Про искусство в карантине

С началом карантина посыпалась куча предложений: «Давайте снимем кино в зуме!» Я все понимаю и рада, что все стали активнее. Но идеи у всех одинаковые, и визуально это не может быть красиво: просто квадратики экрана без сюжета и взаимосвязи. Такие видео – это не киноискусство. Во ВГИКе мой мастер Сергей Александрович Соловьев учил, что кино – двигающиеся картинки. До того, как поймешь сюжетную линию, ты видишь в каждом кадре красоту. Я подумала, что и в изоляции можно сделать что-то стоящее. Так появилась короткометражка «Ничто не может помешать нам любить», которую мы с командой сняли на удаленке всего за неделю. Я вообще люблю быстро работать и не умею долго сидеть на одном проекте. Потому что мы стремительно меняемся – через неделю ты уже можешь быть другой.

Не люблю рассказывать о чем-то, пока это не состоялось, но сейчас делаю сериал. Это довольно интересный и трудный опыт. В кино долго готовятся раскадровки, локации, требуется куча людей. А сейчас есть только ты. Это супер тренирует способности. Два своих фильма – дебютный «Ню» и «Троицу» – я делала почти на ноль рублей. Я умею снимать «по-бомжарски». Сейчас на сериале у меня очень милая женская команда. А когда проводила кастинг операторов в Берлине, то нашла новую подружку. В Москве тоже есть съемочная группа – это люди, чьему вкусу доверяю.

Что будет после карантина

Все будет меняться в хорошую сторону. Самое важное – в карантине мы стали людьми. Мы были так заняты, мало виделись с семьей и помогали друг другу. Коронавирус остановил мир, но вернул нам человечество. Сейчас все равны – никто почти не зарабатывает. Поэтому время уходит на заботу о других. Миру, наверное, не хватало это любови и теплоты. Мы живем в чудесное время, чтобы осознать кто мы такие.

Потом, думаю, все будет идти как обычно – вернутся кино и театр. Но изменится то, что мы больше будем ценить все: ощущение от сцены, от дыхания зрительного зала. Мы снова начнем путешествовать, гулять, есть вкусное мороженое в чужой стране, держаться за руки и просто улыбаться незнакомцам на улице. Думаю об этом – и на душе становится теплее.