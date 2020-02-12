Открытая конференция «Собака.ru» «Петербург будущего» (Покрас, КГИОП и «Гэнгъ»!), премьера оперы «Лолита» в Мариинке-2 и выставка кинетического искусства в «Манеже» – как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 13 по 16 февраля
11 – 22 февраля
Галерея «Борей»
Выставка Алены Терешко «Почему Ф»
Алена Терешко придумывает свою мастерскую ненастоящих подделок, учитывая академические практики приобщения к «классике» через копирование. На выставке показаны ее версии «Юдифи» Джорджоне и «Бокала вина» Вермеера, «Венеры перед зеркалом» Веласкеса и «Данаи» Рембрандта, а также других сверхизвестных произведений. Правда, «копии» и не стремятся точь-в-точь подражать оригиналам — художница пересобирает шедевры с точки зрения модели-натурщицы: мы видим голову Олоферна, а не красивое тело Юдифи. Через оптические эксперименты, реконструкцию «взгляда эпохи» и современные интерпретации сюжета Алена переосмысляет традицию, а зритель оказывается внутри живописного ребуса. И да — это очень красиво.
12 февраля–10 марта
Михайловский замок
Выставка «Александр III. Император и коллекционер»
В этом году Русскому музею исполняется 175 лет, поэтому выставка-реверанс его основателю, императору Александру III, выглядит вполне уместной: именно его собрание составило первоначальное ядро музея. Каким коллекционером был царь, в годы правления которого страна не участвовала ни в одной войне? Еще до вступления на престол он собирал предметы живописи и прикладного творчества, а став императором, оказывал покровительство передвижникам, активно влиял на деятельность мануфактур, способствовал реформированию Академии художеств и созданию художественных школ и новых музеев как в столице, так и в провинции.
13, 15, 24 февраля
19:30
Мариинский-2
Опера «Лолита»
В Мариинском театре – премьера оперы Родиона Щедрина «Лолита», для которой композитор лично написал либретто на основе романа Набокова. Заглавная партия – у восходящей звезды, сопрано Пелагеи Курнной (с которой мы поговорили о ее трактовке образа героини). Дирижировать будет лично маэстро Валерий Гергиев.
С 13 февраля
Фильм «Форрест Гамп» / Forrest Gump
Трогательная история американской мечты и триумфатор «Оскара» 1995 года выходит в повторный прокат. Картину-бенефис Тома Хэнкса покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. А вот наш тест о фильме.
С 13 февраля
Фильм «Джентльмены» / The Gentlemen
Для всех, кто скучал по Гаю Ричи времен «Большого куша», а не «Аладдина» – криминальная комедия с местом действия в Лондоне, черным юмором, разборками из-за бизнеса по продаже марихиуаны и Мэттью МакКонахи, Генри Голдингом, Колином Фарреллом и Хью Грантом в касте.
С 13 февраля
Фильм «Скандал» / Bombshell
Актуальная, как никогда, и (что не менее важно) реальная история борьбы трех женщин за равенство и отсутствие домогательств в медиа-гиганте Fox News. Героинь-реформаторов играют Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.
С 13 февраля
Фильм «Невероятная» / The Staggering Girl
Невероятно красивый (у автора «Зови меня своим именем» и «Суспирии» Луки Гуаданьино по-другому и не бывает) короткометражный фильм-путешествие по волнам памяти – и тем самым к самому себе. Писательница Франческа (Джулианна Мур) едет из Нью-Йорка в Рим, чтобы навестить пожилую мать. Картина создана в коллаборации с домом Valentino и его креативным директором Пьерпаоло Пиччоли.
С 13 февраля
Фильм «Жан-Поль Готье, с любовью» / Jean Paul Gaultier: Freak and Chic
Еще один фэшн-релиз февраля – документальный фильм о Жан-Поле Готье, созданный как будто специально для тех, кто пропустил (или хочет еще раз увидеть) гастроли его шоу в России.
13 февраля
18:00
Музей истории Санкт-Петербурга
Лекция «Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века»
В четверг в конференц-холле Иоанновского равелина Петропавловской крепости пройдет перезентация альбома-каталога «Несбывшийся Петербург. Архитектурные проекты начала ХХ века». О том, каким мог бы быть наш город, расскажут составитель книги, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Людмила Кирикова, а также историки архитектуры Владимир Лисовский и Борис Кириков. Вход свободный, но по регистрации, подробнее о ней здесь.
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Хельмут Ньютон © Владимир Сычёв
13 февраля
18:30
«Росфото»
Лекция Игоря Лебедева «Фотография и мода. XХ век»
В рамках публичной программы выставки Владимира Сычева «Великие кутюрье ушедшей эпохи» куратор и историк фотографии Игорь Лебедев расскажет, как формировался визуальный образ моды и в XХ веке сотрудничали редакторы глянцевых журналов и фотографы. Вход по билету в «Росфото» и регистрации.
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Фото: Shutterstock
13 февраля
19:30
«Практик»
Лекция о стереотипах, формирующих города
В лектории «Практик» преподаватель Института дизайна и урбанистики ИТМО Варвара Лымарь расскажет о стереотипах и трендах, формирующих внешний вид городов: почему нас раздражает архитектура 1990-х и восхищают исторические здания в центре. Подробнее здесь.
13 февраля
20:00
«Ионотека»
Концерт DAKOOKA
В лайвах украинская инди-певица вернулась к бойким речитативов под пианино – по крайней мере, таким получился ее мини-альбом «Так интереснее» (ждем его релиз 14 февраля!), акустическая презентация которого пройдет в Петербурге уже в четверг.
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Shutterstock
13 – 15 февраля
библиотека им. Лермонтова
Фестиваль «Полярные дни»
В библиотеке им. Лермонтова с 13 по 15 февраля проходят «Полярные дни». Так, многократный участник экспедиций, океанолог Сергей Пряхин из Арктического и Антарктического института расскажет о первооткрывателях обоих полюсов. Гляциолог Анна Козачек объяснит, как по ледникам изучают климат, а руководитель российско-немецкой лаборатории им.О.Ю.Шмидта Василий Поважный – про арктическую флору и фауну: от микробов до белых медведей. Вход свободный. Подробнее здесь.
С 14 февраля
Фильм «Лед 2»
Главный отечественный релиз ко Дню всех влюбленных – сиквел мюзикла о любви фигуристки и хоккеиста с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Продолжение снял Жора Крыжовников, который отлично умеет делать и комедии («Горько!»), и драмы («Звоните ДиКаприо!»), так что нас ждет настоящий жанровый сюрприз.
С 14 февраля
Фильм «Ню»
Режиссерский дебют умницы и красавицы Ян Гэ – актрисы «Гоголь-центра» и участницы талант-шоу «Голос». При этом ее вторая картина «Троица» уже побывала в российском прокате в прошлом году, а истории об одиночестве иностранки в большом городе только предстоит попробовать покорить киноэкраны.
14 февраля – 29 марта
ЦВЗ «Манеж»
Выставка «Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России»
«Манеж», благодаря которому в прошлом году мы стояли в очередях на AES+F и «Дейнеку/Самохвалова», в 2020-м взял курс «Что ни выставка, то блокбастер». Уже в февраля нас ждет проект-энциклопедия русского кинетического искусства — то есть искусства, где все крутится и вертится, а инженерно-техническое сливается в едином порыве с эстетическим. От авангардистских разработок Малевича, Лисицкого и Чашника зрителя подведут к романтическим советским 1960-м, когда в казанском НИИ «Прометей» Булат Галеев экспериментровал с видеоартом и светомузыкальной установкой «Кристалл», а завершится путешествие работами современных звезд – арт-группы Recycle.
14 февраля — 20 марта
«Ленинград центр»
Выставка Константина фон Рибена «Нить Ариадны»
В своих структурных скульптурах фон Рибен обращается к нестандартным материалам, соединяя легированную сталь, гальванику, пластик и стекло, создавая масштабные произведения 3D-ручкой. Особое значение имеет свет, который раскрывает скульптуры, придавая им осязаемость и дополнительную смысловую игру, а также комплексное решение каждого произведения. Например, центральная скульптура грядущей экспозиции «Нейронный Пегас» идейно представляет собой пластическую визуализацию мысли, а постамент, на котором стоит его фигура, олицетворяет идейный поток вдохновения.
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Фото Анны Угловой, предоставлено театром
14 февраля
18:00
«Мастерская»
Спектакль «Анна Каренина»
В пятницу в театре «Мастерская» – премьера спектакля «Анна Каренина». Поставил его режиссер Алексей Янковский. Это не буквальное изложение романа Толстого, а рассуждение о затронутых в нем темах: от любви и долга до бессмертия. В роли Анны Карениной – Кристина Бойцова, Алексея Каренина – Андрей Емельянов, Алексея Вронского – Федор Климов / Максим Студеновский.
14 февраля
19:30
«Цифербург»
Вечеринка в честь 7-летия «Цифербурга»
В пятницу в «Цифербурге» пройдет вечеринка в честь 7-летия проекта. В программе – выступления групп Dizzy Dutch Duck и Super Collection Orchestra, а также любимые развлечения семилеток и не только: от мультфильмов до переводных татуировок и фотозон. Подробнее здесь.
14 февраля
20:00
«Космонавт»
Концерт Варвары Визбор
Внучка знаменитого советского барда и актера Юрия Визбора не только дает новую жизнь его песням, но и пишет свои трогательные и чувственные треки, в которых нежно миксует фанк и фолк.
14 февраля
20:00
Люмьер-Холл
Концерт Space Jazz
В День всех влюбленных в Люмьер-холле выступит квартет певицы Юлии Михайловской. В программе – джазовые стандарты, босса-нова, лирические хиты о любви и звездное небо над головой.
14 февраля
20:00
«Мачты»
Концерт Dark jazz for love
В клубе-баре «Мачты» в «Свекабель Порту» 14 февраля обещают Dark jazz. Выступят квинтет нуарных тонов Low Kick Collective и играющие минорный фьюжн Fugu Quintet.
14 февраля
23:55
Blank
Вечеринка Blank the Volks
В пятницу в Blank пройдет вечеринка-коллаборация самого клуба и столичных the Volks (резиденты Mutabor, курируют одну из сцен летнего фестиваля Signal). На главном танцполе выступят Abelle, идеолог Arma17 и Mutabor, а также Dr. Rubinshtein и Eostra. Также пластинки в этот вечер ставят Nicolas Lutz, Binh и Zots.
15 февраля
11:00
«Ленполиграфмаш»
Конференция «Собака.ru» «Петербург будущего»
15 февраля в Амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» «Собака.ru» проводит открытую конференцию, приуроченную к премии «Петербург будущего 2020». Это серия из четырех частей: лекций и круглых столов о том, как обычные горожане могут начать менять город прямо сейчас. Например, как стать экосознательнее или что такое апсайклинг, как сохранять архитектурное наследие. Среди спикеров – объединение «Гэнгъ», каллиграф Покрас Лампас, председатель КГИОП Сергей Макаров и многие другие. Участие в конференции бесплатное — по предварительной регистрации (уже открыта!). Все подробности и темы здесь.
15, 16 февраля
Лекция Анна ли Фишер
В Петербурге пройдет несколько встреч с астронавткой Анной Ли Фишер — «первой мамой» в космосе. Когда она совершила полет на шаттле «Дискавери», у нее уже была маленькая дочь. О своей работе Анна Ли Фишер расскажет 15 февраля на лекции в Государственном университете аэрокосмического приборостроения (начало в 12:00, бесплатно по регистрации), а вечером в «Охте-8» (Большеохтинский пр., д. 8, в 18:00). 16 февраля лекция будет в Петропавловской крепости (Иоанновский равелин, бесплатная регистрация).
15 – 16 февраля
12:00
«Севкабель Порт»
Маркет «Они пожрать любят»
Рынок выходного дня «Они пожрать любят» пройдет в кластере «Севкабель Порт» и будет посвящен азиатской еде. Команда проекта впервые запустит на нем собственное pop-up кафе, где под руководством шеф-повара Романа Цибульского будет кормить завтраками: теплым сэндвичем с рваной говядиной и драниками с грибами и сливочным кремом.
15 февраля
17:00
Музей Связи
Дискуссия «Art for non-human» и показ перформанса Notation_AI
Как современное искусство работает с искусственным интеллектом и как новые технологии меняют практику художников? О дивном новом мире без кистей и красок расскажут идеолог фестиваля Gamma Иван Логос, медиа-художник Ильдар Якубов, композитор Илья Symphocat, философ и эксперт в области искусственного интеллекта Данил Разеев. Одновременно с дискуссией можно изучить выставку Art&Science «Мера Хаоса» и посмотреть/послушать перформанс Notation_AI, в котором первую скрипку играет именно artificial intelligence.
15 февраля
18:30
«Родина»
Спецпоказ фильма «Выживут только любовники»
В субботу в киноцентре «Родина» пролонгируют 14 февраля – покажут фильм Джима Джармуша о бессмертной паре «Выживут только любовники» на большом экране. Сеанс пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
15 февраля
19:00
«А2»
Концерт Therr Maitz
Инди-поп группа Антона Беляева выступит в Петербурге с большим зимним концертом в честь Дня всех влюбленных. Для него музыканты готовят специальную программу, в которую войдут главные хиты о чувствах и не только: Feeling Good Tonight, My Love Is Like, Container, Found U и многие другие.
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Фото предоставлено филармонией
15 февраля
20:00
Большой зал филармонии
Концерт Эвелин Гленни и трио HLK
В большом зале филармонии выступит шотландское трио HLK с джазовой дивой Эвелин Гленни – обладательницей Grammy, сотрудничавшей с Бьорк и Стингом, Георгом Шолти и Леонардом Слаткиным, Мюрреем Перайей и Эммануэлем Аксом. Она потеряла в детстве слух, но стала первой в мире исполнительницей на ударных инструментах с успешной сольной карьерой.
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Christian Bertrand / Shutterstock.com
15 февраля
20:00
«Морзе»
Концерт Nouvelle Vague
В субботу, 15 февраля, группа Nouvelle Vague отметит свое 15-летие в Петербурге. За эти годы музыканты успели превратить в босса-нову «стандарты» панка и нью-вейва, а их вокалисткой в какой-то момент даже была петербурженка Женя Любич. Сейчас стилистика концертов возвращает группу к истокам: акустическая гитара, клавишные, эмбиент и две солистки (Мелани Пейн, Элоди Фрижи или Фиби Киллдир).
15 февраля
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка с участием Кирилла Иванова
Солист группы «СБПЧ» и один из основателей «Танцплощадки» Кирилл Иванов возвращается из ЮАР, чтобы устроить вечеринку мечты в родном клубе. В программе – африканские биты (недавнее путешествие обязывает), малоизвестное диско и полузабытый хип-хоп.
До 19 февраля
Государственный Эрмитаж, Главный штаб
Выставка «Цвет, ритм, юмор»: Книги Жоана Миро из собрания Марка Башмакова
Последние выходные работает выставка livre d’artiste Хуана Миро, которые своей диковатой экспрессией и буйной колористикой переворачивают представление о том, как можно и нужно иллюстрировать поэзию. Примитивность и наивность этих эстампов не должна вводить вас в заблуждение — все-таки они сопровождают поэзию дадаиста Тристана Тцары или сюрреалиста Поля Элюара. Книги, кстати, происходят из коллекции математика и человека-легенды Марка Башмакова, который подходит к искусству и иллюстрации с научной точки зрения.
16 февраля
15:00
Место сообщат участникам
Проект «Город. Разговоры»
Создатели проекта «Квартира» остались без своей локации, что не мешает им продолжать эксперименты. В субботу в Петербурге (и параллельно еще нескольких городах России и мира) пройдет вторая серия встреч, на которых обычные горожане расскажут об опыте выживания в разных обстоятельствах. Раскрыться и представить свои истории им помогут актеры, режиссеры и драматурги. Вход свободный по регистрации.
16 февраля
15:00
Невский проспект, 22
Лекция «Синие кони и всадники. Об экспрессионизме в литературе и изобразительном искусстве»
Пока в Русском музее идет важная выставка «Эхо экспрессионизма» о послевоенном искусстве Ленинграда от Траугота до Тимура Новикова — самое время разобраться с тем, что же такое экспрессионизм. Явление зародилось в Германии и затронуло практически все сферы мировой культуры. Лекция от школы Masters поможет взглянуть на историю экспрессионизма сквозь призму поэзии и живописи немецкоязычных стран.
16 февраля
17:45
Большая хоральная синагога
Лекция «Репин и евреи»
В воскресенье Татьяна Бородина, научный руководитель музея-усадьбы Репина «Пенаты», прочтет в Большй хоральной синагоге лекцию о еврейской теме в жизни и творчестве художника. Например, что для него значило дело Бейлиса и как он путешествовал на Святую землю. Подробнее здесь.
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Фото: «театр post»
16 февраля
18:00
«Скороход»
Спектакли «Диджей Павел» и «Два Перстня»
Театр post покажет в один вечер сразу два спектакля по музыкальным пьесам Павла Пряжко. В основе «Диджея Павла» — песни советской эстрады 1980-х годов, особым образом смонтированные друг с другом. Создатели спектакля: Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Максим Петров, Алексей Платунов, Дмитрий Ренанский, Алена Старостина. «Два перстня» – это приквел «Диджея Павла», который погружает зрителей в музыкальную (и не только) атмосферу 1970-х. Можно посетить как оба, так и только один из спектаклей.
16 февраля
19:00
Union bar
Концерт-презентация сборника «Юные»
В Петербурге на сцене Union bar пройдет концерт-презентация сборника «Юные». В нем, как не трудно догадаться из названия, объединили усилия молодые и дерзкие музыканты – «Водокачка», Миша Харламов и «Девственность».
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