В воскресенье, 28 июня, на сцене виртуального БДТ состоится премьера Minecraft-спектакля «Моцарт и Сальери» режиссера Эдгара Закаряна по «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина. Художником спектакля является Андрей Воронов. Об этом сообщили представители театра в социальной сети «ВКонтакте».
БДТ покажет премьеру Minecraft-спектакля «Моцарт и Сальери» по «Маленьким трагедиям» Пушкина
«Новый человек нового времени Lil Mozart (Дмитрий Каргин) и старомодный академический композитор Сальери (Евгений Леденев) сталкиваются в рэп-баттле на глазах у Судьи (Максим Бравцов) и игроков Minecraft. Конфликт гениальности и посредственности воплощен с помощью игровых инструментов и текста Пушкина, который оставлен практически без изменений», — сообщается в посте.
Помимо этого, можно будет совершить прогулку по виртуальному БДТ, копия которого была создана игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Для обладателей аккаунта в Minecraft Java показ состоится дважды — в 19:00 и в 21:00. При этом одновременно на сервере могут присутствовать не более 100 игроков. Зрители, которые не имеют аккаунт, смогут увидеть прямую трансляцию из игры на страницах БДТ ВКонтакте, YouTube и Twitch в 19:00.
Напомним, ранее Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова открылся в игровой вселенной Minecraft и показал первую в России премьеру Minecraft-спектакля — постановку «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна по мотивам пьесы А.П. Чехова.
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