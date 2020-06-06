Попова считает, что новый театральный сезон можно будет начать со зрителями

Ранее Мариинский театр возобновил репетиции. Посмотрите, как тренируются артисты! Сейчас на занятиях могут присутствовать не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном. Как сообщают в пресс-служба театра, перед каждой репетицией «артисты и педагоги проходят обязательный медицинский осмотр, а после каждого занятия в помещениях проводится уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха».

Напомним, с 18 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Репетиции прекратились 23 марта. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что приблизительные убытки они оценивают в один миллиард рублей.

Ранее председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко сообщил, когда городским театрам разрешат открыться. Он отметив, что даже после того, как показы будут восстановлены, наполняемость залов придется снизить, чтобы зрители смогли соблюдать социальную дистанцию.



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