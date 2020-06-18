«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Театр»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Театр»
Режиссер
Главная женщина-режиссер и визионер российского театра, Евгения первой заговорила об экологических катастрофах со сцены, а ее спектакли «Пиковая дама. Игра», «Медея» и «Аустерлиц» идут на главных площадках Петербурга от БДТ до Театра Ленсовета.
Актриса
Актриса МДТ стоит на передовой театра новой нормальности: Елизавета сыграла поэтессу Ольгу Берггольц в киберспектакле Мобильного художественного театра «Я жила» режиссера и писателя Михаила Зыгаря.
Артист балета
Сын госслужащего и пианистки из Южной Кореи стал премьером Мариинского театра в 23 года. Сейчас ему 27, и легенда балета Наталия Макарова лично зовет его в American Ballet Theater танцевать в «Баядерке» — как лучшего в мире Солора.
Театр ТРУ
Настасья Хрущева и Александр Артемов
Самое яркое явление андеграндной сцены, ставящее текстоцентричные балеты и спектакли-ярмарки. Проект уже получил полноценный респект от всего театрального сообщества страны — премия «Золотая маска» за спектакль «Российская А. Азбука» это подтверждает.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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