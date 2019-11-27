Сиквел анимационного хита «Холодное сердце», выставка художника Александра Тышлера (это его графику уничтожают в фильме «Кококо»), мировая премьера перфоманса «Игрушки» на фестивале NET и концерт самой петербургской группы «СБПЧ» — как провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 28 ноября по 1 декабря
28-24 ноября-февраля
Строгановский дворец Русского музея
Помните, как в фильме «Кококо» героиня Яны Трояновой, убираясь в квартире сотрудницы Кунсткамеры, по незнанию «стерла» ценную графику авторства Александра Тышлера? Чтобы не повторять чужих ошибок, можно сходить на выставку художника, где покажут циклы работ, связанных с осмыслением событий и образов Гражданской войны, в которой он принимал непосредственное участие. А в качестве театрального постановщика Тышлер новаторски использовал народные формы, сохраняя национальный колорит.
28-27 ноября-мая
Музей-квартира Блока
Перед тем как пойти на субботний ужин в один из ресторанов-победителей нашей премии «Что где есть?», загляните в Музей-квартиру Блока за историческим экскурсом. Владельцы общепита в начале XX века гордились востребованностью своих заведений в артистической среде и создавали особые условия для деятелей искусств, увековечивая память о своих знаменитых посетителях. Для записей, экспромтов и рисунков в «Дононе» был заведен «Альбом обедающих», в «Бродячей собаке» — «Свиная книга», а в «Вене» автографы и изображения развешивались по стенам. Александр Блок, например, предпочитал сады развлечений, загородные заведения, кафе при вокзалах, трактиры и чайные, хотя в фешенебельных ресторанах тоже бывал. Излюбленным местом поэта был ресторан в Озерках, где ему явилась Незнакомка. Впечатления от посещения «Виллы Родэ» в Новой Деревне нашли отражение в стихотворении «В ресторане».
с 28 ноября
Долгожданный сиквел анимационного хита (с новыми песнями!). Анна, Эльза, Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф покинут королевство Эренделл и отправятся дальше на север, чтобы лучше узнать тайны своего прошлого.
с 28 ноября
Финальный фильм юбилейной ретроспективы Чарли Чаплина. В нем Маленький Бродяга и прекрасная девушка становятся жертвами конвейерного производства и индустриализации. Эта лента стала переходом Чаплина к звуковому кино. В ней зрители впервые услышали голос Бродяги, хотя он и не заговорил по-настоящему.
с 28 ноября
Названный по треку Radiohead детектив с Дэниэлом Крэйгом, Крисом Эвансом, Тони Коллет и Аной Де Армас. Обаятельный сыщик Бенуа Блан расследует убийство автора криминальных романов Харлана Тромби, которого находят мертвым в его имении.
с 28 ноября
Хоррор с Еленой Лядовой, Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым. Игорь и Полина, пытаясь пережить смерть сына, берут из приюта трудного мальчика.
с 28 ноября
Вслед за хоккеем («Легенда №17») и баскетболом («Движение вверх») – духоподъемный спортивный фильм про футбол: байопик легендарного советского вратаря Льва Яшина. Его играет дебютант в кино Александр Фокин.
с 28 ноября
Дебют сценариста Александра Лунгина драматичен, местами комичен и может понравиться поклонникам «Таксиста» Скорсезе и «Брата» Балабанова. В кадре — много суровости и отчаяния, мощные актерские работы Александра Кузнецова и Алексея Филимонова, настоящий поэтический слэм: звучат рэп Фейса, Грубого Ниоткуда и стихи Андрея Родионова. А строчку «Леха я или не Леха» вы будете еще долго повторять после титров.
с 28 ноября
Дебютная драма ученицы Клер Дени Мати Диоп получила Гран-при жюри на Каннском кинофестивале. Это мистическая версия «Ромео и Джульетты» – Сулейман тонет в Атлантике, пытаясь нелегально эмигрировать в Испанию, но его дух возвращаются домой к девушке Аде.
с 28 ноября
Еще один участник Канн этого года – картина Марко Беллоккьо о войне между боссами сицилийской мафии за героиновый рынок. Один из криминальных авторитетов Томмазо Бушетта нарушает клятву Коза Ностре и начинает сотрудничать с правоохранителями.
с 28 ноября
Фрнацузская драмеди о путешествиях во времени с отличным кастом: от Даниель Отой и Гийома Кане до Фанни Ардан. По сюжету такую услугу оказывает клиентам таинственная фирма.
до 14 декабря
В Петербурге продолжается смотр актуального театра. На этой неделе ловим перфоманс на границе театра кукол и межжанровой постдрамы «Всемирная история» Дэвида Эспиноза и хедлайнера – иммерсивный опыт «Игрушки» от компании SIGNA. А о том, как это все понимать, 28 ноября расскажет арт-директор NET Роман Должанский на совместном public talk фестиваля и «Собака.ru» (вход свободный по предварительной регистрации). Подробнее о смотре и его программе здесь.
до 1 декабря
Названный по имени великого балетного имперсарио фестиваль завершается, но можно поймать еще несколько отличных спектаклей. Так, в четверг покажут проект Павла Каплевича – драму-оперу-балет «Кармен» в постановке Максима Диденко с хореографией Владимира Варнавы и участием Игоря Миркурбанова в роли Хосе. А в воскресенье выступит легендарный дуэт Матса Эка и Аны Лагуны – супруги завершили балетную карьеру, но для «Дягилев P.S.» сделали исключение.
28 ноября
20:00
«Морзе»
В четверг в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» 30-летие справит лондонское трио The Tiger Lillies. Адепты театральности и гиньоля записывались с Дэвидом Бирном, Бликсом Баргельдом, Kronos Quartet и группой «Ленинград», писали саундтрек для фильма Сергея Бодрова-старшего и привозили свою постановку «Гамлет» на Чеховский фестиваль в Москву. В общем, их перфоманс-концерт – настоящий маст си.
28 ноября
20:00
«Космонавт»
Российская нью-вейв группа Pompeya – сейчас с постоянной пропиской в Лос-Анджелесе. Поэтому их приезд в Россию и в Петербург можно считать почти событием.
до 29 ноября
«Скороход»
Еще один театральный фестиваль продолжается в Петербурге с прошлой недели. В этот уикенд ловим «трагедию менструального цикла» «28 дней» – коллаборацию «Театра.doc», Московской школы нового кино и драматургической «Любимовки», премьеру «Жестокой иллюзия любви», иммерсивной мелодрамы с участием Ильи Деля и Александры Магелатовой и вербатим «Даномнетело» от «Театр. На вынос» и курса Юрия Муравицкого.
с 28 ноября
На улице Марата заработала кондитерская «Кролик, беги!», в которой подают веганские торты, пирожные и десерты. Упор в меню сделан на сладости, который подойдут людям с диабетом и непереносимостью глютена. Можно заказать торт с тростниковым неочищенным сахаром на ореховой муке, бисквит на шоколадном пиве или, например, безглютеновый ягодный чизкейк. Есть и капкейки – их готовят с кремом из кокосового масла, тофу или с растительным кремом. Также в заведении есть поздние завтраки.
29-24 ноября-января
MYTH Gallery
Галерея MYTH Gallery размещается в пространстве (невероятно красивом!) с лепными потолками и дореволюционным камином, но содержание их выставочной программы — максимально современное. Новое group show от куратора Лизаветы Матвеевой, которой мы обязаны ярмаркой Sam Fair и фестивалем «Арт-проспект», объединит авторов, работающих со сказочным нарративом. В условиях постправды, где факты подменяются эмоциями и вымыслом, а СМИ ежедневно начиняют нас чужими болезненными фантазиями, сказка как одна из составляющих взросления стала формой самоидентификации и реакции на действительность. Среди участников: Андрей Бартенев, Анна Афонина, Антонина Баевер и Сергей Савельев.
29 ноября
Name gallery
Марина Стахиева, студентка кафедры графики Академии художеств и ученица одного из самых коммерчески успешных художников петербурга Леонида Цхэ, показывает своей первый персональный проект. Редакция «Собака.ru» любит Марину за мем-графику с лего-человечками, подписанную «Loving guys. It happened» и глитчевые шейные платки (почти Balenciaga!) с римскими достопримечательностями, первый тираж которых купил главный знаток дворцовых переворотов, историк Евгений Анисимов. Но в Name gallery их не будет — тем интереснее.
29 ноября
19:00
Ледовый дворец
Обладатель сразу трех голосов — баритон, тенор и альтино — Димаш Кудайберген впервые выступит в Петербурге. И сразу в Ледовом дворце! В 25 лет он уже стал «Самым популярным певцом Азии», «Лучшим зарубежным певцом» и «Певцом года».
29 ноября
20:00
«Космонавт»
Самая петербургская группа Кирилла Иванова (а теперь еще и Жени Борзых) заканчивает тур-презентацию отличнейшего альбома «Наверное, точно» концертом в «Космонавте». Песни, который нужны, чтобы мы танцевали и не грустили из-за наступающей зимы.
29-30 ноября
22:00
RAF25
Техно-клуб в бункере RAF25 отметит день рождения двухдневной вечеринкой. В пятницу героями станут русские музыканты — экспериментальные продюсеры Сергей Костырко и XSMLXL. Сеты будут усилены инсталляциями от Андрея Свибовича, Виктора Кудряшева и Дарьи Шкелевой. Среди иностранных хедлайнеров второго дня — автор жесткого EBM и электро Sarin и адепт эталонного индустриального техно Opal. Также в программе — звезда умной гипнотизирующей электроники Unbalance и выступление завсегдатаев площадки — Draag, Regulär, Kyk и других.
30-2 ноября-февраля
РОСФОТО
В честь 180-летия изобретения фотографии РОСФОТО открывает свои запасники, чтобы показать уникальные оригинальные отпечатки городских видов. Зрители увидят снимки таких классиков как Альфред Лоренс, Альберт Фелиш и Карл Булла, а также недавно атрибутированный альбом братьев Де Жон. Оказывается, все открыточные виды Санкт-Петербурга «изобрели» еще в 1880-е. Кроме того, гости выставки побывают «внутри» старинного фотоаппарата, попробуют его в работе и создадут студийный портрет, визуально передающий особенности различных ранних техник. Подробнее здесь.
30 ноября
13:00
Библиотека книжной графики
В субботу в Библиотеке книжкой графики – профессиональный праздник всех, кто ощущает себя лириком, а не физиком. На бесплатном фестивале расскажут, как запоминать разрозненную информацию (спойлер: с помощью «утки» и «бобра»), быть уверенным в себе, научным языком говорить о сексе и понимать творчество Ай Вэйвэя. Подробности и регистрация здесь.
30-1 ноября-декабря
19:00
«Приют комедианта»
В субботу в «Приюте комедианта» – премьера балетного спектакль «Три товарища?» Для его создания объединили усилия два товарища – режиссером стал хореограф Юрий Смекалов, драматургом – писатель Александр Цыпкин. В основе текста не только роман Ремарка, но и реальные истории балетных артистов: том, что мешает им достигать успеха и признания. Подробности здесь.
30-1 ноября-декабря
театр «Зазеркалье»
Композитор Ефрем Подгайц сочинил оперу в двух действиях, а музыкальный театр, расположившийся на улице Рубинштейна, решил ее поставить. Так они и встретились – Алиса и театр «Зазеркалье». Не имеет никакого значения сколько тебе лет, важно, чтобы любая нелепица воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Ефрем Подгайц создает удивительный мир, где нелогичное наконец оказывается логичным, а выдумка – закономерной. Поставил детскую оперу Александр Петров.
30 ноября
20:00
Hamlet+Jacks
В субботу ресторан Hamlet+Jacks отметит свой день рождения специальным ужином с участием московского шеф-повара Анатолия Казакова из столичного ресторана Selfie (65 место в лонг-листе авторитетного рейтинга The World's 50 Best Restaurants). Вместе с Евгением Викентьевым они приготовят 10 курсов.
30 ноября
22:00
арт-мануфактура Polygon (ул. Михайлова, 21)
Формация CTRL из музыкантов, медиа-художников, промоутеров и рекорд-лейблов запускает первое мероприятие в Петербурге. В субботу в корпусе арт-мануфактуры Polygon на территории «Арсенала» выступят резидент Berghain и новатор Answer Code Request, нидерландец, мастер электро и кислот DJ Overdose, завсегдатай латвийского клуба Opium Manfredas и автор сетов из калейдоскопического хауса, берлинец Gene On Earth. Локальная поддержка от Никиты Забелина, Софьи Родиной, Arram Mantana, Juravlove и других. Подробности здесь.
1 декабря
17:00
РНБ (Московский пр., 165/2)
Кульминацией мини-фестиваля «PROчтение» станет читка произведений маркиза де Сада в Российской национальной библиотеке (да-да!). Тексты скандального драматурга, окончившего дни в доме для душевнобольных, озвучат актеры петербургских театров. Вход свободный.
1 декабря
19:00
Aurora concert hall
Трепетная Шура Кузнецова – амбассадор новой искренности. Месяц назад она выпустила альбом «Пробуждение», который и презентует в родном Петербурге. Но знакомые поклонникам «Молчи и обнимай меня крепче», «Я, как моя музыка» и «Московскому мальчику», конечно, тоже будут.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.