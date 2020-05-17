Сегодня, 17 мая, стартовала эстафета #помоги врачам, созданная БДТ совместно с журналом «Театр.» и проектом «Что делать». Она направлена против COVID-19. Посмотрите ролики, где актеры БДТ читают трогательные тексты, написанные медицинскими сотрудниками.
«Есть какое-то ощущение изменения реальности»: Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Нина Усатова и другие артисты БДТ прочли документальные тексты медиков
В течение всего дня Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Георгий Штиль, Нина Усатова, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Елена Попова, Марина Игнатова, Дмитрий Воробьев, Варвара Павлова, Алена Кучкова, Юлия Марченко, Геннадий Блинов, Ольга Ванькова, Александра Магелатова и многие другие будут читать тексты, написанные медицинскими работниками (реаниматологами, терапевтами, хирургами, медсестрами) – людьми, «которые прямо сейчас находятся в эпицентре борьбы с COVID-19». Все собранные средства направят на помощь конкретной петербургской больнице. Отправить деньги можно через сайт defeatcovid.ru в помощь НИИ им. Джанелидзе.
Так, Фрейндлих рассказала историю о фельдшере скорой помощи «Васильевне», которая борется сейчас с коронавирусной инфекций, несмотря на хронические заболевания. Басилавшвили прочитал историю 50-летнего врача-анестезиолога, который несколько месяцев не встречался с близкими из-за страха принести «заразу домой». «Удивительно меняются коллеги. Чаще — в лучшую сторону. Чтобы кто-то ломался, я пока не видел. Втягивают голову в плечи и, уже редко улыбаясь, уходят в Зону. Есть какое-то ощущение изменения реальности: когда выглядываешь в окно, смотришь, как ездят машины, ходят люди, собака пробежит – а это все, как во сне или в кино», — читает актер отрывок из дневника Михаила Чуйко.
Напомним, Большой драматический театр им. Товстоногова запустил портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.Труппа БДТ им. Товстоногова также провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.
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