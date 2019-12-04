Фестиваль Яна Фабра, концерты Хаски, «Мумий Тролля» и Cream Soda, а также вечеринка в честь 10-летия Roots United – как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 5 по 8 декабря
2-15 декабря
«Пространстве 59» (в БДТ на Фонтанке)
Выставка-инсталляция будет сопровождать фестиваль Яна Фабра на всем его протяжении. Художник Кулибеф так впечатлился спектаклями Фабра, что создал видеоинсталляцию. Фактически это попытка найти его театру конгениальный язык в кино. И здесь, конечно, не обойдется без аллюзий на древнегреческие мифы. Герой «Воина красоты» пытается покинуть лабиринт, в котором оказался. Он одновременно Икар и Тесей, потерявший свою Ариадну в фильме.
с 5 декабря
В СССР фильм Альфонсо Гомес-Рехона («Американская история ужасов», «Красные браслеты») назвали бы производственной драмой. Более полутора часов друг другу на экране противостоят два электромагната: эксцентричный изобретатель Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) и умница-инвестор Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон). Бонус – Николас Холт в роли Николы Теслы, оператор «Олдбоя» Чон Джон-хун и Тимур Бекмамбетов в числе продюсеров (рядом с Мартином Скорсезе!).
с 5 декабря
Второй режиссерский опыт Эдварда Нортона – мрачный нуар о детективе с синдром Туретта – им спродюсированный, по его сценарию и с ним же в главной роли. По сюжету одиночка Лайонел Эссрог расследует убийство наставника (Брюс Уиллис). Заглавный трек картины написал Том Йорк.
с 5 декабря
У ромкома с Эмилией Кларк есть все шансы стать рождественской классикой: в нем красивые актеры, трогательная история и отличный саундтрек – фильм основан на песне Last Christmas Джорджа Майкла. В картине обещают также его же никогда не выходившие композиции.
с 5 декабря
Режиссер «Игры престолов» Брайан Кирк снял боевик о борьбе хорошего копа-посттравматика (Чедвик Боузман) с плохими и продажными. В небольших (но харизматичных) ролях – Сиенна Миллер и Дж.К. Симмонс.
с 5 декабря
Автор сериалов «Однажды в Ростове» и «Хождение по мукам», а также фильмов «На Верхней Масловке» и «Успех» Константин Худяков переосмыслил историю трех сестер, которых играют Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская. Застряв в небольшом прибалтийском городе, они, конечно, стремятся в Москву, в Москву.
с 5 декабря
Роуд-муви с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном с одной важной поправкой: путешествуют они на аэростате. Поставил основанную на реальной истории картину о воздухоплавателях XIX века режиссер «Острых козырьков» Том Харпер.
с 5 декабря
Драма сценаристки и режиссера Натальи Назаровой (7 лет назад за фильм «Дочь» она разделила с соавтором Александром Касаткиным приз «Кинотавра» за лучший дебют). Петербургская художница устраивается учительницей черчения в школу в провинции – здесь отбывает срок в колонии ее муж.
с 5 декабря
Документальный фильм главного Дон-Кихота мирового кино Вернера Херцога о первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве. В нем два титана, беседуя, осмысляют историю – от прекращения холодной войны и контроля Советского Союза над Восточной Европой до объединения Германии.
5 декабря
19:00
«А2»
2020-ый наступит только через месяц, что не мешает группе Ильи Лагутенко уже поздравить всех крошек с Новым годом. В программе концерта – хиты от «Морской» и «Невесты» до «Восток Х Северозапад» и шоу с завораживающими видеоинсталляциями.
5 декабря
19:00
«А2»
Рэпер Хаски, чьи концерты год назад пачками отменяли в регионах, будет петь свою музыку (ай!) в «А2» в этот четверг. Хотя сольные альбомы Дмитрий Кузнецов не выпускал уже пару лет (уничтожение уже готового материала он превратил в перфоманс), в конце ноября вместе с казахским хип-хопером Масло Черного Тмина он записал отличный EP «У», так что новые треки на выступлении будут. Равно как и хитовые «Панелька», «Черным-черно» и «Иуда».
5-7 декабря
19:00
Каменноостровский театр (Вторая сцена БДТ)
С понедельника в Петербурге стартовал фестиваль Яна Фабра Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила»). Событий будет множество – от выставки-оммажа бельгийскому художнику и режиссеру до спектаклей. Так, 5, 6 и 7 декабря (и в рамках Театральной Олимпиады!) – мировая премьера постановки «Ressurexit Cassandra» («Воскресение Кассандры»). В ней не будет ни скарабеев, ни чьих-либо чучел, ни кусков сырого мяса. Обещают только черепах, которые станут безмолвными партнерами актрисы Стеллы Хеттлер. По словам Фабра, они символизируют долгую жизнь, соединяя в себе время и пространство.
5-12 декабря
Angleterre Cinema Lounge
С четверга в Петербурге стартуют показы одного из самых важных документальных фестивалей России. В лайн-апе, например, новая лента Сергея Лозницы «Государственные похороны», сцены из жизни украинских эмигрантов в Польше «Обязательная программа» Эвы Кохански, передвижная выставка сирийских военных трофеев в ленте «Акция» Алексея Суховея и фильм-портрет «Моя бабушка с Марса» Александра Михалковича. Подробнее здесь.
5 декабря
19:00
«Аврора»
В четверг в кинотеатре «Аврора» пройдет показ отреставрированной копии культового фильма «Небо над Берлином» Вима Вендерса. Это особенно символично, учитывая, что соавтор режиссера Петер Хандке стал в этом году лауреатом Нобелевской премии по литературе.
5 декабря
19:00
Opera Concert Club
Фронтмен ZOLOTO Владимир Золотухин, экс-участник Cardio Beat, пишет трогательные электротреки с цепляющими текстами про то, как чувствуешь все, что написано на вкладышах «Love is». Концертом в Петербурге инди-проект завершает российские гастроли.
5 декабря
19:30
Kuznya House
В четверг в Kuznya House в Новой Голландии c гастролями приезжает Егор Анисимов – владелец и шеф-повар владивостокского ресторана Zuma («Лучший региональный ресторан-2017» по версии GQ, «Лучший ресторан России-2014» по версии TripAdvisor). Анисимов – поклонник и пропагандист отечественных морепродуктов, потому не удивительно, что половина блюд в сет-меню ужина включает краба.
6, 10 декабря
19:00
Фанерный театр БДТ
6 и 10 декабря состоится премьера «Архитектона Тета» Бориса Филановского — звуковой скульптуры для ансамбля, хора и слушателей в движении. Произведение написано специально для Фанерного театра БДТ и также является частью фестиваля современного искусства. На один час и десять минут композитор превратит его в гигантский музыкальный инструмент и заставит звучать, используя не только ансамбль современной музыки eNsemble и камерный хор Festino, но и слушателей.
6 декабря
20:00
«А2»
Солнечные латвийцы BrainStorm вновь приедут в Петербург с концертом-антологией: они обещают сыграть 30 лучших треков в истории группы. Редакция «Собака.ru» этим летом проверила на себе – бэнд легко может заставить улыбаться даже случайных прохожих, притворившись уличными музыкантами. Так что пропускать перфоманс настоятельно не рекомендуем.
6-9 декабря
Театральный блогер Виктор Вилисов вместе с командой проекта «Последний масон» поставил спектакль-симуляцию «Длинные волны». Вместо актеров здесь записи голосов, которые можно услышать через радиоточку. По мысли авторов, они доносятся из секретной лаборатории, где якобы проходят исследования по обучению искусственного интеллекта эмоциям. Показы пройдут 6-9 и 27-29 декабря в обычной квартире. Одновременно на спектакле могут присутствовать не более 14 человек.
6-20 декабря
Zerno gallery
В одном из залов галереи Zerno покажут завершающую выставку проекта Миши Бурлацкого про строительство газопровода «Северный поток — 2». Как и в фильме документалиста Виталия Манского «Труба» (про практически тот же газовый путь) – это история не столько про отрасль, сколько про людей. Съемка проекта проводилась Мишей Бурлацким с использованием старинного фотографического процесса амбротипии в течении трех лет – в Вологодской, Архангельской и Ленинградской областях.
6-8 декабря
«Аврора» и Angleterre Cinema Lounge
Спектакли VII Международного фестиваля современной хореографии Дианы Вишневой выпали на понедельник, но его киночасть можно увидеть уже в выходные. Откроет кинопрограмму 6 декабря петербургская премьера 3D-фильма Аллы Ковган об американском хореографе Мерсе Каннингеме. Лента «Каннингем» снята к 100-летию со дня его рождения. Продолжат «Балетом сегодня» Стивена Кантора — взглядом на постановочный процесс изнутри (7 декабря). В финале – документальный фильм Луи Валлекана «Лил Бак: Настоящий Лебедь» рассказывает историю восходящей звезды современного танца Лил Бака (8 декабря).
7 декабря
10:00
Анненкирхе
В Анненкирхе в субботу соберутся активисты и все, кто хочет стать сознательнее. В программе международного фестиваля «Городские активиз/МЫ» – воркшопы и дискуссии о том, как сделать город не только комфортным для жизни, но и привлекательным для самореализации. Так, профессор факультета политических наук Европейского университета Олег Хархордин расскажет о гражданской доблести в республиканизме и у декабристов, а его коллеги из Беларуси – об опыте урбанистики в Минске. Вход свободный по регистрации.
7 декабря
10:30
Дворцовая площадь
Еще одна часть фестиваля бельгийского художника – показ его перфоманса (давшего название всему смотру) на большом экране на Дворцовой площади. Напомним, работа «Любовь — высшая сила» стала ключевым эпизодом выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты» в Эрмитаже в 2016 году. Кстати, в этот день вход в музей будет бесплатным – в честь его 255-летия.
7 декабря
19:00
«Юбилейный»
По уже сложившейся традиции солист группы «Звери» и звезда фильма Серебренникова «Лето» Роман Билык отмечает свой день рождения масштабным концертом в Петербурге. Все хиты, а также треки с недавнего EP «У тебя в голове» будут непременно.
7 декабря
19:00
отель «Гельвеция»
Бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», адвокат Илья Новиков на «Дилетантских чтениях» в субботу расскажет про средневековую инквизицию и громкие исторические процессы.
7 декабря
23:00
Blank на Арсенальной набережной, 1.
Первую декаду формация отметит вечеринкой в клубе Blank на трех танцполах, символизирующих прошлое, настоящее и будущее. Так, для ностальгического Past во дворе построят клуб на одну ночь со всеми атрибутами эпохи диско и хаус-спотов Нью-Йорка и Чикаго. Хедлайнеры тут Move D, Damiano von Erckert и Telfort, локальная поддержка – от El и Hoopa. На сцене Present объединения True Music и TestFM представят своих ключевых резидентов и единомышленников: Kausto, Hoavi, Dices, Fama87, Jax, Module Werk и других. На танцполе Future обещают DJ Stingray из Детройта, техно-приму Anastasia Kristensen и скандинава Mesak, а позже — Nocow, а также Shutta и Eostra. Подробности здесь.
8 декабря
14:00
Зал искусств Дома книги
В воскресенье в Доме книги писатель Захар Прилепин проанализирует биографию и образ Сергея Есенина в рамках презентации его книги о поэте. Литератор обещает также ответить на вопросы зрителей. Вход свободный.
8 декабря
19:00
«Балтийский дом»
Антрепризный спектакль-бенефис Лии Ахеджаковой по пьесе Людмилы Улицкой поставила ученица Сергея Женовача Марфа Горвиц. Художником стала Вера Мартынов. Сильная и властная Эсфирь (Ахеджакова) пытается устроить личную жизнь сына и найти ему «правильную» жену.
8 декабря
19:00
Эрмитажный театр
В Эрмитажном театре в воскресенье покажут премьеры балетов Studio Context Project. Впервые к участию в проекте студии Дианы Вишневой присоединились артисты Мариинского театра Надежда Батоева (кавергерл «Собака.ru»!), Екатерина Чебыкина и Василий Ткаченко, а также солист Михайловского театра Джулиан Маккей. Это постановки Алексея Кононова «Красота» и «Молли Суини», Максима Петрова «Русские тупики», Елены Русиной «Искусство любви» и Эрнеста Нургали «Лес». Музыку написали современные петербургские композиторы — от Настасьи Хрущевой и Глеба Колядина до Дмитрия Максимачева и Андрея Кимбара. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.
8 декабря
19:30
«Порядок слов»
В воскресенье в книжном магазине «Порядок слов» сотрудник Отдела рукописей Российской национальной библиотеки Николай Буцких расскажет про древнерусский бестиарий, который он, помимо основной работы, изучает в проекте «Зело». Научимся называть и отличать семиглазого единорога от дракона с птичьей головой и странного зайца. Вход свободный.
8 декабря
20:00
Aurora Concert Hall
Фрешмены года и авторы главной песни 2019-го «Никаких больше вечеринок» приедут в Петербург. Помимо сольных треков, музыканты обещают фиты – ставим на участие еще одних наших любимчиков «ЛАУД» в концерте!
8 декабря
20:00
Новая сцена Александринского театра
В воскресенье на Новую сцена Александринского театра выйдет Dizzy Dutch Duck – проект, миксующий джаз, хип-хоп и рейв. Специальный гость концерта – нью-йоркский трубач Виталий Головнев.
8-29 декабря-марта
Эрмитаж
В воскресенье в Эрмитаже стартует мемориальная выставка в честь Григория Потемкина-Таврического. В сборной экспозиции – картины, военные трофеи, книги, документы, а также личные вещи князя: напольные часы и хрустальная люстра с музыкальным механизмом.
до 19 декабря
Мраморный дворец
В Русском музее продолжаются показы видеоарта. Так, на этой неделе (со 2 по 8 декабря) можно увидеть мини-фильм «Стрела Амура» 1993 года с музыкой Сергея Курехина. Его создатели – Инал Савченков, Франц Родвальт, Сергей Еньков, Григорий Стрельников, Борис Казаков. А с 8 по 19 декабря показывают (как и в БДТ) Пьерf Кулибефа – только с работой «Демон».
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