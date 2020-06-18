«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Театр»

Кимин Ким

Артист балета

Сын госслужащего и пианистки из Южной Кореи стал премьером Мариинского театра в 23 года. Сейчас ему 27, и легенда балета Наталия Макарова лично зовет его в ­American Ballet Theater танцевать в «Баядерке» — как лучшего в мире Солора.