Уикенд в Петербурге с 5 по 8 декабря

6-20 декабря Zerno gallery

Выставка Миши Бурлацкого «Северный поток»



В одном из залов галереи Zerno покажут завершающую выставку проекта Миши Бурлацкого про строительство газопровода «Северный поток — 2». Как и в фильме документалиста Виталия Манского «Труба» (про практически тот же газовый путь) – это история не столько про отрасль, сколько про людей. Съемка проекта проводилась Мишей Бурлацким с использованием старинного фотографического процесса амбротипии в течении трех лет – в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях.