Уикенд в Петербурге с 28 ноября по 1 декабря

30-1 ноября-декабря театр «Зазеркалье»

Спектакль «Алиса в Зазеркалье»



Композитор Ефрем Подгайц сочинил оперу в двух действиях, а музыкальный театр, расположившийся на улице Рубинштейна, решил ее поставить. Так они и встретились – Алиса и театр «Зазеркалье». Не имеет никакого значения сколько тебе лет, важно, чтобы любая нелепица воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Ефрем Подгайц создает удивительный мир, где нелогичное наконец оказывается логичным, а выдумка – закономерной. Поставил детскую оперу Александр Петров.