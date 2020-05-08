Музыканты Мариинского театра сыграли «Время, вперёд!» Свиридова на самоизоляции

Валерий Гергиев Художественный руководитель Мариинского театра Музыканты Мариинского театра давно не собирались вместе. Мы с 18 марта не выступали вместе как коллектив, но, как и многие коллеги, сочли возможным сделать легкую и забавную сценку, сыграв вместе произведение известнейшего русского композитора Георгия Свиридова «Время вперед!». Я только хочу попросить время идти как можно скорее, чтобы мы смогли как можно скорее — как и все наши коллеги в мире — вернуться к нашей любимой работе и нашей любимой публике.

Вместе с музыкантами в записи видео также приняли участие их коты, собаки и дети. Оркестр Мариинского театра также объясняет выбор композиции тем, что она как бы говорит слушателю: «Скоро все изменится к лучшему».

Напомним, оркестровая сюита Георгия Свиридова «Время вперед!» была впервые издана в 1968 году. Ее создали на основе музыки к одноименному кинофильму Михаила Швейцера «Время, вперёд!». Самой известной из сюиты стала шестая часть, которую впоследствии использовали в кино, теле- и радиопередачах, документальных фильмах. Фрагмент музыкальном темы также стал позывными новостей на Центральном телевидении СССР в оригинале, и затем на Первом канале в аранжировке.



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