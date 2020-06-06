Новый театральный сезон может стартовать со зрителями. Такое предположение выдвинула глава Роспотребнадзора Анна Попова 6 июня на совещании с президентом Владимира Путина с деятелями культуры, сообщает «Фонтанка».
Попова считает, что новый театральный сезон можно будет начать со зрителями
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Фото: Shutterstock
«Мы очень надеемся, что новый театральный сезон мы можем начать со зрителями в театре», – отметила она. Речь идет о середине сентября, уточнила Попова. Однако, по ее мнению, конкретные сроки называть еще рано. «Эта надежда будет уверенностью, когда мы достигнем определенных цифр [по заболеваемости]», – добавила глава Роспотребнадзора.
Как она рассказала, в настоящее время ведется подготовка и обсуждаются правила с учреждениями культуры. При «полном и безукоризненном» исполнении и при условии положительной динамики по снижению заболеваемости можно будет начать выступления. «Пока таких решений нет ни в одной стране мира», – подчеркнула Попова.
Ранее Мариинский театр возобновил репетиции. Посмотрите, как тренируются артисты! Сейчас на занятиях могут присутствовать не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном. Как сообщают в пресс-служба театра, перед каждой репетицией «артисты и педагоги проходят обязательный медицинский осмотр, а после каждого занятия в помещениях проводится уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха».
Напомним, с 18 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Репетиции прекратились 23 марта. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что приблизительные убытки они оценивают в один миллиард рублей.
Ранее председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко сообщил, когда городским театрам разрешат открыться. Он отметив, что даже после того, как показы будут восстановлены, наполняемость залов придется снизить, чтобы зрители смогли соблюдать социальную дистанцию.
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