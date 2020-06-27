БДТ покажет премьеру Minecraft-спектакля «Моцарт и Сальери» по «Маленьким трагедиям» Пушкина

Помимо этого, можно будет совершить прогулку по виртуальному БДТ, копия которого была создана игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Для обладателей аккаунта в Minecraft Java показ состоится дважды — в 19:00 и в 21:00. При этом одновременно на сервере могут присутствовать не более 100 игроков. Зрители, которые не имеют аккаунт, смогут увидеть прямую трансляцию из игры на страницах БДТ ВКонтакте, YouTube и Twitch в 19:00.