками из-за бизнеса по продаже марихиуаны и Мэттью МакКонахи, Генри Голдингом, Колином Фарреллом и Хью Грантом в касте.

С 13 февраля

Фильм «Скандал» / Bombshell

Актуальная, как никогда, и (что не менее важно) реальная история борьбы трех женщин за равенство и отсутствие домогательств в медиа-гиганте Fox News. Героинь-реформаторов играют Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.

С 13 февраля

Фильм «Невероятная» / The Staggering Girl

Невероятно красивый (у автора «Зови меня своим именем» и «Суспирии» Луки Гуаданьино по-другому и не бывает) короткометражный фильм-путешествие по волнам памяти – и тем самым к самому себе. Писательница Франческа (Джулианна Мур) едет из Нью-Йорка в Рим, чтобы навестить пожилую мать. Картина создана в коллаборации с домом Valentino и его креативным директором Пьерпаоло Пиччоли.

С 13 февраля

Фильм «Жан-Поль Готье, с любовью» / Jean Paul Gaultier: Freak and Chic

Еще один фэшн-релиз февраля – документальный фильм о Жан-Поле Готье, созданный как будто специально для тех, кто пропустил (или хочет еще раз увидеть) гастроли его шоу в России.

13 февраля

18:00

Музей истории Санкт-Петербурга

Лекция «Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века»

В четверг в конференц-холле Иоанновского равелина Петропавловской крепости пройдет перезентация альбома-каталога «Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века». О том, каким мог бы быть наш город, расскажут составитель книги, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Людмила Кирикова, а также историки архитектуры Владимир Лисовский и Борис Кириков. Вход свободный, но по регистрации, подробнее о ней здесь.

  • Хельмут Ньютон © Владимир Сычёв

13 февраля

18:30

«Росфото»

Лекция Игоря Лебедева «Фотография и мода. XХ век»

В рамках публичной программы выставки Владимира Сычева «Великие кутюрье ушедшей эпохи» куратор и историк фотографии Игорь Лебедев расскажет, как формировался визуальный образ моды и в XХ веке сотрудничали редакторы глянцевых журналов и фотографы. Вход по билету в «Росфото» и регистрации

  • Фото: Shutterstock

13 февраля

19:30

«Практик»

Лекция о стереотипах, формирующих города

В лектории «Практик» преподаватель Института дизайна и урбанистики ИТМО Варвара Лымарь расскажет о стереотипах и трендах, формирующих внешний вид городов: почему нас раздражает архитектура 1990-х и восхищают исторические здания в центре. Подробнее здесь

13 февраля

20:00

«Ионотека»

Концерт DAKOOKA

В лайвах украинская инди-певица вернулась к бойким речитативов под пианино – по крайней мере, таким получился ее мини-альбом «Так интереснее» (ждем его релиз 14 февраля!), акустическая презентация которого пройдет в Петербурге уже в четверг.

  • Shutterstock

13 – 15 февраля

библиотека им. Лермонтова

Фестиваль «Полярные дни»

В библиотеке им. Лермонтова с 13 по 15 февраля проходят «Полярные дни». Так, многократный участник экспедиций, океанолог Сергей Пряхин из Арктического и Антарктического института расскажет о первооткрывателях обоих полюсов. Гляциолог Анна Козачек объяснит, как по ледникам изучают климат, а руководитель российско-немецкой лаборатории им.О.Ю.Шмидта Василий Поважный – про арктическую флору и фауну: от микробов до белых медведей. Вход свободный. Подробнее здесь.

С 14 февраля

Фильм «Лед 2»

Главный отечественный релиз ко Дню всех влюбленных – сиквел мюзикла о любви фигуристки и хоккеиста с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Продолжение снял Жора Крыжовников, который отлично умеет делать и комедии («Горько!»), и драмы («Звоните ДиКаприо!»), так что нас ждет настоящий жанровый сюрприз.

С 14 февраля

Фильм «Ню»

Режиссерский дебют умницы и красавицы Ян Гэ – актрисы «Гоголь-центра» и участницы талант-шоу «Голос». При этом ее вторая картина «Троица» уже побывала в российском прокате в прошлом году, а истории об одиночестве иностранки в большом городе только предстоит попробовать покорить киноэкраны.

14 февраля – 29 марта

ЦВЗ «Манеж»

Выставка «Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России»

«Манеж», благодаря которому в прошлом году мы стояли в очередях на AES+F и «Дейнеку/Самохвалова», в 2020-м взял курс «Что ни выставка, то блокбастер». Уже в февраля нас ждет проект-энциклопедия русского кинетического искусства — то есть искусства, где все крутится и вертится, а инженерно-техническое сливается в едином порыве с эстетическим. От авангардистских разработок Малевича, Лисицкого и Чашника зрителя подведут к романтическим советским 1960-м, когда в казанском НИИ «Прометей» Булат Галеев экспериментровал с видеоартом и светомузыкальной установкой «Кристалл», а завершится путешествие работами современных звезд – арт-группы Recycle.

14 февраля — 20 марта

«Ленинград центр»

Выставка Константина фон Рибена «Нить Ариадны»

В своих структурных скульптурах фон Рибен обращается к нестандартным материалам, соединяя легированную сталь, гальванику, пластик и стекло, создавая масштабные произведения 3D-ручкой. Особое значение имеет свет, который раскрывает скульптуры, придавая им осязаемость и дополнительную смысловую игру, а также комплексное решение каждого произведения. Например, центральная скульптура грядущей экспозиции «Нейронный Пегас» идейно представляет собой пластическую визуализацию мысли, а постамент, на котором стоит его фигура, олицетворяет идейный поток вдохновения.

  • Фото Анны Угловой, предоставлено театром

14 февраля

18:00

«Мастерская»

Спектакль «Анна Каренина»

В пятницу в театре «Мастерская» – премьера спектакля «Анна Каренина». Поставил его режиссер Алексей Янковский. Это не буквальное изложение романа Толстого, а рассуждение о затронутых в нем темах: от любви и долга до бессмертия. В роли Анны Карениной – Кристина Бойцова, Алексея Каренина – Андрей Емельянов, Алексея Вронского – Федор Климов / Максим Студеновский.

14 февраля

19:30

«Цифербург»

Вечеринка в честь 7-летия «Цифербурга»

В пятницу в «Цифербурге» пройдет вечеринка в честь 7-летия проекта. В программе – выступления групп Dizzy Dutch Duck и Super Collection Orchestra, а также любимые развлечения семилеток и не только: от мультфильмов до переводных татуировок и фотозон. Подробнее здесь.

14 февраля

20:00

«Космонавт»

Концерт Варвары Визбор

Внучка знаменитого советского барда и актера Юрия Визбора не только дает новую жизнь его песням, но и пишет свои трогательные и чувственные треки, в которых нежно миксует фанк и фолк.

14 февраля

20:00

Люмьер-Холл

Концерт Space Jazz

В День всех влюбленных в Люмьер-холле выступит квартет певицы Юлии Михайловской. В программе – джазовые стандарты, босса-нова, лирические хиты о любви и звездное небо над головой.

14 февраля

20:00

«Мачты»

Концерт Dark jazz for love

В клубе-баре «Мачты» в «Свекабель Порту» 14 февраля обещают Dark jazz. Выступят квинтет нуарных тонов Low Kick Collective и играющие минорный фьюжн Fugu Quintet.

14 февраля

23:55

Blank

Вечеринка Blank the Volks

В пятницу в Blank пройдет вечеринка-коллаборация самого клуба и столичных the Volks (резиденты Mutabor, курируют одну из сцен летнего фестиваля Signal). На главном танцполе выступят Abelle, идеолог Arma17 и Mutabor, а также Dr. Rubinshtein и Eostra. Также пластинки в этот вечер ставят Nicolas Lutz, Binh и Zots.

15 февраля

11:00

«Ленполиграфмаш»

Конференция «Собака.ru» «Петербург будущего»

15 февраля в Амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» «Собака.ru» проводит открытую конференцию, приуроченную к премии «Петербург будущего 2020». Это серия из четырех частей: лекций и круглых столов о том, как обычные горожане могут начать менять город прямо сейчас. Например, как стать экосознательнее или что такое апсайклинг, как сохранять архитектурное наследие. Среди спикеров – объединение «Гэнгъ», каллиграф Покрас Лампас, председатель КГИОП Сергей Макаров и многие другие. Участие в конференции бесплатное — по предварительной регистрации (уже открыта!). Все подробности и темы здесь.

15, 16 февраля

Лекция Анна ли Фишер

В Петербурге пройдет несколько встреч с астронавткой Анной Ли Фишер — «первой мамой» в космосе. Когда она совершила полет на шаттле «Дискавери», у нее уже была маленькая дочь. О своей работе Анна Ли Фишер расскажет 15 февраля на лекции в Государственном университете аэрокосмического приборостроения (начало в 12:00, бесплатно по регистрации), а вечером в «Охте-8» (Большеохтинский пр., д. 8, в 18:00). 16 февраля лекция будет в Петропавловской крепости (Иоанновский равелин, бесплатная регистрация).

15 – 16 февраля

12:00

«Севкабель Порт»

Маркет «Они пожрать любят»

Рынок выходного дня «Они пожрать любят» пройдет в кластере «Севкабель Порт» и будет посвящен азиатской еде. Команда проекта впервые запустит на нем собственное pop-up кафе, где под руководством шеф-повара Романа Цибульского будет кормить завтраками: теплым сэндвичем с рваной говядиной и драниками с грибами и сливочным кремом.

15 февраля

17:00

Музей Связи

Дискуссия «Art for non-human» и показ перформанса Notation_AI

Как современное искусство работает с искусственным интеллектом и как новые технологии меняют практику художников? О дивном новом мире без кистей и красок расскажут идеолог фестиваля Gamma Иван Логос, медиа-художник Ильдар Якубов, композитор Илья Symphocat, философ и эксперт в области искусственного интеллекта Данил Разеев. Одновременно с дискуссией можно изучить выставку Art&Science «Мера Хаоса» и посмотреть/послушать перформанс Notation_AI, в котором первую скрипку играет именно artificial intelligence.

15 февраля

18:30

«Родина»

Спецпоказ фильма «Выживут только любовники»

В субботу в киноцентре «Родина» пролонгируют 14 февраля – покажут фильм Джима Джармуша о бессмертной паре «Выживут только любовники» на большом экране. Сеанс пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

15 февраля

19:00

«А2»

Концерт Therr Maitz

Инди-поп группа Антона Беляева выступит в Петербурге с большим зимним концертом в честь Дня всех влюбленных. Для него музыканты готовят специальную программу, в которую войдут главные хиты о чувствах и не только: Feeling Good Tonight, My Love Is Like, Container, Found U и многие другие.

  • Фото предоставлено филармонией

15 февраля

20:00

Большой зал филармонии

Концерт Эвелин Гленни и трио HLK

В большом зале филармонии выступит шотландское трио HLK с джазовой дивой Эвелин Гленни – обладательницей Grammy, сотрудничавшей с Бьорк и Стингом, Георгом Шолти и Леонардом Слаткиным, Мюрреем Перайей и Эммануэлем Аксом. Она потеряла в детстве слух, но стала первой в мире исполнительницей на ударных инструментах с успешной сольной карьерой.

  •  Christian Bertrand / Shutterstock.com

15 февраля

20:00

«Морзе»

Концерт Nouvelle Vague

В субботу, 15 февраля, группа Nouvelle Vague отметит свое 15-летие в Петербурге. За эти годы музыканты успели превратить в босса-нову «стандарты» панка и нью-вейва, а их вокалисткой в какой-то момент даже была петербурженка Женя Любич. Сейчас стилистика концертов возвращает группу к истокам: акустическая гитара, клавишные, эмбиент и две солистки (Мелани Пейн, Элоди Фрижи или Фиби Киллдир).

15 февраля

23:00

«Танцплощадка»

Вечеринка с участием Кирилла Иванова

Солист группы «СБПЧ» и один из основателей «Танцплощадки» Кирилл Иванов возвращается из ЮАР, чтобы устроить вечеринку мечты в родном клубе. В программе – африканские биты (недавнее путешествие обязывает), малоизвестное диско и полузабытый хип-хоп.

До 19 февраля

Государственный Эрмитаж, Главный штаб

Выставка «Цвет, ритм, юмор»: Книги Жоана Миро из собрания Марка Башмакова

Последние выходные работает выставка livre d’artiste Хуана Миро, которые своей диковатой экспрессией и буйной колористикой переворачивают представление о том, как можно и нужно иллюстрировать поэзию. Примитивность и наивность этих эстампов не должна вводить вас в заблуждение — все-таки они сопровождают поэзию дадаиста Тристана Тцары или сюрреалиста Поля Элюара. Книги, кстати, происходят из коллекции математика и человека-легенды Марка Башмакова, который подходит к искусству и иллюстрации с научной точки зрения.

16 февраля

15:00

Место сообщат участникам

Проект «Город. Разговоры»

Создатели проекта «Квартира» остались без своей локации, что не мешает им продолжать эксперименты. В субботу в Петербурге (и параллельно еще нескольких городах России и мира) пройдет вторая серия встреч, на которых обычные горожане расскажут об опыте выживания в разных обстоятельствах. Раскрыться и представить свои истории им помогут актеры, режиссеры и драматурги. Вход свободный по регистрации

16 февраля

15:00

Невский проспект, 22

Лекция «Синие кони и всадники. Об экспрессионизме в литературе и изобразительном искусстве»

Пока в Русском музее идет важная выставка «Эхо экспрессионизма» о послевоенном искусстве Ленинграда от Траугота до Тимура Новикова — самое время разобраться с тем, что же такое экспрессионизм. Явление зародилось в Германии и затронуло практически все сферы мировой культуры. Лекция от школы Masters поможет взглянуть на историю экспрессионизма сквозь призму поэзии и живописи немецкоязычных стран.

16 февраля

17:45

Большая хоральная синагога

Лекция «Репин и евреи»

В воскресенье Татьяна Бородина, научный руководитель музея-усадьбы Репина «Пенаты», прочтет в Большй хоральной синагоге лекцию о еврейской теме в жизни и творчестве художника. Например, что для него значило дело Бейлиса и как он путешествовал на Святую землю. Подробнее здесь

  • Фото:  «театр post» 

16 февраля

18:00

«Скороход»

Спектакли «Диджей Павел» и «Два Перстня»

Театр post покажет в один вечер сразу два спектакля по музыкальным пьесам Павла Пряжко. В основе «Диджея Павла» — песни советской эстрады 1980-х годов, особым образом смонтированные друг с другом. Создатели спектакля: Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Максим Петров, Алексей Платунов, Дмитрий Ренанский, Алена Старостина. «Два перстня» – это приквел «Диджея Павла», который погружает зрителей в музыкальную (и не только) атмосферу 1970-х. Можно посетить как оба, так и только один из спектаклей.

16 февраля

19:00

Union bar

Концерт-презентация сборника «Юные»

В Петербурге на сцене Union bar пройдет концерт-презентация сборника «Юные». В нем, как не трудно догадаться из названия, объединили усилия молодые и дерзкие музыканты – «Водокачка», Миша Харламов и «Девственность».

Керимбаева Диляра,
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